O astro do AC Milan, Luka Modric, vai “com certeza” voltar ao Real Madrid, afirma o ícone croata Davor Suker

Em recente entrevista exclusiva ao programa “La Tribu”, da Rádio MARCA, Suker deu uma forte dica sobre o futuro de Modric. O Real Madrid ocupa um lugar especial em seu coração, e um retorno ao clube poderia acontecer após sua recente passagem pela Itália. O veterano causou um impacto tremendo na Série A, mas ainda não está claro se ele vai exercer a opção de prorrogar seu contrato com o Milan ou se vai se aposentar após a Copa do Mundo.

Quando questionado sobre os próximos passos do meio-campista, Suker deu a entender que o gigante espanhol está firmemente na disputa. “Agora me perguntaram onde ele vai continuar, se no Milan ou em Madri... Acredito que algo vai acontecer com o Real Madrid”, afirmou Suker.