A tensão em curso entre Ronaldo e Jesus explodiu durante a concentração de Portugal para a Liga das Nações, depois que o capitão de 41 anos foi deixado no banco contra a Noruega apesar de ter aquecido. Após uma reunião privada, Ronaldo deixou a concentração antes do jogo contra a Dinamarca, acusando Jesus de ter quebrado sua palavra duas vezes e de agir de forma agressiva em público. Embora depois tenha pedido desculpas aos companheiros de equipe e aos torcedores, Jesus defendeu seu direito de escalar sua equipe. A disputa agora provocou ondas de choque no mundo do futebol, levando um dos maiores finalizadores da história do jogo a se manifestar. Romario, campeão da Copa do Mundo de 1994, falou abertamente durante participação no Charla Podcast, onde ofereceu total apoio ao capitão português.

Ao falar sobre o caráter do vencedor de cinco Bolas de Ouro, Romario foi rápido em elogiar seu profissionalismo e seu jeito direto. 'Cristiano parece uma pessoa muito objetiva', explicou ao comentar a ruptura. Embora Romario tenha admitido ter tido uma relação cordial no passado com o atual técnico de Portugal, ao afirmar: 'Eu gosto do Jorge Jesus. Tive uma relação com ele quando treinou o Flamengo. Encontrei com ele cinco ou seis vezes e ele sempre foi uma grande pessoa', ele não deixou que essa amizade influenciasse seu julgamento sobre a disputa atual.