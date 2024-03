Onde assistir a Valencia x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo ficar cada vez mais perto do título, o Real Madrid visita o Valencia na tarde deste sábado (2), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Mestalla, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Há dois jogos sem vencer, o Valencia acabou perdendo posições na tabela e é o nono colocado, com 36 pontos. O time ainda sonha em entrar no G-6 do espanhol e sabe que, para isso, não pode mais tropeçar na competição.

Mais artigos abaixo

Vivendo grande momento na temporada, o Real Madrid é o líder isolado da La Liga, com 65 pontos. Os Merengues não perdem na competição desde setembro de 2023. De lá para cá, são 20 jogos de invencibilidade (13 vitórias e 7 empates).