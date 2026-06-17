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O astro do AC Milan, Luka Modric, vai “com certeza” voltar ao Real Madrid, afirma o ícone croata Davor Suker
Davor Suker dá a entender que seu retorno ao Real Madrid está próximo
Em recente entrevista exclusiva ao programa “La Tribu”, da Rádio MARCA, Suker deu uma forte dica sobre o futuro de Modric. O Real Madrid ocupa um lugar especial em seu coração, e um retorno ao clube poderia acontecer após sua recente passagem pela Itália. O veterano causou um impacto tremendo na Série A, mas ainda não está claro se ele vai exercer a opção de prorrogar seu contrato com o Milan ou se vai se aposentar após a Copa do Mundo.
Quando questionado sobre os próximos passos do meio-campista, Suker deu a entender que o gigante espanhol está firmemente na disputa. “Agora me perguntaram onde ele vai continuar, se no Milan ou em Madri... Acredito que algo vai acontecer com o Real Madrid”, afirmou Suker.
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Um legado inigualável na capital espanhola
Se ele realmente voltar à capital espanhola, Modric ampliará um legado já impressionante. Durante sua passagem anterior, ele disputou 597 partidas e marcou 43 gols em todas as competições pelo clube. Sua coleção de títulos é inigualável, com seis títulos da Liga dos Campeões, quatro campeonatos espanhóis e duas Copas da Espanha. No âmbito individual, sua incrível temporada de 2018 lhe rendeu as conquistas da Bola de Ouro, do prêmio The Best – Melhor Jogador Masculino da FIFA e do prêmio de Melhor Jogador da Europa da UEFA. Somando-se a isso cinco Supercopas da UEFA, quatro Copas do Mundo de Clubes, cinco Supercopas da Espanha e a Copa Intercontinental da FIFA de 2024-25, seu status de lenda no Santiago Bernabéu está firmemente consolidado.
À espera do fim da Copa do Mundo
O cronograma para esse retorno sensacional parece depender fortemente dos compromissos internacionais. Ao abordar a iminente mudança, Suker comentou: “Ele definitivamente vai voltar, mas não sei de que forma... Vamos esperar a Copa do Mundo passar e ver o que acontece.”
Modric está atualmente focado em liderar sua seleção no Grupo L. A equipe estreia contra a Inglaterra na quarta-feira, seguida por confrontos cruciais contra o Panamá e Gana. Essas partidas exigirão toda a sua atenção antes que qualquer anúncio oficial sobre seu tão aguardado futuro no clube seja feito.
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O que vem a seguir para o maestro croata?
Todos os olhos estão agora voltados para suas atuações na Copa do Mundo. Assim que o grande evento mundial chegar ao fim, um anúncio formal sobre seu futuro poderá ser feito rapidamente. Suker, de forma bem-humorada, recusou-se a dar mais detalhes sobre sua função específica, rindo: “Não posso falar mais nada, não posso falar mais nada, meu amigo. Deixe isso um pouco no ar, não dá para dizer tudo.” Independentemente do cargo exato, um retorno triunfal o aguarda.