O Tottenham rejeitou a proposta do ex-diretor do Borussia Dortmund devido a divergências quanto à "orientação estratégica"

A tentativa de contratar Kehl chegou oficialmente ao fim sem um acordo, o que representa uma reviravolta frustrante para a diretoria do Tottenham. Após semanas de intensas negociações, o técnico de 46 anos decidiu desistir de uma possível função no Tottenham Hotspur Stadium, após sua despedida oficial no Signal Iduna Park, em maio. As negociações haviam chegado à reta final, com Kehl chegando a viajar para Londres para conversas presenciais com dirigentes do clube.

No entanto, as duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a direção estratégica do clube daqui para frente, segundo a Sky. Essas diferenças fundamentais em relação à visão de longo prazo para o projeto do Spurs provaram ser o fator decisivo para o rompimento do acordo. O clube do norte de Londres esperava contar com a experiência de Kehl para ajudar a revitalizar um departamento esportivo que passou por mudanças significativas nos últimos meses.