De acordo com uma reportagem da Sky, houve recentemente novas conversas entre a equipe de Sancho e o BVB. Nessa ocasião, o atacante teria deixado claro ao Borussia que estaria disposto a voltar para Dortmund.
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Parece que a superestrela quer ir para o BVB! A grande transferência para o Borussia Dortmund está se tornando cada vez mais provável
Diz-se que já se discutiu concretamente sobre valores. É claro que Sancho terá de aceitar uma redução significativa em relação ao seu salário atual, de cerca de 15 milhões de euros por ano. O BVB já teria informado o inglês sobre isso há semanas.
Sancho aparentemente aceitaria essa condição e, segundo a Sky, apesar de inúmeras outras ofertas de todo o mundo, prefere ir para Dortmund. Entre outros, a Juventus de Turim também foi repetidamente associada a Sancho nos últimos tempos.
O BVB não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência, já que o contrato de Sancho com o Manchester United expira no final da temporada. O jogador de 26 anos não tem mais futuro nos Red Devils e, até o final de junho, está emprestado ao Aston Villa, com sucesso moderado.
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Há muito tempo que se especula sobre um possível retorno de Jadon Sancho ao BVB
Sancho havia se transferido do centro de formação do Manchester City para o Dortmund aos 17 anos e, nos anos seguintes, tornou-se um dos melhores jogadores da Bundesliga no BVB. Em 2021, o United pagou a impressionante quantia de 85 milhões de euros pela transferência de Sancho; no entanto, em Old Trafford, ele nunca conseguiu corresponder às altas expectativas.
Depois de ter entrado em conflito com o então técnico do United, Erik ten Hag, alguns meses antes, Sancho já havia retornado ao Borussia em janeiro de 2024. Em Dortmund, ele teve então, no restante da temporada, seu melhor momento nos últimos anos, que em sua maioria foram decepcionantes. Entre outras coisas, Sancho contribuiu para a campanha do Dortmund até a final da Liga dos Campeões; no verão de 2024, o BVB gostaria de tê-lo contratado definitivamente. Financeiramente, porém, isso não foi possível; desde então, Sancho foi emprestado pelo United primeiro ao Chelsea FC e depois ao Villa.
Mesmo em Birmingham, Sancho não conseguiu repetir seus melhores momentos, mas mostrou repetidamente boas tendências. Há meses, especula-se regularmente sobre um novo retorno a Dortmund.
Niko Kovac seria a favor do retorno de Jadon Sancho ao BVB
O técnico do BVB, Niko Kovac, teria dado a entender aos dirigentes que apoiaria a contratação de Sancho. Como é sabido, o croata dá muita importância à disciplina e à disposição de trabalhar consistentemente na defesa. Em ambas as áreas, Sancho não é conhecido como um aluno exemplar, mas, aparentemente, Kovac acredita ser capaz de colocá-lo na linha. De qualquer forma, não há dúvida de que Sancho tem potencial para ser um jogador decisivo no ataque do Dortmund.
É possível que o craque do drible ocupe a vaga de Julian Brandt, que deixará o BVB no meio do ano sem custo de transferência e atualmente está sendo negociado com o Atlético de Madrid. Sancho, por sua vez, tem no presidente Hans-Joachim Watzke um importante defensor no Borussia. “Ele adora Jadon Sancho”, escreveu a Sky no final de março, informando que Watzke estaria promovendo intensamente, nos bastidores, a transferência do jogador que já disputou 23 partidas pela seleção inglesa.
Sobre possíveis esforços para contratar Sancho, o diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, disse recentemente ao Sport Bild: “É claro que estamos procurando um jogador ofensivo que traga qualidade, que possa nos ajudar diretamente e que não exija uma quantia utópica de transferência. Estamos avaliando se eles podem nos tornar melhores. Fazemos isso também com o Jadon.”
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Jadon Sancho: seus números pelo BVB
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