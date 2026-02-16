“O dinheiro não é sua prioridade” – Lenda do Bayern de Munique dá seu veredicto sobre o futuro de Harry Kane

Matthaus espera que haja progressos positivos nessas discussões, com Kane não dando nenhuma indicação de que esteja procurando um novo desafio. Ele está se sentindo bem na Baviera, ao lado da esposa Kate e dos quatro filhos.

O jogador de 32 anos também está feliz com sua forma, mantendo um padrão individual impressionante, o que significa que não há necessidade de considerar uma mudança de cenário. Qualquer oferta de £ 57 milhões (US$ 78 milhões) feita nas próximas janelas de transferência seria suficiente para desencadear uma saída.

Matthaus admite que Kane poderia ganhar significativamente mais se se abrisse à ideia de seguir os colegas Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para a Liga Profissional Saudita. Também foi sugerido que um homem que expressou o desejo de tentar a sorte como kicker da NFL em algum momento poderia se juntar ao argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos, na MLS.