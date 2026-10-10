Notas dos jogadores do Barcelona contra o Getafe: Gabriel Jesus e Anthony Gordon brilham, e o rolo compressor de Hansi Flick continua

O Barcelona ampliou sua sequência de vitórias para oito partidas em La Liga com uma convincente goleada por 3 a 0 sobre o Getafe. O plano tático de Hansi Flick ficou evidente desde o apito inicial, com o Barça dominando 83% da posse de bola e sufocando os visitantes com pressão alta. O primeiro gol saiu quase imediatamente, quando Gordon balançou as redes apenas dois minutos após o início da partida, acalmando qualquer nervosismo e forçando o Getafe a sair de sua postura defensiva antes do planejado.
A partida também ficou marcada pela primeira vez de Jesus como titular, e ele ampliou a vantagem na marca de meia hora com uma finalização precisa. Embora o Getafe tenha tentado quebrar o ritmo com jogo físico, o que resultou em quatro cartões amarelos, a superioridade técnica do Barcelona permaneceu incontestável. O gol de Koundé aos 73 minutos acabou com qualquer dúvida sobre o resultado, garantindo que o Barcelona seguisse na liderança da tabela com 24 pontos perfeitos e um impressionante saldo de gols de +27.