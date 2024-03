Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (30), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Cruzeiro fazem clássico na tarde deste sábado (30), na Arena MRV, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta, do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Galo chega à decisão do estadual depois de eliminar o América-MG (vitória por 2 a 0 e derrota por 2 a 1), mas mesmo com a classificação, o clube optou por demitir Felipão e anunciou Gabriel Milito como novo comandante. Assim, o técnico deve estrear no Atlético mandando a campo uma equipe com três zagueiros. A única ausência no alvinegro é Paulo Vitor, lesionado.

Já o Cruzeiro eliminou a Tombense na semifinal (empate por 0 a 0 e vitória por 3 a 1). A Raposa deve ter os retornos de Zé Ivaldo e Marlon, que cumpriram suspensão. Por outro lado, Japa, Bilu e Gabriel Veron continuam no departamento médico.

Mais artigos abaixo

O Atlético-MG já venceu o Mineiro 48 vezes, enquanto o Cruzeiro 38. Clique aqui e confira quem é o maior vencedor do estadual. Já no histórico geral, as equipes se enfrentaram 388 vezes, com 153 vitórias do Galo, 130 do Cruzeiro, além de 105 empates. Clique aqui e veja tudo sobre o dérbi.