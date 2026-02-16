Getty
“O dinheiro não é sua prioridade” – Lenda do Bayern de Munique dá seu veredicto sobre o futuro de Harry Kane
Rumores sobre transferências: Cláusula de rescisão no contrato atual de Kane
Matthaus espera que haja progressos positivos nessas discussões, com Kane não dando nenhuma indicação de que esteja procurando um novo desafio. Ele está se sentindo bem na Baviera, ao lado da esposa Kate e dos quatro filhos.
O jogador de 32 anos também está feliz com sua forma, mantendo um padrão individual impressionante, o que significa que não há necessidade de considerar uma mudança de cenário. Qualquer oferta de £ 57 milhões (US$ 78 milhões) feita nas próximas janelas de transferência seria suficiente para desencadear uma saída.
Matthaus admite que Kane poderia ganhar significativamente mais se se abrisse à ideia de seguir os colegas Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para a Liga Profissional Saudita. Também foi sugerido que um homem que expressou o desejo de tentar a sorte como kicker da NFL em algum momento poderia se juntar ao argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos, na MLS.
Kane assinará uma extensão de contrato com o Bayern?
O Bayern, no entanto, está confiante de que novos termos podem ser negociados com seu emblemático camisa 9. Matthaus disse à Sky Sports Deutschland, quando questionado sobre o futuro de Kane: “Não acredito que ele deixará o Bayern. O dinheiro não é sua prioridade; é se sentir confortável – com os treinadores, seus companheiros de equipe e sua família.
Ele se adaptou bem com seus filhos. Trazer a família é um grande passo. Tenho a sensação de que o dinheiro não é o que importa para ele. Na Arábia Saudita, ele provavelmente ganharia três ou quatro vezes mais. Estou convencido de que Harry Kane renovará seu contrato com o FC Bayern.”
Figuras proeminentes na Allianz Arena confirmaram que as negociações com Kane estão sendo preparadas. Ao oferecer uma atualização sobre esse processo, o diretor esportivo Christoph Freund disse: “Ele ainda tem um ano e meio de contrato. Ele se sente extremamente confortável aqui. Não estamos preocupados com isso. Ele deve continuar como está e continuar se sentindo tão confortável com sua família em Munique. Assim, ele poderá ficar em Munique por muito tempo.”
Kane conseguirá bater o recorde de gols de Lewandowski na Bundesliga?
O contrato atual de Kane vai até o verão de 2027. No momento, ele está focado em conquistar mais títulos importantes, depois de ter quebrado sua maldição de troféus, e quebrar recordes - com a marca de 41 gols em uma única temporada da Bundesliga, estabelecida por Robert Lewandowski, considerada ao seu alcance.
Kane já marcou 26 gols na primeira divisão alemã nesta temporada, faltando 12 jogos para o fim. Matthaus acrescentou sobre a tentativa de fazer mais história: “Acredito que Harry Kane vai quebrar o recorde porque a alegria de jogar no Bayern e a estrutura geral da equipe influenciam o jogador. É claro que o risco de lesões também influencia.
Se Kane perder três ou quatro jogos por causa disso, será difícil. Eu ficaria feliz por ele, porque ele é um centroavante diferente no mais alto nível. Harry Kane é simplesmente incrível e um verdadeiro trunfo.”
Kane admitiu que o recorde de Lewandowski está em seus pensamentos, com dois gols decisivos na recente vitória do Bayern por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, levando-o a 500 gols na carreira - tornando-se o primeiro inglês a atingir esse marco.
Ele disse à Sky sobre superar Lewandowski: “Tudo é possível! Claro, ainda há um longo caminho a percorrer e é um recorde incrível. Estou em boa forma e feliz por ter marcado novamente hoje e ajudado a equipe.”
Kane em busca de títulos em várias frentes
Outro ex-meio-campista do Bayern, Dietmar Hamann, explicou por que pode ser difícil quebrar esse recorde, já que a equipe de Vincent Kompany continua competindo em várias frentes: “O Bayern provavelmente receberá mais alguns pênaltis, e não parece que ele vai perder outro. Mas imagino que, quando a Liga dos Campeões recomeçar, ele fará uma pausa por um ou dois jogos. Acho que será difícil”.
O Bayern, que tem uma vantagem de seis pontos na liderança da Bundesliga, está nas semifinais da DFB-Pokal e nas oitavas de final da Liga dos Campeões, e voltará a campo no sábado, quando receberá o Eintracht Frankfurt.
