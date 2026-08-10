Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080848366.jpgO JOGO PHOTO PRESS
Gabriel Marin

Palmeiras vê Flamengo se aproximar no Brasileirão e acende alerta antes da Libertadores

Palmeiras
Flamengo
Brasileirão
Copa Libertadores

Empate com o Internacional expõe queda de rendimento do líder, reduz vantagem para o Flamengo e aumenta pressão por reação antes do duelo com o Cerro Porteño

O Palmeiras deixou escapar mais dois pontos no Campeonato Brasileiro e viu a distância para o Flamengo diminuir na parte de cima da tabela. O empate por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo (9), no Nubank Parque, manteve o Verdão na liderança, mas acendeu um sinal de alerta às vésperas da estreia nas oitavas de final da Libertadores.

A equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 48 pontos, enquanto o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 e foi a 42. O Rubro-Negro, porém, ainda tem uma partida a menos e pode reduzir a diferença para apenas três pontos quando enfrentar o Mirassol.

Além da aproximação do principal concorrente pelo título nacional, o Palmeiras convive com uma queda de rendimento justamente antes de iniciar uma fase decisiva da temporada. O empate diante do Internacional foi o segundo jogo consecutivo sem vitória em casa, depois da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1080722034.jpgSports Press Photo

    Desempenho recente preocupa Abel Ferreira

    Desde o retorno do calendário nacional após a Copa do Mundo, o Palmeiras disputou seis partidas e acumulou três vitórias, um empate e duas derrotas. Os números representam uma queda significativa em relação ao desempenho apresentado pela equipe na primeira metade da temporada.

    Uma das derrotas, contra o Atlético-MG, aconteceu justamente em uma partida que encerrou a invencibilidade do Verdão como mandante no Brasileirão. Já entre as vitórias recentes, uma delas teve influência direta de duas expulsões do adversário ainda no primeiro tempo.

    O principal problema, entretanto, não está apenas nos resultados. O desempenho em campo também preocupa. O Palmeiras sofreu seis gols nos últimos seis compromissos e demonstrou dificuldades para manter regularidade, cenário agravado pelas lesões de titulares e pela sequência pesada de partidas.

    Diante da maratona, a comissão técnica precisou rodar o elenco e preservar alguns jogadores. A estratégia, porém, ainda não resultou na estabilidade esperada.

    "Em termos técnicos, estivemos muito abaixo do que qualquer jogador dessa equipe pode fazer", revelou Abel Ferreira.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • imago-sport-1080675878.jpgBrazil Photo Press

    22 finalizações, mas pouca produção ofensiva

    O empate sem gols com o Internacional também expôs uma dificuldade que os números superficiais não mostram. O Palmeiras finalizou 22 vezes, mas criou pouco perigo para o gol defendido por Matheus Cunha.

    Apenas uma finalização foi considerada uma chance clara, enquanto o goleiro colorado precisou realizar somente duas defesas. A posse de bola, de 62%, também não se transformou em domínio efetivo no setor ofensivo.

    Grande parte da circulação aconteceu na defesa e no meio-campo. A equipe teve pouca presença no último terço e abusou dos cruzamentos. Cerca de 67% dos passes trocados pelo time de Abel Ferreira ocorreram antes da intermediária do Internacional.

    O próprio treinador reconheceu que a atuação esteve abaixo do nível esperado e cobrou uma reação imediata do elenco.

    "Acabei a conversa no vestiário perguntando: isso é o melhor que podemos fazer? Eles sabem que podemos fazer melhor e é para isso que vamos trabalhar".

  • imago-sport-1080859429.jpgBrazil Photo Press

    Palmeiras perde força dentro de casa

    O desempenho recente como mandante reforça a preocupação. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão no Nubank Parque ou na Arena Barueri, o Palmeiras conquistou apenas uma vitória, além de três empates e uma derrota.

    Foram apenas seis pontos conquistados em 15 possíveis, com nove pontos deixados pelo caminho. No período, o Verdão marcou quatro gols e sofreu outros quatro.

    A sequência começou com o empate por 1 a 1 diante do Santos. Depois, o Palmeiras voltou a empatar pelo mesmo placar, dessa vez contra o Cruzeiro.

    A única vitória veio diante da Chapecoense, por 1 a 0, em uma partida difícil. Após a pausa da Copa do Mundo, porém, o time voltou a tropeçar em casa ao perder por 2 a 1 para o Atlético-MG.

    O empate sem gols com o Internacional completou o recorte negativo.

    Para um time que historicamente transforma o mando de campo em uma de suas principais armas, o momento exige atenção. Com três competições pela frente, recuperar a força diante da torcida pode ser fundamental na reta decisiva do ano.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080849251.jpgSports Press Photo

    Vitor Roque segue sem marcar

    Outro ponto de preocupação é Vitor Roque. A contratação mais cara da história do Palmeiras voltou a começar no banco de reservas contra o Internacional e entrou no segundo tempo.

