De acordo com um comunicado detalhado divulgado por Ronaldo, o atacante explicou a sequência de acontecimentos sobre sua situação na seleção após a Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo afirmou: "Como prometi, decidi relatar, em primeira pessoa e de forma direta, as circunstâncias que cercaram a última concentração da Seleção. Depois da Copa do Mundo de 2026, redigi uma carta ao povo português, que ainda guardo, contendo as palavras que quero compartilhar com eles quando deixar nossa equipe em definitivo."

Ele continuou: "No fim do torneio, já no voo de volta dos Estados Unidos, o presidente da Federação pediu, e insistiu, que eu reconsiderasse minha decisão de sair porque a FPF queria que eu permanecesse."

Ele apoiou Jesus como técnico principal e concordou com um plano específico de jogo. Ronaldo explicou: "Naquele momento, ele me apresentou um plano para o meu papel na equipe. Disse que eu jogaria na primeira e na última partidas e que, por motivos de gestão física, sempre faria de três a quatro substituições por jogo."

Apesar disso, Jesus pediu que ele jogasse na Noruega. Ronaldo acrescentou: "Esse pedido ficou um pouco fora do meu plano de recuperação física e de treinos, já que eu só deveria jogar no dia 4, no Dragão, mas, claro, eu disse sim. Ele respondeu que eu deveria estar pronto porque jogaria 30 minutos.

"Todos sabem o resto. Aqueci depois do intervalo, vi os minutos passarem e não fui chamado. O treinador tinha quebrado sua palavra comigo. No fim do jogo, eu só queria que tudo acabasse com uma vitória e ser deixado em paz."