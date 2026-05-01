O antigo clube dele parece estar tentando convencê-lo: será que o VfB Stuttgart vai perder um supertalento antes mesmo de ele estrear?

Como, semanas depois, a estreia de Darvich na equipe principal ainda não aconteceu, as especulações sobre uma possível saída ganharam força, apesar do contrato válido até 2029. De acordo com a Sky, as conversas entre os dirigentes do VfB e o jogador devem esclarecer em breve se haverá alguma mudança na situação de Darvich em breve. Caso contrário, uma transferência poderia ganhar força; o Stuttgarter Nachrichten havia noticiado recentemente, nesse contexto, uma possível cessão.

Um retorno ao SCF seria carregado de emoção para Darvich, afinal ele nasceu em Freiburg e jogou nas categorias de base do clube de Breisgau de 2017 a 2023. No verão de 2023, o Freiburg ofereceu ao então recém-coroado campeão europeu sub-17 — que, alguns meses depois, conquistaria também o título mundial sub-17 com a seleção alemã — a perspectiva de jogar já pela segunda equipe, que na época ainda disputava a 3ª Liga.

No entanto, as propostas de Barcelona eram tentadoras demais para Darvich, que decidiu se transferir para o clube espanhol de ponta. Lá, ele acumulou experiências valiosas em jogos-treino pela equipe principal ao lado de Robert Lewandowski e companhia, mas, em competições oficiais, atuou sempre pela equipe B do Barça na terceira divisão espanhola. Como seu tempo de jogo na equipe B foi diminuindo cada vez mais no final da temporada 2024/25, Darvich decidiu, no verão passado, retornar à Alemanha e assinou contrato com o VfB.