    O atacante permaneceu aproximadamente 35 minutos em campo, mas teve pouca participação ofensiva. Na principal oportunidade, recebeu livre dentro da área e finalizou sem força, facilitando a defesa do goleiro.

    Vitor Roque completou cinco meses sem marcar pelo Palmeiras. O último gol aconteceu na decisão do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, no início de março.

    Desde então, são nove partidas consecutivas sem balançar as redes, além de um período afastado por cirurgia no tornozelo e posterior recuperação na Academia de Futebol.

    A falta de gols do camisa 9 aumenta a necessidade de Abel encontrar soluções ofensivas justamente em um momento no qual o Palmeiras tem apresentado dificuldades para transformar posse e volume de finalizações em chances reais.

  • Flamengo v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Flamengo aproveita tropeço e encurta distância

    Enquanto o Palmeiras deixou pontos pelo caminho, o Flamengo fez sua parte. A equipe de Leonardo Jardim venceu o Vitória por 2 a 0, no Maracanã, e reduziu a diferença para o líder.

    O Rubro-Negro iniciou a rodada oito pontos atrás, mas agora está a seis do Palmeiras. A vantagem pode diminuir ainda mais porque o Flamengo tem um jogo a menos no campeonato.

    A partida atrasada contra o Mirassol é uma das possibilidades de aproximação. Caso conquiste os três pontos, o time carioca ficará apenas três pontos atrás do líder.

    Além disso, Flamengo e Palmeiras ainda terão um confronto direto na 36ª rodada, em uma fase avançada do campeonato que pode ser decisiva para a definição do título.

    "Inevitável não pensar nisso. A gente depende da gente. Vamos trabalhar na sequência do campeonato para ter uma sequência de vitórias e chegar mais perto do primeiro colocado", afirmou Evertton Araújo.

    Bruno Henrique também reforçou a necessidade de responsabilidade do elenco para manter vivo o objetivo de conquistar o Brasileirão.

  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Libertadores aumenta pressão por reação

    Se a disputa pelo título nacional já exige uma resposta, o calendário não permite ao Palmeiras muito tempo para corrigir os problemas. O próximo compromisso será justamente pela Libertadores.

    Na próxima quarta-feira (12), o Verdão enfrenta o Cerro Porteño pelo jogo de ida das oitavas de final. O confronto será no Paraguai, e o Palmeiras terá de decidir a classificação como visitante.

    A situação é diferente daquela vivida pelo clube em outras temporadas. Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras se acostumou a terminar a fase de grupos entre as melhores campanhas da competição. Nesta edição, porém, somou 11 pontos e terminou na segunda colocação, dois atrás do próprio Cerro Porteño.

    O resultado obrigou o Alviverde a disputar o segundo jogo fora de casa, aumentando a importância de conseguir um resultado positivo na partida de ida.

  • imago-sport-1080545857.jpgSports Press Photo

    Retrospecto fora de casa é trunfo

    Apesar do momento de instabilidade, o Palmeiras tem um argumento a seu favor: o desempenho como visitante em 2026.

    A equipe vem mostrando capacidade para atuar longe do Nubank Parque e pode utilizar esse retrospecto como trunfo diante do Cerro Porteño. Por outro lado, existe um alerta ainda maior: o adversário já derrotou o Palmeiras em casa durante a fase de grupos.

    A lembrança daquele confronto serve como aviso sobre as dificuldades que o Verdão poderá encontrar na eliminatória.

    Além disso, Abel Ferreira terá desfalques importantes. O capitão Gustavo Gómez ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa e não estará disponível no primeiro jogo. Paulinho também será ausência, embora o Palmeiras já tenha se acostumado a atuar sem o camisa 10.

  • Palmeiras v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras precisa reagir antes de uma semana decisiva

    O Verdão terá apenas três dias para trabalhar entre o empate com o Internacional e o início das oitavas de final da Libertadores. Nesse período, Abel Ferreira precisará recuperar fisicamente os jogadores, ajustar o funcionamento ofensivo e, principalmente, devolver confiança ao elenco.

    A liderança do Brasileirão ainda está garantida, mas a vantagem que parecia confortável diminuiu. O Flamengo voltou a depender apenas de seus próprios resultados para encostar no rival, enquanto o Palmeiras chega à Libertadores depois de duas partidas sem vencer em casa.

    A margem para erros diminuiu. Contra o Cerro Porteño, o Palmeiras terá a primeira oportunidade de responder dentro de campo às críticas e mostrar se a oscilação recente foi apenas consequência da maratona de jogos ou um sinal de queda de rendimento em um momento crucial da temporada.

    Com o Flamengo cada vez mais próximo no Brasileirão e uma eliminatória continental pela frente, o alerta está ligado no Palmeiras.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Cerro Porteño crest
Cerro Porteño
CPO
Copa Libertadores
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Flamengo crest
Flamengo
FLA