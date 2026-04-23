Parece que a superestrela quer ir para o BVB! A grande transferência para o Borussia Dortmund está se tornando cada vez mais provável

Diz-se que já se discutiu concretamente sobre valores. É claro que Sancho terá de aceitar uma redução significativa em relação ao seu salário atual, de cerca de 15 milhões de euros por ano. O BVB já teria informado o inglês sobre isso há semanas.

Sancho aparentemente aceitaria essa condição e, segundo a Sky, apesar de inúmeras outras ofertas de todo o mundo, prefere ir para Dortmund. Entre outros, a Juventus de Turim também foi repetidamente associada a Sancho nos últimos tempos.

O BVB não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência, já que o contrato de Sancho com o Manchester United expira no final da temporada. O jogador de 26 anos não tem mais futuro nos Red Devils e, até o final de junho, está emprestado ao Aston Villa, com sucesso moderado.