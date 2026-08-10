Palmeiras vê Flamengo se aproximar no Brasileirão e acende alerta antes da Libertadores

O Palmeiras deixou escapar mais dois pontos no Campeonato Brasileiro e viu a distância para o Flamengo diminuir na parte de cima da tabela. O empate por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo (9), no Nubank Parque, manteve o Verdão na liderança, mas acendeu um sinal de alerta às vésperas da estreia nas oitavas de final da Libertadores.

A equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 48 pontos, enquanto o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 e foi a 42. O Rubro-Negro, porém, ainda tem uma partida a menos e pode reduzir a diferença para apenas três pontos quando enfrentar o Mirassol.

Além da aproximação do principal concorrente pelo título nacional, o Palmeiras convive com uma queda de rendimento justamente antes de iniciar uma fase decisiva da temporada. O empate diante do Internacional foi o segundo jogo consecutivo sem vitória em casa, depois da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.