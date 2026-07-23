Adeyemi assinou contrato até 2031 com o Barcelona. O BVB recebe, para já, apenas uma verba fixa de 22 milhões de euros, que ainda pode subir para 29 milhões de euros graças a pagamentos de bónus. Ainda assim, os dortmundenses, que contrataram Adeyemi há quatro anos ao RB Salzburg por cerca de 30 milhões de euros, registam para já perdas. Isso, porém, ainda pode mudar graças a uma cláusula.
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O BVB sofre inicialmente grandes perdas: a transferência de Karim Adeyemi para o FC Barcelona é oficial
Ao que tudo indica, os aurinegros garantiram uma percentagem de 35 por cento numa futura venda de Adeyemi. Assim, se um dia o jogador de 24 anos deixar o Barça por uma verba de transferência elevada, o BVB voltará a lucrar imenso com isso.
"Karim foi uma peça importante do Borussia Dortmund nos últimos quatro anos. Em 2024, estivemos com ele na final da Liga dos Campeões. Ainda assim, neste verão chegámos ao entendimento de que tanto o Karim como nós queremos orientar-nos de forma diferente no futuro. Quando Karim nos abordou com o desejo de se transferir para o FC Barcelona, concordámos com isso após ponderarmos todos os interesses do Borussia Dortmund", disse o diretor-geral para o futebol Lars Ricken.
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