Onde assistir a Celta x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Celta recebe o Barcelona na tarde deste sábado (17), a partir das 14h30 (de Brasília), no Balaídos, em Vigo, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, o Celta caiu para o 17º lugar, com 20 pontos. O time azul é o primeiro fora da zona de rebaixamento e sabe que precisa ganhar para não correr o risco de terminar a rodada dentro do Z-3.

Já o Barcelona empatou na rodada anterior e perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes. Os culés ocupam a terceira colocação, com 51 pontos. O técnico Xavi Hernández continua com desfalques importantes, como Torres e Félix.

Mais artigos abaixo