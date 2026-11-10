As contas do mercado de transferências mudam rapidamente a cada alteração na situação dos jogadores em seus clubes, o que fez de Martín Zubimendi o centro das especulações no período recente, depois de passar de participar regularmente com o Arsenal a contentar-se com minutos limitados, em meio a notícias que o ligaram ao Real Madrid e depois ao Atlético de Madrid.
Apesar de seu sorriso constante e de seu empenho em ficar longe dos holofotes, o meio-campista espanhol não escondeu seu incômodo com esses relatos, segundo entrevista concedida ao jornal Marca, na qual revelou muito sobre sua vida, sua personalidade e suas aspirações para o futuro.
Zubimendi juntou-se à lista da seleção da Espanha na data Fifa deste mês de novembro, na qual os campeões do mundo se preparam para disputar os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa diante de República Tcheca e Inglaterra, na próxima quinta-feira e no próximo domingo.