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Pedro Augusto Dias

Raio-X dos estrangeiros do futebol brasileiro na Copa do Mundo: quem é titular, quem briga por vaga e quem deve ser reserva

Copa do Mundo
Uruguai
Paraguai
Equador
Colômbia
Argentina
Países Baixos
Brasileirão

Dos 25 jogadores que atuam no Brasil e disputarão a Copa do Mundo por sete seleções diferentes, parte chega como peça indispensável, enquanto outros tentam ganhar espaço ou aparecem como opções para o banco

O futebol brasileiro será representado na Copa do Mundo não apenas pelos convocados da seleção brasileira (Weverton, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Neymar e Danilo). Ao todo, 25 jogadores que atuam em clubes do país defenderão outras sete seleções no torneio.

Entre eles, há nomes conhecidos, como Arrascaeta, Gustavo Gómez e Jhon Arias, atletas que disputam vaga no time principal, casos de Mauricio e Gonzalo Plata, e jogadores que chegam ao Mundial com status de reserva.

O cenário também foi influenciado por lesões, cortes e disputas internas nas semanas que antecederam a competição.

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  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ALG-URUAFP

    Uruguai - 7 convocados

    Titulares (ou titulares se estiverem recuperados)

    Sergio Rochet (Internacional) – É o goleiro de confiança de Marcelo Bielsa e deve iniciar a Copa como titular.

    Guillermo Varela (Flamengo) – Dono da lateral direita uruguaia, chega sem concorrência forte pela posição.

    Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) – Quando saudável, é um dos principais jogadores da seleção. O meia sofreu uma fratura na clavícula direita em abril, passou por cirurgia e, já na preparação para a Copa, teve uma lesão muscular na panturrilha. Mesmo assim, foi mantido por Bielsa na lista final e continua sendo tratado como titular caso reúna condições físicas.

    Briga por vaga

    Joaquín Piquerez (Palmeiras) – Também chega ao Mundial em recuperação física. Se estiver totalmente recuperado, pode assumir a lateral esquerda, mas ainda há dúvidas sobre sua condição para a estreia.

    Reservas

    Nicolás de la Cruz (Flamengo) – Convocado, mas não aparece entre os nomes mais cotados para iniciar os jogos.

    Emiliano Martínez (Palmeiras) – Opção para o meio-campo.

    Agustín Canobbio (Fluminense) – Deve atuar como alternativa ofensiva durante a competição.

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  • Gustavo GOMEZ-paraguay-202506(C)Getty Images

    Paraguai - 7 convocados

    Titulares

    Gustavo Gómez (Palmeiras) – Capitão e principal referência da equipe de Gustavo Alfaro.

    Junior Alonso (Atlético-MG) – Titular absoluto do lado esquerdo da defesa paraguaia.

    Briga por vaga

    Mauricio (Palmeiras) – Naturalizado paraguaio neste ano, tornou-se favorito para substituir Julio Enciso, lesionado na coxa, na estreia da Copa. A tendência é que dispute diretamente uma vaga entre os titulares durante o torneio.

    Reservas

    Damián Bobadilla (São Paulo) – Opção para o meio-campo.

    Ramón Sosa (Palmeiras) – Também aparece como candidato à vaga deixada por Enciso, mas larga atrás de Mauricio.

    Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) – Alternativa para o ataque.

    Fabián Balbuena (Grêmio) – Experiente, mas atualmente não figura entre os titulares.

  • Michael Estrada of Ecuador celebrates with teammates Gonzalo Plata (L) and Alan Steven Franco (R)Getty Images

    Equador - 5 convocados

    Titulares

    Alan Franco (Atlético-MG) – Um dos pilares do meio-campo equatoriano.

    Alan Minda (Atlético-MG) – Ganhou espaço e chega como titular.

    Briga por vaga

    Gonzalo Plata (Flamengo) – Tem chances reais de começar jogando, mas disputa espaço em um setor com bastante concorrência.

    Félix Torres (Internacional) – Nome consolidado no sistema defensivo com três zagueiros, mas briga com nomes experientes que atuam na Europa.

    Reserva

    Ângelo Preciado (Atlético-MG) – Retorna após período de problemas físicos e deve iniciar o Mundial como opção no banco.

  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Colômbia - 4 convocados

    Titular

    Jhon Arias (Palmeiras) – Principal jogador colombiano atuando no Brasil e presença praticamente garantida entre os onze iniciais.

    Briga por vaga

    Jorge Carrascal (Flamengo) – Tem boas chances de aparecer na equipe titular, mas disputa posição em um dos setores mais concorridos da Colômbia.

    Reservas

    Andrés Gómez (Vasco) – Opção para os lados do campo.

    Juan Portilla (Athletico-PR) – Alternativa para o meio-campo.

  • Flaco Lopez PalmeirasGetty Images

    Argentina - 1 convocado

    Briga por vaga

    Agustín Giay (Palmeiras) – O lateral foi chamado para a lista longa de Lionel Scaloni e ganhou espaço nos amistosos preparatórios por causa das lesões dos laterais da seleção. Foi titular nas duas partidas mais recentes e aproveitou a oportunidade para se colocar na disputa. Além disso, o corte do zagueiro Leonardo Balerdi abriu uma vaga extra no grupo argentino, aumentando suas chances de permanecer no elenco definitivo e lutar por minutos durante a Copa.

    Reserva

    Flaco López (Palmeiras) – Convocado como opção para o ataque, mas sem perspectiva de iniciar jogos.

  • Memphis Depay Netherlands 2026Getty Images

    Holanda - 1 convocado

    Reserva

    Memphis Depay (Corinthians) – Recuperado recentemente de um estiramento muscular de grau 2 na coxa direita, o atacante ainda busca a melhor forma física. Ronald Koeman já indicou que não o vê como titular na estreia contra o Japão, o que faz o camisa 10 chegar ao Mundial inicialmente como opção para o decorrer das partidas.