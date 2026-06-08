"Problema óbvio": a lesão de Lennart Karl parece estar gerando discussões acaloradas no FC Bayern

Depois de ter ficado afastado por cerca de um mês nas últimas semanas da temporada passada devido a uma lesão muscular, o jogador de 18 anos sofreu uma ruptura de feixes musculares enquanto defendia a seleção alemã, pouco antes do início da Copa do Mundo. Com isso, Karl ficará de fora do torneio que será disputado nos EUA, no México e no Canadá.

Como vários outros jovens promissores do Bayern, que estão na órbita do time principal, também estão lutando contra lesões musculares no momento, acredita-se que, segundo a revista kicker, o clube campeão alemão não acredita mais que seja coincidência. David Santos Daiber está fora de ação desde meados de março; assim como ele, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo e Vincent Manuba também sofrem atualmente com lesões na coxa.

A recente lesão muscular de Karl tornou o assunto no FCB “ainda mais delicado”, escreve a revista kicker. A posição é clara: a questão deve ser analisada internamente para evitar tantas lesões no futuro.