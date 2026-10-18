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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Sevilla: Kylian Mbappe é o destaque, e Arda Guler brilha em vitória tranquila

Real Madrid
Sevilla
Real Madrid x Sevilla
La Liga

O Real Madrid seguiu na busca pela liderança de La Liga com uma goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla no Bernabeu. Com dois gols de Kylian Mbappe e uma atuação de destaque de Arda Guler, a equipe de Jose Mourinho dominou do início ao fim.

O Real Madrid deu uma aula de tática no Estadio Bernabeu. Com 65% de posse de bola, dominou um Sevilla em dificuldades. O primeiro gol saiu aos 30 minutos, quando Arda Guler balançou a rede após uma excelente jogada de Yan Diomande. O time da casa manteve o controle da partida, e Kylian Mbappe ampliou a vantagem apenas sete minutos depois, concluindo uma jogada precisa construída por Jude Bellingham. Assim, o Real Madrid foi para o intervalo com uma confortável vantagem de 2 a 0.

O Real Madrid manteve a intensidade no segundo tempo. Após um período de pressão constante, Mbappe marcou seu segundo gol de pênalti, aos 63 minutos. O Sevilla descontou com Manu Bueno, aos 80, mas o Real Madrid rapidamente acabou com qualquer esperança de reação. Diomande coroou uma atuação individual brilhante ao marcar o quarto gol, aos 82 minutos, após assistência de Aurelien Tchouameni, garantindo os três pontos para o time da casa com uma vitória convincente.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    T. Courtois - 6/10

    O belga foi praticamente um espectador durante boa parte da noite, já que o Sevilla teve dificuldades para criar chances claras. Fez quatro defesas ao longo da partida e manteve a concentração mesmo nos longos períodos em que pouco foi exigido. Não pôde fazer muita coisa no gol de Bueno nos minutos finais, que o impediu de sair de campo sem sofrer gols em uma noite, no restante, tranquila.

    D. Huijsen - 7/10

    Atuação madura do jovem, que segue ganhando espaço na defesa do Madrid. Foi disciplinado no posicionamento e ajudou a neutralizar as ameaças do Sevilla nos contra-ataques. Também foi eficiente nos passes a partir da defesa, contribuindo para o amplo domínio territorial do Madrid.

    I. Konate - 7/10

    O francês ofereceu a presença física necessária para lidar com os lançamentos diretos do Sevilla. Sua velocidade de recuperação foi essencial nas poucas ocasiões em que a linha defensiva adiantada do Madrid foi testada. Manteve a calma sob pressão e impediu que os visitantes encontrassem espaço pelo meio.

    M. Cucurella - 7/10

    Com muita energia pelo lado esquerdo, Cucurella foi uma opção constante de passe para o meio-campo. Também foi atento na defesa e conseguiu conter os jogadores de lado do Sevilla.

    F. Valverde - 8/10

    Com a faixa de capitão, Valverde teve uma atuação incansável na lateral direita. Percorreu toda a faixa do campo, ajudando na transição entre defesa e ataque e dando amplitude à equipe. Suas subidas em velocidade e a capacidade de conduzir a bola desde a defesa desorganizaram o Sevilla. Liderou a pressão com sua agressividade característica antes de ser substituído aos 85 minutos.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Meio-campo

    A. Tchouameni - 8/10

    Tchouameni protegeu a defesa com perfeição e permitiu que os jogadores mais criativos se destacassem. Mostrou sua visão de jogo ao dar a assistência para o gol de Diomande no fim da partida. Sua contribuição aos 82 minutos coroou uma atuação marcada pela disciplina tática e pelo domínio físico no terço central do campo.

    J. Bellingham - 8/10

    Bellingham mostrou toda a sua percepção dos espaços, especialmente ao preparar o segundo gol do Madrid, marcado por Mbappe aos 37 minutos. Encontrou espaços entre as linhas com frequência, tirando os defensores do Sevilla de posição. Sua substituição aos 70 minutos foi claramente uma medida para preservar sua condição física para os próximos jogos.

    A. Guler - 8/10

    A jovem promessa turca segue mostrando seu valor. Abriu o placar aos 30 minutos com uma finalização precisa. Sua qualidade técnica em espaços reduzidos foi um prazer de ver, assim como a fluidez de suas tabelas com Mbappe e Bellingham. Foi ele quem deu o toque de criatividade que, de início, superou a resistência do Sevilla.

  • Ataque

    Endrick - 6/10

    Embora não tenha marcado, a movimentação de Endrick criou espaços importantes para Mbappe e Guler explorarem. Ele trabalhou bastante sem a bola e participou bem da construção das jogadas. Foi substituído aos 69 minutos, quando Mourinho buscou jogadores descansados para garantir a vitória.

    K. Mbappe - 9/10

    Uma atuação letal do principal artilheiro do mundo. Mbappe marcou um belo gol aos 37 minutos e mostrou frieza para converter um pênalti aos 63. Sua velocidade foi um problema constante para o Sevilla, e ele segue como o ponto central do ataque avassalador do Madrid.

    Y. Diomande - 9/10

    Uma atuação extraordinária do atacante. Ele deu a assistência para o gol de abertura de Guler, aos 30 minutos, e mostrou grande faro de gol ao marcar o quarto do Madrid aos 82.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Reservas e técnico

    B. Diaz - 6/10

    Entrou aos 69 minutos no lugar de Endrick e mostrou disposição, buscando partir para cima dos marcadores desde o início e manter o ritmo ofensivo.

    B. Silva - 6/10

    Entrou aos 70 minutos para ajudar a equipe a manter a posse de bola e o controle do jogo, permitindo que o Madrid administrasse a reta final com tranquilidade.

    E. Camavinga - sem nota

    Entrou aos 78 minutos para dar mais energia ao meio-campo.

    Eder Militao - sem nota

    Entrou aos 85 minutos para ajudar a segurar o resultado.

    C. Espi - sem nota

    Recebeu uma breve oportunidade aos 85 minutos.

    J. Mourinho - 8/10

    A estratégia de Mourinho foi certeira: ele aproveitou a superioridade técnica de sua equipe para deixar o Sevilla sem a bola. A decisão de escalar Guler como titular deu resultado, e as substituições vieram no momento certo para administrar o desgaste do elenco sem diminuir a pressão sobre o adversário.

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