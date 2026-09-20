AFP
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O Madrid de Mourinho desmorona! Atlético domina dérbi quente, e decisões polêmicas da arbitragem provocam revolta
Meltdown do Metropolitano após decisões da arbitragem provocarem fúria
O mais recente capítulo do dérbi de Madri foi uma batalha à moda antiga que pegou fogo muito antes do apito final, alimentada por decisões controversas do árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. A tensão chegou ao ponto de ebulição quando o Atlético viu Cristian "Cuti" Romero escapar de um cartão vermelho por uma entrada alta e perigosa em Jude Bellingham. Apesar de uma recomendação da cabine do VAR para revisar o lance por uma possível expulsão, o árbitro optou por manter o cartão amarelo, decisão que deixou o banco do Real Madrid incrédulo.
As frustrações do Real Madrid aumentaram quando Lee Kang-in pareceu atingir Federico Valverde com uma entrada dura que também passou impune pelo árbitro e seus assistentes de vídeo. Mourinho, que havia mantido uma escalação relativamente consistente após vitórias recentes, assistiu a seu time sem a combatividade exigida por um ambiente de tamanho peso.
O primeiro tempo terminou sem gols, mas o dano psicológico já estava feito, com os visitantes mais focados na arbitragem do que nas deficiências táticas que permitiam ao Atlético de Madrid ditar o ritmo do jogo.
- Getty Images Sport
Simeone inspira retomada do Atlético de Madrid
Embora as manchetes se concentrem na arbitragem, a história do jogo foi a da energia incansável do Atletico, personificada na atuação de Giuliano Simeone. O jovem atacante foi um tormento constante para Marc Cucurella, levando sua equipe ao ataque com a "coragem e coração" tantas vezes celebrados no hino do clube.
Os ajustes táticos de Diego Simeone, incluindo a escalação de Pubill para dar proteção e a manutenção de Julian Alvarez no banco, deram resultado, à medida que o time da casa controlava o ritmo.
O jogo mudou de forma decisiva no início do segundo tempo, quando Dean Huijsen foi considerado culpado de cometer falta em Simeone dentro da área. Em um momento de forte contraste com os lances do primeiro tempo, Ortiz Arias consultou o monitor do VAR e mudou seu cartão amarelo inicial para vermelho, deixando o Real Madrid com dez homens. Alex Grimaldo foi para a cobrança e superó Courtois com frieza para dar aos donos da casa uma vantagem merecida.
O Atleti marcou de novo. Giuliano, protagonista incontestável da tarde, deu um cruzamento perfeito para Jonathan David finalizar com facilidade. O gol do atacante canadense soou como uma sentença, confirmando que Jonathan David amplia a vantagem e aprofunda a ferida de um time do Madrid que parecia totalmente sem ideias ou espírito de luta.
Esperança tardia com Rudiger não consegue mascarar o declínio do Madrid
Houve um breve momento de drama nos minutos finais, quando Antonio Rudiger subiu mais alto para cabecear para o gol uma cobrança de falta de Bernardo Silva, diminuindo a desvantagem para 2 a 1. O gol levou uma sensação de pânico à torcida no Metropolitano, mas acabou sendo um falso alvorecer para os atuais campeões europeus. Yan Diomande teve uma chance claríssima de fazer 3 a 1 em um contra-ataque, mas foi parado por uma defesa brilhante de Jan Oblak, e os visitantes simplesmente não tiveram pernas nem confiança para encontrar um segundo gol de empate. A reação no fim foi "insuficiente para competir na elite" e, quando soou o apito final, o contraste entre os dois bancos não poderia ter sido mais marcante.
Com a pausa internacional se aproximando, o Real Madrid se encontra em uma posição delicada, seis pontos atrás de um Barcelona perfeito. Para o Atletico, esta foi uma demonstração de intenção, uma vitória construída sobre os valores centrais de seu técnico que o coloca acima de seus vizinhos na tabela de La Liga.
- Getty Images Sport
Estagnação tática deixa Mourinho na berlinda
As consequências da derrota já colocaram Mourinho no centro das atenções, e sua segunda passagem pelo Bernabéu está perdendo brilho rapidamente. Apesar dos caros reforços de verão, incluindo as chegadas de Denzel Dumfries e o retorno de Bellingham, o time não tem a "garra" característica que Mourinho era esperado para incutir. A falta de um estilo de jogo claro está se tornando uma grande preocupação para a cúpula do Madrid, enquanto a diferença para o Barcelona continua a aumentar mesmo neste estágio inicial da campanha.
Em contraste, os ajustes táticos de Diego Simeone foram magistrais. Ao colocar Koke no intervalo para substituir o advertido Marc Pubill, ele assumiu total controle do meio-campo. A versatilidade de Marcos Llorente ficou mais uma vez em evidência ao ser deslocado para a lateral direita, permitindo que os jogadores mais criativos explorassem os espaços deixados pelos visitantes com 10 homens.
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