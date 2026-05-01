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O antigo clube dele parece estar tentando convencê-lo: será que o VfB Stuttgart vai perder um supertalento antes mesmo de ele estrear?
Darvich foi transferido no verão passado da segunda equipe do FC Barcelona para o Stuttgart por um milhão de euros. No VfB, o plano desde o início era integrar o meio-campista central de forma gradual. No entanto, mesmo pouco antes do fim da temporada, Darvich continua aguardando sua primeira participação pela equipe principal; na segunda rodada, no final de agosto do ano passado, ele foi incluído na lista de convocados da Bundesliga pela única vez.
Em vez disso, Darvich disputou até agora apenas partidas oficiais pela segunda equipe do VfB na 3ª Divisão. O jogador de 19 anos tem se destacado com frequência, somando atualmente dez gols e três assistências em 26 partidas da 3ª Divisão. “Noah estaria pronto, tem evoluído muito bem ultimamente”, elogiou o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, no final de fevereiro ao jornal Bild, e deu a entender que o jogador da seleção alemã sub-21 poderia ter chances na equipe principal: “Estou muito satisfeito com a evolução dele. Ele tem muitas qualidades que o qualificam para tarefas mais importantes. Ele precisa seguir exatamente por esse caminho.”
- Getty Images Sport
Noah Darvich: Freiburg, Barcelona, Stuttgart — e em breve de volta a Freiburg?
Como, semanas depois, a estreia de Darvich na equipe principal ainda não aconteceu, as especulações sobre uma possível saída ganharam força, apesar do contrato válido até 2029. De acordo com a Sky, as conversas entre os dirigentes do VfB e o jogador devem esclarecer em breve se haverá alguma mudança na situação de Darvich em breve. Caso contrário, uma transferência poderia ganhar força; o Stuttgarter Nachrichten havia noticiado recentemente, nesse contexto, uma possível cessão.
Um retorno ao SCF seria carregado de emoção para Darvich, afinal ele nasceu em Freiburg e jogou nas categorias de base do clube de Breisgau de 2017 a 2023. No verão de 2023, o Freiburg ofereceu ao então recém-coroado campeão europeu sub-17 — que, alguns meses depois, conquistaria também o título mundial sub-17 com a seleção alemã — a perspectiva de jogar já pela segunda equipe, que na época ainda disputava a 3ª Liga.
No entanto, as propostas de Barcelona eram tentadoras demais para Darvich, que decidiu se transferir para o clube espanhol de ponta. Lá, ele acumulou experiências valiosas em jogos-treino pela equipe principal ao lado de Robert Lewandowski e companhia, mas, em competições oficiais, atuou sempre pela equipe B do Barça na terceira divisão espanhola. Como seu tempo de jogo na equipe B foi diminuindo cada vez mais no final da temporada 2024/25, Darvich decidiu, no verão passado, retornar à Alemanha e assinou contrato com o VfB.
Noah Darvich: Seus números pelo VfB Stuttgart II
Jogos
26
Gols
10
Assistências
3
Cartões amarelos
1