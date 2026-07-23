Ao que tudo indica, os aurinegros garantiram uma percentagem de 35 por cento numa futura venda de Adeyemi. Assim, se um dia o jogador de 24 anos deixar o Barça por uma verba de transferência elevada, o BVB voltará a lucrar imenso com isso.

"Karim foi uma peça importante do Borussia Dortmund nos últimos quatro anos. Em 2024, estivemos com ele na final da Liga dos Campeões. Ainda assim, neste verão chegámos ao entendimento de que tanto o Karim como nós queremos orientar-nos de forma diferente no futuro. Quando Karim nos abordou com o desejo de se transferir para o FC Barcelona, concordámos com isso após ponderarmos todos os interesses do Borussia Dortmund", disse o diretor-geral para o futebol Lars Ricken.