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O aviso de Arteta se torna realidade: Zubimendi diante da pergunta do Real e do Atlético

Tchéquia x Espanha
Tchéquia
Espanha
Liga das Nações A
Arsenal
Real Madrid
Atlético de Madrid
La Liga
Premier League
M. Zubimendi
M. Arteta
Tchéquia
Espanha
England

A estrela de La Roja entre o impasse de Londres e os rumores de Madri

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Liga das Nações A

12 de nov. de 2026

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As contas do mercado de transferências mudam rapidamente a cada alteração na situação dos jogadores em seus clubes, o que fez de Martín Zubimendi o centro das especulações no período recente, depois de passar de participar regularmente com o Arsenal a contentar-se com minutos limitados, em meio a notícias que o ligaram ao Real Madrid e depois ao Atlético de Madrid.

Apesar de seu sorriso constante e de seu empenho em ficar longe dos holofotes, o meio-campista espanhol não escondeu seu incômodo com esses relatos, segundo entrevista concedida ao jornal Marca, na qual revelou muito sobre sua vida, sua personalidade e suas aspirações para o futuro.

Zubimendi juntou-se à lista da seleção da Espanha na data Fifa deste mês de novembro, na qual os campeões do mundo se preparam para disputar os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa diante de República Tcheca e Inglaterra, na próxima quinta-feira e no próximo domingo.

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  • Alerta de Arteta: "É algo que eu nunca havia experimentado antes"

    Ele comentou sobre a sua pouca participação no momento atual com o Arsenal e disse: "Bem, estou tranquilo e feliz com a forma como estou lidando com essa situação. É algo que eu nunca havia vivido antes, e acredito que também aprendemos com esses momentos. Além disso, em momentos como esse precisamos das pessoas ao nosso redor mais do que nunca, e elas estão presentes para nos apoiar".

    Ele afirmou que esse período o fez descobrir coisas sobre si mesmo, sendo a mais importante delas, e declarou: "Sou paciente. Quando você joga muitos minutos e depois o seu papel muda para jogar menos, consigo ver o lado positivo. Acredito que tudo passa, pois, assim como aconteceu comigo no ano passado, quando joguei praticamente tudo, isso pode mudar muito rapidamente".

    Ele acrescentou que não quer atribuir a sua pouca participação apenas ao lado físico, mas reconheceu que o cansaço foi um dos possíveis fatores na temporada passada, que teve novas experiências e um número enorme de minutos, além de outras razões. Também revelou que pensou em recorrer a uma ajuda psicológica, mas ainda não o fez.

    Sobre a sua relação com Mikel Arteta, Zubimendi disse que conversou com o treinador no início da temporada, quando ele lhe explicou o seu plano e o avisou sobre a chegada de novas contratações, além da distribuição dos minutos de jogo entre todos os jogadores, afirmando que compreende a ferocidade da concorrência dentro do time, que o coloca entre os cinco melhores clubes da Europa, diante da abundância de elementos de destaque e das novas contratações na sua posição.

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  • Rumores sobre o Atlético e a diminuição do interesse do Real

    Quanto aos rumores sobre o seu futuro, Zubimendi afirmou que não gastou qualquer energia acompanhando o que é publicado, por estar concentrado em tentar conquistar o seu lugar na escalação, jogar e brigar pelo título do Campeonato Inglês, no qual acredita que o Arsenal vem caminhando bem, destacando que não entrou em contato com nenhuma parte.

    Em resposta aos relatos que falaram sobre a sua aproximação do Atlético de Madrid, demonstrou estranhamento diante de parte do que a imprensa publica, considerando que a chegada do mercado de transferências de inverno pode explicar o surgimento das especulações, mas não justifica a divulgação de informações sem a devida cautela, por respeito aos clubes para os quais os jogadores atuam.

    E acrescentou que de fato leu que a sua transferência para o Atlético estava próxima, mas que isso está "muito longe da verdade".

    Não escondeu o seu incômodo com essas notícias, explicando que os relatos aparecem e depois são esquecidos rapidamente caso não se concretizem, sem que quem os publica arque com as consequências, algo que às vezes o coloca em uma situação em que se vê obrigado a entrar na plataforma "X" para saber o que exatamente foi publicado, de modo a poder responder às mensagens e aos questionamentos das pessoas próximas a ele.

    Sobre a diminuição das conversas acerca da necessidade do Real Madrid de contar com os seus serviços após a melhora dos resultados da equipe, disse que compreende isso, por considerar que faz parte da natureza do futebol e da mudança das circunstâncias e dos interesses da mídia, afirmando ao mesmo tempo estar feliz com a vida em Londres.

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  • A chance da final do Mundial, e a Bola de Ouro

    Voltando à sua participação na final da Copa do Mundo apesar de não ter disputado nenhuma partida anterior no torneio, Zubimendi explicou que esperava ter uma oportunidade, mesmo que por poucos minutos, enquanto já havia participado da fase de grupos da Eurocopa.

    Ele afirmou que estar em campo durante os gols de Mikel Oyarzabal e Ferran Torres foi um dos momentos que guardará para toda a vida, além de tê-lo ajudado a superar parte da amargura de sua ausência anterior.

    Sobre o status do jogador espanhol, ele considerou que a seleção de seu país vive um período especial e que seus atletas gozam de grande reconhecimento graças às suas conquistas, enquanto descreveu a Bola de Ouro como o máximo a que um jogador pode aspirar individualmente, apesar de depender de uma votação subjetiva de diferentes pessoas.

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  • A bênção de jogar ao lado de Rodri

    Ele também descreveu a oportunidade de jogar ao lado de Rodri na seleção como uma "bênção", destacando que seu companheiro foi um elemento decisivo nos títulos conquistados pela equipe e que contribuiu para as taças que ele possui, reconhecendo que se trata de um jogador de nível mundial e o melhor em sua posição.

    Sobre a série de partidas sem derrota antes do confronto com a República Tcheca, ele afirmou que a seleção espanhola a encara como mais um jogo, ainda que seja uma oportunidade de seguir prolongando a sequência, explicando que falar sobre números não ocupa muito a cabeça dos jogadores dentro do vestiário, mas que cabe ao treinador lembrá-los do que conquistaram e do que podem alcançar.

    Zubimendi encerrou reafirmando sua esperança de permanecer no Arsenal até o fim da temporada, ressaltando sua felicidade com o clube, com o qual tem contrato até o ano de 2030.

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