O Real Madrid informa o Liverpool sobre o plano de transferência de Ibrahima Konaté antes do término do contrato

Fabrizio Romano informou ao Caught Offside que o Real Madrid atualizou oficialmente o Liverpool sobre sua posição em relação à contratação de Konaté.

Embora o gigante espanhol tenha sido fortemente associado ao zagueiro francês, o clube informou ao time da Premier League, há alguns meses, que não iria buscar ativamente uma negociação naquele momento. No entanto, a situação permanece em aberto, já que o Los Blancos continua vasculhando o mercado em busca de reforços defensivos, especialmente com a expectativa de que David Alaba deixe o clube no final da temporada.

Apesar da ausência de uma abordagem formal recentemente, o Los Blancos vem acompanhando a situação de perto, ciente de que o francês poderia representar uma adição significativa à sua defesa. A falta de uma oferta concreta da Espanha deu ao Liverpool algum fôlego, embora a ameaça de uma investida de última hora permaneça caso não haja um avanço nas negociações contratuais em breve.