Henry nunca foi de fugir de análises táticas, e o ex-ícone de Arsenal e Barcelona agora fez uma avaliação elogiosa do recente domínio da Espanha no cenário internacional. Essa era de supremacia inclui a conquista da Euro 2024 com uma vitória sobre a Inglaterra na final, seguida pelo título da Copa do Mundo, em que derrotou a França por 2 a 0 na semifinal antes de superar a Argentina por 1 a 0 na decisão. Em uma longa entrevista ao jornal espanhol As, Henry destacou que a verdadeira força da atual equipe está no coletivo, e não em qualquer superastro individual.

Ao relembrar a trajetória até o topo, Henry enfatizou que o sucesso foi uma vitória de uma cultura futebolística específica. O francês observou que o entrosamento da equipe é o que a diferencia de outras seleções que dependem de momentos individuais de brilho. Durante a entrevista, ele explicou sua visão sobre esse triunfo ao afirmar: "Eu já disse isso na época: é um time. A estrela é o time. Como vocês sabem, eu perdi para a Espanha em todos os grandes jogos. Não vou citar o time inteiro, mas eu vi isso; todos nós sempre vimos. Eu digo isso o tempo todo: a forma como eles trabalham, a identidade, a filosofia e o valor da equipe acima das individualidades agora lhes deram essa recompensa. O melhor time venceu a Copa do Mundo e ninguém pode dizer o contrário. Foi uma aula."