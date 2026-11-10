Ele comentou sobre a sua pouca participação no momento atual com o Arsenal e disse: "Bem, estou tranquilo e feliz com a forma como estou lidando com essa situação. É algo que eu nunca havia vivido antes, e acredito que também aprendemos com esses momentos. Além disso, em momentos como esse precisamos das pessoas ao nosso redor mais do que nunca, e elas estão presentes para nos apoiar".

Ele afirmou que esse período o fez descobrir coisas sobre si mesmo, sendo a mais importante delas, e declarou: "Sou paciente. Quando você joga muitos minutos e depois o seu papel muda para jogar menos, consigo ver o lado positivo. Acredito que tudo passa, pois, assim como aconteceu comigo no ano passado, quando joguei praticamente tudo, isso pode mudar muito rapidamente".

Ele acrescentou que não quer atribuir a sua pouca participação apenas ao lado físico, mas reconheceu que o cansaço foi um dos possíveis fatores na temporada passada, que teve novas experiências e um número enorme de minutos, além de outras razões. Também revelou que pensou em recorrer a uma ajuda psicológica, mas ainda não o fez.

Sobre a sua relação com Mikel Arteta, Zubimendi disse que conversou com o treinador no início da temporada, quando ele lhe explicou o seu plano e o avisou sobre a chegada de novas contratações, além da distribuição dos minutos de jogo entre todos os jogadores, afirmando que compreende a ferocidade da concorrência dentro do time, que o coloca entre os cinco melhores clubes da Europa, diante da abundância de elementos de destaque e das novas contratações na sua posição.

Leia também: Após os temores do Barcelona, uma mensagem indireta de Ancelotti para Flick