Getty Images Sport
Traduzido por
O Real Madrid informa o Liverpool sobre o plano de transferência de Ibrahima Konaté antes do término do contrato
O Real Madrid esclarece sua posição sobre Konaté
Fabrizio Romano informou ao Caught Offside que o Real Madrid atualizou oficialmente o Liverpool sobre sua posição em relação à contratação de Konaté.
Embora o gigante espanhol tenha sido fortemente associado ao zagueiro francês, o clube informou ao time da Premier League, há alguns meses, que não iria buscar ativamente uma negociação naquele momento. No entanto, a situação permanece em aberto, já que o Los Blancos continua vasculhando o mercado em busca de reforços defensivos, especialmente com a expectativa de que David Alaba deixe o clube no final da temporada.
Apesar da ausência de uma abordagem formal recentemente, o Los Blancos vem acompanhando a situação de perto, ciente de que o francês poderia representar uma adição significativa à sua defesa. A falta de uma oferta concreta da Espanha deu ao Liverpool algum fôlego, embora a ameaça de uma investida de última hora permaneça caso não haja um avanço nas negociações contratuais em breve.
- Getty Images
Impasse nas negociações em Anfield
As negociações entre o Liverpool e Konate enfrentam um impasse, já que as duas partes têm dificuldade em chegar a um acordo sobre as condições financeiras. O jogador de 26 anos estaria exigindo um aumento salarial significativo para refletir seu status como peça fundamental na defesa de Arne Slot. Notícias sugerem que seus representantes acreditam que seu pacote salarial atual, no valor de aproximadamente £ 150.000 por semana, deveria ser aumentado para aproximá-lo dos jogadores mais bem pagos do clube. Embora o jogador pareça disposto a permanecer em Merseyside, a falta de um acordo tem gerado especulações crescentes sobre seu futuro.
O encanto do Bernabéu continua
Mesmo com a atual postura de não intervenção do Real Madrid, a ideia de se transferir para o Bernabéu continua sendo uma perspectiva tentadora para o jogador da seleção francesa, que poderia se juntar aos compatriotas Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouameni na capital espanhola. Essa compatibilidade cultural, combinada com o prestígio do histórico campeão europeu, torna difícil ignorar qualquer interesse por parte do clube madrilenho.
O Liverpool tem sido proativo em comunicar seu desejo de manter o zagueiro, mas o jogador ainda não se comprometeu. Essa incerteza já forçou os Reds a buscarem alternativas de longo prazo, apesar de já terem garantido a contratação do jovem talento francês Jeremy Jacquet, do Rennes, no início deste ano.
- Getty Images
O prazo crucial de abril se aproxima
O momento dessas negociações é crucial, tendo em vista o calendário internacional que se aproxima. Konate está ansioso para resolver o futuro no clube antes da Copa do Mundo, já que participar de um grande torneio sem um contrato garantido acarreta riscos significativos. Qualquer lesão sofrida durante a convocação para a seleção poderia comprometer suas chances de uma transferência de destaque ou de uma renovação lucrativa em Anfield.