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O ex-meio-campista do Arsenal, Thomas Partey, se declara inocente em relação a duas novas acusações de estupro
Partey apresenta sua defesa no tribunal
Partey compareceu ao Tribunal da Coroa de Southwark na segunda-feira para negar ter estuprado duas vezes uma mulher em Londres, em dezembro de 2020. Essas duas novas acusações foram anunciadas pela primeira vez em fevereiro deste ano, agravando ainda mais o complexo processo judicial envolvendo o jogador da seleção de Gana. O meio-campista, que vestia calças cinza-escuras e um suéter preto sobre uma camisa branca, falou apenas para confirmar sua identidade e apresentar sua defesa. Ele permanece em liberdade condicional enquanto o processo judicial continua, sob condições rigorosas, incluindo a proibição de entrar em contato com quaisquer supostas vítimas.
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Meio-campista enfrenta várias acusações
A última audiência segue-se a uma série de acusações anteriores feitas contra o ex-jogador do Atlético de Madrid. Partey foi acusado em julho do ano passado de outras cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, relacionadas a incidentes distintos que teriam ocorrido em 2021 e 2022. Ele já havia se declarado inocente de todas essas acusações anteriores. Com a adição das duas novas acusações, ele agora se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual envolvendo quatro mulheres diferentes. Na segunda-feira, o juiz Tony Baumgartner determinou que todas as acusações seriam julgadas em conjunto.
Ex-jogador do Arsenal joga agora pelo Villarreal
Esses desdobramentos jurídicos ocorrem após Partey ter encerrado sua passagem de cinco anos pelo Arsenal. O jogador chegou ao Emirates Stadium em 2020 em uma transação avaliada em aproximadamente 45 milhões de libras, mas deixou o time da Premier League em junho passado para se juntar ao Villarreal, da La Liga. Apesar do processo judicial em andamento, o jogador de 32 anos continua ativo no futebol profissional, tendo disputado 26 partidas pelo “Submarino Amarelo”, e deve representar seu país na Copa do Mundo neste verão.
Ele não compareceu a uma audiência anterior no Tribunal de Magistrados de Westminster, onde seu representante legal havia indicado a intenção de negar formalmente as acusações apresentadas na segunda-feira.
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Possíveis atrasos no julgamento
Olhando para o futuro, a consolidação das acusações levou a um grande reajuste no cronograma do processo. Um julgamento originalmente marcado para novembro de 2026 poderá agora ser adiado para janeiro de 2027. Uma audiência pré-julgamento está marcada para 14 de maio, a fim de discutir mais detalhadamente o cronograma e a logística dos próximos procedimentos.