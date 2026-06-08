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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Problema óbvio": a lesão de Lennart Karl parece estar gerando discussões acaloradas no FC Bayern

Bundesliga
Copa do Mundo
L. Karl
Bayern de Munique
Alemanha

A recente lesão muscular do craque do ataque Lennart Karl parece estar deixando os dirigentes do FC Bayern de Munique preocupados.

De acordo com uma reportagem da revista "kicker", o FCB vê um "problema evidente" no número crescente de lesões musculares entre os jovens talentos da própria base.

  • Depois de ter ficado afastado por cerca de um mês nas últimas semanas da temporada passada devido a uma lesão muscular, o jogador de 18 anos sofreu uma ruptura de feixes musculares enquanto defendia a seleção alemã, pouco antes do início da Copa do Mundo. Com isso, Karl ficará de fora do torneio que será disputado nos EUA, no México e no Canadá.

    Como vários outros jovens promissores do Bayern, que estão na órbita do time principal, também estão lutando contra lesões musculares no momento, acredita-se que, segundo a revista kicker, o clube campeão alemão não acredita mais que seja coincidência. David Santos Daiber está fora de ação desde meados de março; assim como ele, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo e Vincent Manuba também sofrem atualmente com lesões na coxa.

    A recente lesão muscular de Karl tornou o assunto no FCB “ainda mais delicado”, escreve a revista kicker. A posição é clara: a questão deve ser analisada internamente para evitar tantas lesões no futuro.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl se lesionou no treino final antes da última prova do Mundial

    Enquanto isso, após a confirmação de que ficaria de fora da Copa do Mundo, Karl voltou para a Alemanha e já está trabalhando em sua reabilitação em Munique com a equipe médica do FCB. “É claro que perder uma Copa do Mundo em cima da hora dói muito, e a notícia foi um choque para todo o FC Bayern”, disse o diretor esportivo Max Eberl, solidário com o supertalento.

    Karl sofreu a lesão na sexta-feira, durante o treino final da seleção alemã antes do último amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra os co-anfitriões dos EUA (2 a 1). Segundo o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o jovem jogador do Bayern ficará “fora por quatro a seis semanas, talvez até um pouco mais”. Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, foi convocado para substituir Karl.

    O próprio meio-campista ofensivo também se pronunciou sobre a amarga decepção: “Não sei nem por onde começar”, escreveu Karl no Instagram, “mas dói de um jeito indescritível ter que perder o maior torneio.” Após as últimas impressões e uma excelente atuação no penúltimo amistoso contra a Finlândia (4 a 0) no final de maio, Karl poderia até ter calculado boas chances de conquistar uma vaga no time titular da seleção alemã na Copa do Mundo. Em vez disso, agora Leroy Sané poderá ocupar seu lugar no ataque.

  • Ouedraogo convocado em substituição a Karl: a seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026

    Posição

    Jogador

    Clube

    Número

    Goleiro

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Goleiro

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Munique

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defesa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defesa

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defesa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defesa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Munique

    6

    Defesa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defesa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Munique

    5

    Defesa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defesa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defesa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defesa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defesa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Munique

    4

    Defesa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Ataque

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Ataque

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Munique

    8

    Ataque

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Ataque

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Ataque

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ataque

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Munique

    10

    Ataque

    Leroy Sané

    Galatasaray Istambul

    19

    Ataque

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Ataque

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Ataque

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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