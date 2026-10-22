A poucos dias de se encerrar a disputa pela Bola de Ouro, as atenções se voltam para o momento que revelará a identidade do jogador que recebeu o maior reconhecimento por um ano excepcional de competição e brilho.

E enquanto as indicações variam e as previsões divergem, os votos permanecem sendo o critério que define a disputa e dá a cada candidato a oportunidade de traduzir suas conquistas individuais e coletivas em um reconhecimento de sua superioridade sobre os concorrentes.

Em uma tentativa de mapear as tendências de voto dentro do meio jornalístico árabe, os editores da Kooora, o principal site esportivo árabe, realizaram uma votação especial para escolher o vencedor da Bola de Ouro, inspirando-se no sistema de distribuição de pontos adotado na premiação principal.

E o resultado apresentou um retrato claro da classificação dos candidatos conforme as escolhas de 15 editores, em uma disputa que registrou variações nas preferências e uma relativa proximidade em algumas posições, antes de se definirem os contornos do líder no resultado final.