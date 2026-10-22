Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
kooora votekooora
Traduzido por

Por votação: os editores do Kooora escolhem o vencedor da Bola de Ouro

Especiais e Opinião
L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
F. Ruiz
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha
England
França
Argentina
Geórgia

Competição acirrada e votos equilibrados

A poucos dias de se encerrar a disputa pela Bola de Ouro, as atenções se voltam para o momento que revelará a identidade do jogador que recebeu o maior reconhecimento por um ano excepcional de competição e brilho.

E enquanto as indicações variam e as previsões divergem, os votos permanecem sendo o critério que define a disputa e dá a cada candidato a oportunidade de traduzir suas conquistas individuais e coletivas em um reconhecimento de sua superioridade sobre os concorrentes.

Em uma tentativa de mapear as tendências de voto dentro do meio jornalístico árabe, os editores da Kooora, o principal site esportivo árabe, realizaram uma votação especial para escolher o vencedor da Bola de Ouro, inspirando-se no sistema de distribuição de pontos adotado na premiação principal.

E o resultado apresentou um retrato claro da classificação dos candidatos conforme as escolhas de 15 editores, em uma disputa que registrou variações nas preferências e uma relativa proximidade em algumas posições, antes de se definirem os contornos do líder no resultado final.

  • Status excepcional

    A Bola de Ouro, concedida pela revista "France Football", é um dos prêmios individuais mais tradicionais do futebol, ocupando um lugar de destaque excepcional entre jogadores e torcedores, e seus resultados são usados anualmente para medir o grau de reconhecimento conquistado pelos principais astros do esporte.

    A escolha do vencedor não se baseia apenas no número de gols ou títulos, mas a votação leva em consideração o desempenho individual, as contribuições do jogador com sua equipe e as conquistas coletivas, além da imagem geral que ele apresenta durante o período avaliado, de acordo com os critérios do prêmio.

    Com a aproximação do anúncio do vencedor da edição deste ano na próxima segunda-feira, cresce a importância do debate sobre quem é o jogador merecedor da consagração, especialmente diante das diferenças de gostos e avaliações entre os votantes, mesmo quando acompanham as mesmas competições e se baseiam nos mesmos fatos.



  • Como votaram os editores da Kooora?

    A votação dos editores da Kooora contou com a participação de 15 jornalistas, cada um dos quais escolheu 3 jogadores por ordem, do primeiro ao terceiro lugar.

    E, para manter a consistência da comparação com o prêmio principal, as três posições receberam os mesmos pesos em pontos usados no sistema da Bola de Ouro: 15 pontos para o primeiro lugar, 12 pontos para o segundo lugar e 10 pontos para o terceiro lugar.

    Com base nisso, a vitória não dependeu apenas do número de vezes em que o jogador foi escolhido em primeiro lugar, mas sim do total de pontos acumulados a partir dos diferentes votos.

    Um jogador pode obter uma vantagem clara nas escolhas de segundo e terceiro lugares, o que reforça seu saldo final, mesmo que não lidere o número de primeiros votos.

    Esse sistema permitiu converter as escolhas dos editores em uma classificação numérica clara, que reflete as preferências do grupo como um todo, em vez de se limitar a contabilizar os votos que colocaram cada jogador na liderança.

  • A luta pela liderança

    Os resultados revelaram disparidade entre os candidatos que obtiveram pontos na votação.

    Lamine Yamal liderou a lista dos que ficaram em primeiro lugar, depois de ter sido escolhido por 7 editores como o primeiro colocado, enquanto Harry Kane foi o mais presente no segundo lugar, o que o ajudou a reforçar seu saldo total.

    Já Kylian Mbappé manteve sua posição entre os principais concorrentes, aproveitando a diversidade dos votos que recebeu nas três primeiras colocações.

    Em contrapartida, Lionel Messi apareceu nas escolhas de vários editores, enquanto Kvaratskhelia e Fabián Ruiz obtiveram menos pontos, de acordo com a classificação final da votação.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • Vencedor e a classificação final

    Lamine Yamal garantiu a vitória na votação dos editores do Kooora ao somar 195 pontos, superando Harry Kane, que ficou em segundo lugar com 162 pontos, enquanto Kylian Mbappé ocupou a terceira colocação com 116 pontos.

    Lionel Messi ficou em quarto com 45 pontos, seguido por Kvaratskhelia em quinto com 22 pontos, e Fabián Ruiz em sexto com 15 pontos.

    Dessa forma, a votação dos editores do Kooora deu a preferência a Yamal, que se destacou no número de votos que o colocaram em primeiro lugar, além de ter acumulado uma pontuação sólida nas escolhas de segundo e terceiro lugares.

    Ainda assim, esse resultado continua sendo uma expressão das opiniões dos participantes da votação do site, e não representa um resultado oficial nem um indicativo decisivo da identidade do vencedor efetivo da Bola de Ouro.

    O anúncio oficial segue sendo o momento que porá fim às especulações e revelará o nome que receberá o prêmio ao final da disputa.



  • Leia também:

    Na cerimônia de Londres: Messi entregará o prêmio Bola de Ouro ao vencedor?
    A Bola de Ouro, criadora de lendas: qual é o seu valor e quanto recebe o vencedor?
    Longe do egoísmo de Mbappé e das pretensões de Yamal: outro jogador merece a Bola de Ouro!




Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA