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'Primeiro na história!' – superastros asiáticos concluem transferências bombásticas para a Europa
Estrelas asiáticas fazem movimentos históricos
O futebol asiático celebrou uma histórica janela de transferências de verão, com a elite de talentos do continente garantindo grandes mudanças para as principais divisões da Europa. O destaque da janela foi o artilheiro da Eredivisie Ayase Ueda, que concluiu uma transferência de 15 milhões de euros do Feyenoord para o LOSC Lille, da Ligue 1, em um contrato de quatro anos.
Na Inglaterra, o goleiro Zion Suzuki fez história ao se tornar o primeiro arqueiro japonês a atuar na Premier League após acertar sua transferência do Parma para o Aston Villa. Enquanto isso, o meio-campista sul-coreano Lee Kang-in encerrou um capítulo ilustre no Paris Saint-Germain, onde conquistou dois títulos da Liga dos Campeões, para se juntar ao Atlético de Madrid, candidato em La Liga.
Essas transferências de destaque ressaltam a influência e o valor de mercado dos jogadores asiáticos, que crescem rapidamente, nos mais altos níveis da competição europeia.
- AFP
Grandes mudanças pelo continente
A atividade no mercado de transferências foi muito além das movimentações de maior destaque, com vários nomes importantes de seleções nacionais garantindo mudanças estratégicas de ambiente. O atacante sul-coreano Hwang Hee-chan concluiu uma transferência por empréstimo do Wolverhampton Wanderers para o Schalke 04, da Bundesliga, enquanto o compatriota Hwang In-beom se transferiu do Feyenoord para o FC Porto, campeão da Primeira Liga (Portugal).
O ponta internacional iraquiano Marko Farji concluiu uma transferência em definitivo do Venezia para o sc Heerenveen, da Eredivisie, com contrato de quatro anos. No Uzbequistão, o artilheiro Eldor Shomurodov teve sua transferência por empréstimo ao Istanbul Basaksehir transformada em definitiva por 2,8 milhões de euros, depois de terminar como artilheiro da elite turca, empatado no topo da lista, com 22 gols.
"Estou muito feliz por me juntar ao LOSC, um clube com forte presença na Ligue 1 e na Liga dos Campeões", disse Ueda ao chegar à França. "Fui realmente atraído por este clube, especialmente por causa do seu estilo de futebol."
Quebrando barreiras e estabelecendo recordes
Este verão também teve conquistas históricas para talentos do Oriente Médio na elite do futebol europeu. O zagueiro saudita Saud Abdulhamid ampliou sua permanência no RC Lens até 2029 depois de ajudar o clube francês a vencer a Coupe de France e o Trophee des Champions, tornando-se o primeiro jogador saudita a conquistar grandes títulos europeus. Enquanto isso, o capitão da seleção do Irã, Alireza Jahanbakhsh, concluiu seu retorno ao futebol holandês ao se juntar ao Excelsior Rotterdam, da Eredivisie, como agente livre.
O defensor japonês Ko Itakura voltou ao Borussia Monchengladbach vindo do Ajax em um contrato de quatro anos, enquanto seu compatriota Kodai Sano deu um passo adiante ao acertar com o PSV, campeão da Eredivisie, vindo do NEC.
Em outro lugar, o defensor sul-coreano Seol Young-woo se juntou ao FC Augsburg vindo do Estrela Vermelha de Belgrado, tornando-se o quarto jogador sul-coreano na história do clube alemão.
- Getty Images Sport
Preparando-se para as campanhas europeias
Com os prazos de inscrição agora encerrados, esses jogadores voltam seu foco para se firmarem em seus novos clubes para a campanha que está por vir.
Muitas dessas estrelas, incluindo Ueda, Lee e Abdulhamid, estarão em competições europeias como a Liga dos Campeões da UEFA.
As atuações deles serão acompanhadas de perto enquanto buscam ganhar embalo, manter o ritmo de jogo e seguir elevando o futebol asiático no cenário mundial.
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