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"O técnico quebrou a palavra comigo": Cristiano Ronaldo divulga declaração explosiva explicando sua saída dramática de Portugal
Um acordo de condicionamento físico rompido
De acordo com um comunicado detalhado divulgado por Ronaldo, o atacante explicou a sequência de acontecimentos sobre sua situação na seleção após a Copa do Mundo de 2026.
Ronaldo afirmou: "Como prometi, decidi relatar, em primeira pessoa e de forma direta, as circunstâncias que cercaram a última concentração da Seleção. Depois da Copa do Mundo de 2026, redigi uma carta ao povo português, que ainda guardo, contendo as palavras que quero compartilhar com eles quando deixar nossa equipe em definitivo."
Ele continuou: "No fim do torneio, já no voo de volta dos Estados Unidos, o presidente da Federação pediu, e insistiu, que eu reconsiderasse minha decisão de sair porque a FPF queria que eu permanecesse."
Ele apoiou Jesus como técnico principal e concordou com um plano específico de jogo. Ronaldo explicou: "Naquele momento, ele me apresentou um plano para o meu papel na equipe. Disse que eu jogaria na primeira e na última partidas e que, por motivos de gestão física, sempre faria de três a quatro substituições por jogo."
Apesar disso, Jesus pediu que ele jogasse na Noruega. Ronaldo acrescentou: "Esse pedido ficou um pouco fora do meu plano de recuperação física e de treinos, já que eu só deveria jogar no dia 4, no Dragão, mas, claro, eu disse sim. Ele respondeu que eu deveria estar pronto porque jogaria 30 minutos.
"Todos sabem o resto. Aqueci depois do intervalo, vi os minutos passarem e não fui chamado. O treinador tinha quebrado sua palavra comigo. No fim do jogo, eu só queria que tudo acabasse com uma vitória e ser deixado em paz."
- Getty Images Sport
A traição na coletiva de imprensa
Após a partida, uma reunião privada foi realizada para resolver a questão ao lado do diretor esportivo do Al Nassr, Simao Coutinho.
Ronaldo detalhou a resolução: "Concordamos que havia apenas uma maneira de pôr fim a este “incidente”: que o técnico repetisse o que acabara de me dizer em particular, na presença de Simão Coutinho, mas na sala de imprensa.
"O que havíamos combinado era simples: o técnico começaria a coletiva abordando essa questão, buscando encerrar o assunto ao dizer a verdade. Ele diria que eu nunca havia pedido para jogar qualquer minuto, que foi o técnico, e ninguém mais, quem propôs o plano para esta pré-temporada, que tinha sido um erro me fazer aquecer para depois não me colocar em campo e que, se isso acontecesse de novo, ele não faria isso."
Apesar de redigir e aprovar um documento que detalhava esses pontos, Jesus passou uma mensagem completamente diferente à imprensa.
Ronaldo expressou sua frustração: "A coletiva transcorreu como sabemos: sua postura não teve nada a ver com a nossa reunião; ouvi comentários e um nível de agressividade que sinto não merecer, uma atitude de “eu quero, eu posso e eu mando” que ele nunca demonstrou comigo, nem de longe, em particular, no dia anterior.
"Nenhuma dessas observações, portanto, indicava que o técnico sequer havia se desculpado comigo. Foi a segunda vez que ele quebrou a palavra comigo."
Deixando o acampamento e assumindo a responsabilidade
Sentindo-se completamente traído pela falta de honestidade, Ronaldo decidiu fazer as malas e deixar a seleção de Portugal.
Ele enfatizou sua exigência por transparência: "Decidi deixar o centro de treinamento sem esperar por mais promessas quebradas. Para mim, a verdade continua sendo a coisa mais importante nas relações entre as pessoas. Não importa o quanto doa, eu quero que as pessoas me digam a verdade.
"Na verdade, em uma conversa que tive com o presidente da FPF e o técnico na manhã daquela coletiva de imprensa, e eles certamente podem confirmar isso, reiterei que, se não me queriam lá, deveriam simplesmente me dizer. Tudo o que precisavam fazer era ser honestos comigo."
Ronaldo também aceitou total responsabilidade por sua saída abrupta e pelo impacto dela na equipe e nos torcedores.
Ele afirmou: "Também devo um pedido de desculpas aos meus companheiros de seleção por ter deixado o centro de treinamento. Apesar da completa quebra de confiança na palavra do treinador principal, como qualquer um que testemunhou essas conversas pode atestar, eu não deveria ter feito isso. A responsabilidade é inteiramente minha.
"Peço desculpas ao povo português mais uma vez, mas quebrar minha palavra tem, para mim, um impacto determinante. Senti que, a partir daquele momento, minha presença contínua só prejudicaria a equipe, então fiz o que sempre disse que faria se não me sentisse útil: fiz as malas e fui embora.
"As consequências das minhas ações devem ser avaliadas e punidas pela Federação Portuguesa de Futebol. Entendo que não deve haver circunstâncias atenuantes para essa punição."
- AFP
O que vem a seguir para Ronaldo?
Ronaldo agora aguarda uma possível ação disciplinar da federação, mas continua firmemente comprometido em jogar por seu país. Ele concluiu: "Então, se eu estiver fisicamente apto, jogando pelo meu clube, e marcando gols, espero, depois de cumprir qualquer suspensão que me for imposta, estarei disponível, como sempre estive até agora, para competir e vencer pela nossa seleção. Esta é, acreditem em mim, a mais absoluta verdade."
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