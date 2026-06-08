De acordo com uma reportagem da revista "kicker", o FCB vê um "problema evidente" no número crescente de lesões musculares entre os jovens talentos da própria base.
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"Problema óbvio": a lesão de Lennart Karl parece estar gerando discussões acaloradas no FC Bayern
Depois de ter ficado afastado por cerca de um mês nas últimas semanas da temporada passada devido a uma lesão muscular, o jogador de 18 anos sofreu uma ruptura de feixes musculares enquanto defendia a seleção alemã, pouco antes do início da Copa do Mundo. Com isso, Karl ficará de fora do torneio que será disputado nos EUA, no México e no Canadá.
Como vários outros jovens promissores do Bayern, que estão na órbita do time principal, também estão lutando contra lesões musculares no momento, acredita-se que, segundo a revista kicker, o clube campeão alemão não acredita mais que seja coincidência. David Santos Daiber está fora de ação desde meados de março; assim como ele, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo e Vincent Manuba também sofrem atualmente com lesões na coxa.
A recente lesão muscular de Karl tornou o assunto no FCB “ainda mais delicado”, escreve a revista kicker. A posição é clara: a questão deve ser analisada internamente para evitar tantas lesões no futuro.
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Lennart Karl se lesionou no treino final antes da última prova do Mundial
Enquanto isso, após a confirmação de que ficaria de fora da Copa do Mundo, Karl voltou para a Alemanha e já está trabalhando em sua reabilitação em Munique com a equipe médica do FCB. “É claro que perder uma Copa do Mundo em cima da hora dói muito, e a notícia foi um choque para todo o FC Bayern”, disse o diretor esportivo Max Eberl, solidário com o supertalento.
Karl sofreu a lesão na sexta-feira, durante o treino final da seleção alemã antes do último amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra os co-anfitriões dos EUA (2 a 1). Segundo o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o jovem jogador do Bayern ficará “fora por quatro a seis semanas, talvez até um pouco mais”. Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, foi convocado para substituir Karl.
O próprio meio-campista ofensivo também se pronunciou sobre a amarga decepção: “Não sei nem por onde começar”, escreveu Karl no Instagram, “mas dói de um jeito indescritível ter que perder o maior torneio.” Após as últimas impressões e uma excelente atuação no penúltimo amistoso contra a Finlândia (4 a 0) no final de maio, Karl poderia até ter calculado boas chances de conquistar uma vaga no time titular da seleção alemã na Copa do Mundo. Em vez disso, agora Leroy Sané poderá ocupar seu lugar no ataque.
Ouedraogo convocado em substituição a Karl: a seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026
Posição
Jogador
Clube
Número
Goleiro
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Goleiro
Manuel Neuer
FC Bayern de Munique
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defesa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defesa
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defesa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defesa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Munique
6
Defesa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defesa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Munique
5
Defesa
David Raum
RB Leipzig
22
Defesa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defesa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defesa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defesa
Jonathan Tah
FC Bayern de Munique
4
Defesa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Ataque
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Ataque
Leon Goretzka
FC Bayern de Munique
8
Ataque
Kai Havertz
Arsenal
7
Ataque
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Ataque
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ataque
Jamal Musiala
FC Bayern de Munique
10
Ataque
Leroy Sané
Galatasaray Istambul
19
Ataque
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Ataque
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Ataque
Nick Woltemade
Newcastle United
11