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'O erro dele foi não ter saído antes' - Romário apoia Ronaldo em polêmica com Jorge Jesus
Romário apoia a estratégia de saída de Ronaldo
A tensão em curso entre Ronaldo e Jesus explodiu durante a concentração de Portugal para a Liga das Nações, depois que o capitão de 41 anos foi deixado no banco contra a Noruega apesar de ter aquecido. Após uma reunião privada, Ronaldo deixou a concentração antes do jogo contra a Dinamarca, acusando Jesus de ter quebrado sua palavra duas vezes e de agir de forma agressiva em público. Embora depois tenha pedido desculpas aos companheiros de equipe e aos torcedores, Jesus defendeu seu direito de escalar sua equipe. A disputa agora provocou ondas de choque no mundo do futebol, levando um dos maiores finalizadores da história do jogo a se manifestar. Romario, campeão da Copa do Mundo de 1994, falou abertamente durante participação no Charla Podcast, onde ofereceu total apoio ao capitão português.
Ao falar sobre o caráter do vencedor de cinco Bolas de Ouro, Romario foi rápido em elogiar seu profissionalismo e seu jeito direto. 'Cristiano parece uma pessoa muito objetiva', explicou ao comentar a ruptura. Embora Romario tenha admitido ter tido uma relação cordial no passado com o atual técnico de Portugal, ao afirmar: 'Eu gosto do Jorge Jesus. Tive uma relação com ele quando treinou o Flamengo. Encontrei com ele cinco ou seis vezes e ele sempre foi uma grande pessoa', ele não deixou que essa amizade influenciasse seu julgamento sobre a disputa atual.
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Uma questão de respeito profissional
O lendário atacante brasileiro explicou por que Ronaldo escolheu deixar o treino de Portugal de forma tão abrupta. Ronaldo havia atuado na vitória de Portugal por 1 a 0 sobre o País de Gales na partida de estreia, começando o jogo antes de ser substituído. Romário argumentou que um jogador da estatura de Ronaldo não deveria ter de suportar episódios repetidos de desrespeito público. "Dizem que ele abandonou a seleção. Claro. Ele já passou por uma humilhação uma vez. Por que iria passar por uma segunda?", questionou Romário, destacando por que entendeu a decisão do capitão português.
Romário ainda elaborou que o conflito foi agravado por Jesus não ter cumprido acordos específicos com a imprensa. O brasileiro afirmou que havia pontos previamente combinados para o técnico abordar em seus compromissos de imprensa, que acabaram sendo ignorados. "Tinham combinado algumas coisas para ele dizer na entrevista coletiva, e ele não disse absolutamente nada. Segundo Ronaldo, ele foi arrogante e deixou Cristiano exposto", acrescentou o ex-jogador de 60 anos durante a entrevista.
Mantendo-se firme contra a arrogância
Para Romario, a sensação de ser desvalorizado dentro do elenco foi a gota d’água para o ex-ídolo de Manchester United e Real Madrid. Ele acredita que, quando um jogador sente que já não tem relevância aos olhos da comissão técnica, há pouco motivo para continuar naquele ambiente. “Nessas circunstâncias, ele se sentiu como uma pessoa desacreditada, como alguém que já não tinha qualquer relevância, e foi por isso que saiu. Eu teria feito exatamente a mesma coisa”, admitiu Romario.
Ronaldo fez 234 partidas por Portugal, marcou 146 gols e ostenta um currículo internacional ilustre. Ele ajudou seu país a conquistar o título da Eurocopa de 2016 e dois troféus da Liga das Nações da Uefa, consolidando ainda mais seu status como um dos jogadores mais vitoriosos da história de Portugal.
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O erro de permanecer em silêncio
Em uma conclusão caracteristicamente contundente, Romário insistiu que o único fracasso real de Ronaldo foi não ter sido ainda mais agressivo ao rejeitar a autoridade do treinador. Ele argumentou que a relação havia se desgastado a tal ponto que uma ruptura limpa e direta era a única solução lógica. "Antes de mais nada, eu teria batido a porta e ido embora. O erro dele foi não sair. O erro dele foi não mandar aquele cara para o inferno antes", concluiu com sua característica falta de filtros.
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