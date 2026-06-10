Raio-X dos estrangeiros do futebol brasileiro na Copa do Mundo: quem é titular, quem briga por vaga e quem deve ser reserva

O futebol brasileiro será representado na Copa do Mundo não apenas pelos convocados da seleção brasileira (Weverton, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Neymar e Danilo). Ao todo, 25 jogadores que atuam em clubes do país defenderão outras sete seleções no torneio.
Entre eles, há nomes conhecidos, como Arrascaeta, Gustavo Gómez e Jhon Arias, atletas que disputam vaga no time principal, casos de Mauricio e Gonzalo Plata, e jogadores que chegam ao Mundial com status de reserva.
O cenário também foi influenciado por lesões, cortes e disputas internas nas semanas que antecederam a competição.