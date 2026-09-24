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“O melhor time venceu!”: Thierry Henry faz elogios à Espanha e explica por que ninguém consegue pará-la
O coletivo triunfa sobre os indivíduos
Henry nunca foi de fugir de análises táticas, e o ex-ícone de Arsenal e Barcelona agora fez uma avaliação elogiosa do recente domínio da Espanha no cenário internacional. Essa era de supremacia inclui a conquista da Euro 2024 com uma vitória sobre a Inglaterra na final, seguida pelo título da Copa do Mundo, em que derrotou a França por 2 a 0 na semifinal antes de superar a Argentina por 1 a 0 na decisão. Em uma longa entrevista ao jornal espanhol As, Henry destacou que a verdadeira força da atual equipe está no coletivo, e não em qualquer superastro individual.
Ao relembrar a trajetória até o topo, Henry enfatizou que o sucesso foi uma vitória de uma cultura futebolística específica. O francês observou que o entrosamento da equipe é o que a diferencia de outras seleções que dependem de momentos individuais de brilho. Durante a entrevista, ele explicou sua visão sobre esse triunfo ao afirmar: "Eu já disse isso na época: é um time. A estrela é o time. Como vocês sabem, eu perdi para a Espanha em todos os grandes jogos. Não vou citar o time inteiro, mas eu vi isso; todos nós sempre vimos. Eu digo isso o tempo todo: a forma como eles trabalham, a identidade, a filosofia e o valor da equipe acima das individualidades agora lhes deram essa recompensa. O melhor time venceu a Copa do Mundo e ninguém pode dizer o contrário. Foi uma aula."
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Solidez defensiva por meio da posse de bola
A Espanha não encantou apenas os espectadores com seu jogo ofensivo fluido ou com a posse de bola avassaladora durante a Copa do Mundo; sua solidez defensiva também foi igualmente formidável. La Roja sofreu apenas um gol em oito partidas ao longo de todo o torneio, um único tento que saiu na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final.
O francês detalhou os mecanismos do sucesso defensivo da equipe, sugerindo que os críticos muitas vezes ignoram o quanto a Espanha realmente cede pouco espaço ao longo dos 90 minutos de jogo. Henry desenvolveu esse ponto tático ao dizer: "As pessoas falam do único gol sofrido ou de detalhes isolados, mas tenho quase certeza de que a Espanha só sofreu dez finalizações no gol em todo o torneio. Se você pressiona bem e garante que o rival fique longe do seu gol, é isso que acontece."
O pesadelo de jogar sem a bola
Henry também abordou o desgaste psicológico e físico que enfrentar a Espanha provoca nos jogadores adversários, expressando sua admiração máxima pelo domínio da equipe nos dois lados do jogo. Ao ser perguntado sobre a enorme dificuldade de competir contra uma força tão imponente, o ex-atacante da França confessou: "Uma coisa que sempre me surpreende quando as pessoas falam da Espanha é que dizem: 'Se você jogar contra a Espanha, faça isso ou aquilo'. Mas, quando você não tem a bola, precisa jogar futebol sem ela. Então como se faz isso contra um time assim?"
"Houve muitas coisas no torneio, mas a Espanha dominou com e sem a bola", acrescentou Henry. "É um espetáculo vê-los jogar. Na verdade, foi o único time que eu não queria enfrentar porque é muito difícil e sempre sofremos contra eles." De fato, a supremacia recente da Espanha sobre a França tem sido inegável nas principais competições, destacada por uma vitória por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024, um eletrizante triunfo por 5 a 4 na semifinal da Nations League 2024-25 e pelo triunfo decisivo na semifinal da Copa do Mundo.
- AFP
Próximo desafio começa em Wembley
A busca da Espanha por mais um título internacional recomeça neste sábado com uma aguardada estreia na Liga das Nações contra a Inglaterra, no estádio de Wembley. A Espanha chega à competição como uma de suas forças mais dominantes, tendo alcançado a final em cada uma das últimas três edições, conquistando o troféu na temporada 2022-23, além dos vice-campeonatos em 2020-21 e 2024-25.
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