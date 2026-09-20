O mais recente capítulo do dérbi de Madri foi uma batalha à moda antiga que pegou fogo muito antes do apito final, alimentada por decisões controversas do árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. A tensão chegou ao ponto de ebulição quando o Atlético viu Cristian "Cuti" Romero escapar de um cartão vermelho por uma entrada alta e perigosa em Jude Bellingham. Apesar de uma recomendação da cabine do VAR para revisar o lance por uma possível expulsão, o árbitro optou por manter o cartão amarelo, decisão que deixou o banco do Real Madrid incrédulo.

As frustrações do Real Madrid aumentaram quando Lee Kang-in pareceu atingir Federico Valverde com uma entrada dura que também passou impune pelo árbitro e seus assistentes de vídeo. Mourinho, que havia mantido uma escalação relativamente consistente após vitórias recentes, assistiu a seu time sem a combatividade exigida por um ambiente de tamanho peso.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas o dano psicológico já estava feito, com os visitantes mais focados na arbitragem do que nas deficiências táticas que permitiam ao Atlético de Madrid ditar o ritmo do jogo.