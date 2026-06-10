Borussia Dortmund
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O Tottenham rejeitou a proposta do ex-diretor do Borussia Dortmund devido a divergências quanto à "orientação estratégica"
Diferenças estratégicas impedem a mudança para Londres
A tentativa de contratar Kehl chegou oficialmente ao fim sem um acordo, o que representa uma reviravolta frustrante para a diretoria do Tottenham. Após semanas de intensas negociações, o técnico de 46 anos decidiu desistir de uma possível função no Tottenham Hotspur Stadium, após sua despedida oficial no Signal Iduna Park, em maio. As negociações haviam chegado à reta final, com Kehl chegando a viajar para Londres para conversas presenciais com dirigentes do clube.
No entanto, as duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a direção estratégica do clube daqui para frente, segundo a Sky. Essas diferenças fundamentais em relação à visão de longo prazo para o projeto do Spurs provaram ser o fator decisivo para o rompimento do acordo. O clube do norte de Londres esperava contar com a experiência de Kehl para ajudar a revitalizar um departamento esportivo que passou por mudanças significativas nos últimos meses.
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A influência de De Zerbi é um fator fundamental
Além da estratégia geral de longo prazo, acredita-se que detalhes específicos relativos à hierarquia do clube tenham influenciado a decisão de Kehl. O repórter da Sky,Patrick Berger, afirma que um dos principais fatores que levaram ao rompimento das negociações foi o nível de autoridade concedido ao atual técnico da equipe principal, Roberto De Zerbi. Espera-se que o técnico italiano exerça grande influência sobre o recrutamento e a estrutura esportiva do clube, no contexto da reconstrução do elenco.
Com De Zerbi supostamente exigindo voz ativa nas decisões de transferências, Kehl teria se sentido desconfortável com o acordo de trabalho proposto. O ex-capitão do Dortmund, que supervisionou um dos sistemas de contratação mais bem-sucedidos da Europa na Bundesliga, buscava um nível específico de autonomia que não parecia se encaixar na estrutura atual do norte de Londres. Como resultado, o técnico de 46 anos buscará agora em outro lugar seu próximo desafio no futebol europeu.
A estrutura interna continua em constante mudança
O atual departamento esportivo do Tottenham continua sendo liderado por Johan Lange, que mantém seu cargo de diretor esportivo no clube. O plano original previa que Kehl e Lange trabalhassem em conjunto para levar o tradicional gigante de volta ao topo da tabela da Premier League, após um período difícil em que o clube escapou por pouco de uma crise interna mais grave. Por enquanto, Lange continuará trabalhando em estreita colaboração com a comissão técnica para identificar os alvos para o mercado de transferências de verão.
Apesar do revés com Kehl, o ex-diretor do Borussia Dortmund já havia chegado a um acordo mútuo com o clube para se separar em 22 de março e continua sendo um executivo muito procurado. Embora o Spurs tenha perdido a chance de contratá-lo, o Bild informa que Kehl já está em negociações com outros clubes internacionais de ponta interessados em se beneficiar de sua experiência administrativa. Seu histórico de ajudar a construir elencos competitivos no mais alto nível continua a torná-lo uma opção atraente para vários cargos vagos em toda a Europa.
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O Spurs terá um verão agitado pela frente
O fracasso da negociação com Kehl não significa que as atividades de transferência no norte de Londres tenham parado. Na verdade, o Spurs já fez avanços significativos no mercado antes da abertura oficial da janela de transferências de verão. O clube está se preparando para uma grande reformulação do elenco à medida que se aproxima da nova temporada, com várias contratações já confirmadas ou em andamento.
Entre os novos reforços, Andy Robertson deve se juntar oficialmente ao time em 1º de julho, após o término de seu contrato com o Liverpool, enquanto a chegada do zagueiro argentino Marcos Senesi, vindo do Bournemouth, foi confirmada na quarta-feira.
Espera-se que haja mais contratações, já que o clube busca garantir uma classificação muito melhor na tabela na próxima temporada.