O ex-meio-campista do Arsenal, Thomas Partey, se declara inocente em relação a duas novas acusações de estupro

Esses desdobramentos jurídicos ocorrem após Partey ter encerrado sua passagem de cinco anos pelo Arsenal. O jogador chegou ao Emirates Stadium em 2020 em uma transação avaliada em aproximadamente 45 milhões de libras, mas deixou o time da Premier League em junho passado para se juntar ao Villarreal, da La Liga. Apesar do processo judicial em andamento, o jogador de 32 anos continua ativo no futebol profissional, tendo disputado 26 partidas pelo “Submarino Amarelo”, e deve representar seu país na Copa do Mundo neste verão.

Ele não compareceu a uma audiência anterior no Tribunal de Magistrados de Westminster, onde seu representante legal havia indicado a intenção de negar formalmente as acusações apresentadas na segunda-feira.