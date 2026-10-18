O Real Madrid deu uma aula de tática no Estadio Bernabeu. Com 65% de posse de bola, dominou um Sevilla em dificuldades. O primeiro gol saiu aos 30 minutos, quando Arda Guler balançou a rede após uma excelente jogada de Yan Diomande. O time da casa manteve o controle da partida, e Kylian Mbappe ampliou a vantagem apenas sete minutos depois, concluindo uma jogada precisa construída por Jude Bellingham. Assim, o Real Madrid foi para o intervalo com uma confortável vantagem de 2 a 0.
O Real Madrid manteve a intensidade no segundo tempo. Após um período de pressão constante, Mbappe marcou seu segundo gol de pênalti, aos 63 minutos. O Sevilla descontou com Manu Bueno, aos 80, mas o Real Madrid rapidamente acabou com qualquer esperança de reação. Diomande coroou uma atuação individual brilhante ao marcar o quarto gol, aos 82 minutos, após assistência de Aurelien Tchouameni, garantindo os três pontos para o time da casa com uma vitória convincente.