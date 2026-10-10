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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Barcelona contra o Getafe: Gabriel Jesus e Anthony Gordon brilham, e o rolo compressor de Hansi Flick continua

Barcelona
Getafe
La Liga
Barcelona x Getafe

O Barcelona manteve seu início perfeito de campanha em La Liga com uma dominante vitória por 3 a 0 sobre o Getafe no Spotify Camp Nou. Os gols no início de Anthony Gordon e Gabriel Jesus deram o tom antes de Jules Koundé ampliar o placar no fim.

O Barcelona ampliou sua sequência de vitórias para oito partidas em La Liga com uma convincente goleada por 3 a 0 sobre o Getafe. O plano tático de Hansi Flick ficou evidente desde o apito inicial, com o Barça dominando 83% da posse de bola e sufocando os visitantes com pressão alta. O primeiro gol saiu quase imediatamente, quando Gordon balançou as redes apenas dois minutos após o início da partida, acalmando qualquer nervosismo e forçando o Getafe a sair de sua postura defensiva antes do planejado.

A partida também ficou marcada pela primeira vez de Jesus como titular, e ele ampliou a vantagem na marca de meia hora com uma finalização precisa. Embora o Getafe tenha tentado quebrar o ritmo com jogo físico, o que resultou em quatro cartões amarelos, a superioridade técnica do Barcelona permaneceu incontestável. O gol de Koundé aos 73 minutos acabou com qualquer dúvida sobre o resultado, garantindo que o Barcelona seguisse na liderança da tabela com 24 pontos perfeitos e um impressionante saldo de gols de +27.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP

    Goleiro e defesa

    J. Garcia - 7/10

    O goleiro teve uma das noites mais tranquilas de sua carreira, protegido por uma equipe que ficou com a bola durante a grande maioria do jogo. Ele foi exigido apenas uma vez para fazer uma única defesa, mas sua distribuição foi vital para manter os 862 passes totais completados pelos mandantes.

    Jules Koundé - 9/10

    Uma atuação excepcional do francês, que dominou o lado direito. Além de suas funções defensivas, ele mostrou seu valor ofensivo ao marcar o último gol do jogo aos 73 minutos.

    X. Espart - 7/10

    O jovem pareceu seguro no coração da defesa, beneficiado pela falta de ambição do Getafe. Ele manteve a linha defensiva alta exigida por Flick e foi eficiente em seu jogo de passes curtos para manter o ritmo elevado.

    Eric García - 8/10

    Capitão do dia, García comandou a linha de defesa com autoridade. Sua capacidade de avançar para o meio-campo ajudou o Barcelona a manter seus sufocantes 83% de posse de bola, e ele foi crucial para neutralizar os raros contra-ataques que o Getafe tentou armar.

    G. Martin - 7/10

    Atuando como lateral-esquerdo, Martin foi uma opção constante para as inversões de jogo. Embora tenha participado menos diretamente dos gols do que Koundé, seu posicionamento impediu que o Getafe encontrasse algum espaço nos contra-ataques.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Lamine Yamal - 8/10

    O adolescente foi uma ameaça constante para o Getafe, dando a assistência para o gol de Koundé aos 73 minutos. Sua gravidade pela ponta direita tirou os defensores de posição, criando os meio-espaços que Olmo e Gavi exploraram.

    Dani Olmo - 7/10

    Atuando entrelinhas, Olmo foi o principal jogador de ligação antes de ser substituído aos 61 minutos. Ele teve influência na construção inicial da jogada que levou o Barcelona a abrir 2 a 0 até o intervalo, mostrando grande noção de espaço.

    Rodri - 8/10

    O metrônomo do meio-campo esteve em seu melhor nível, reciclando a posse de bola e garantindo que o Getafe não encontrasse caminho pelo meio. Sua presença permitiu que os jogadores mais criativos circulassem, e ele controlou o ritmo do jogo até ser substituído aos 71 minutos.

    Anthony Gordon - 9/10

    Gordon deu o início perfeito com um gol aos 2 minutos. Sua objetividade e velocidade foram demais para a linha de cinco defensores do Getafe, e ele seguiu sendo uma ameaça até ser substituído no fim do segundo tempo.

    Gavi - 7/10

    O motor do meio-campo mostrou sua tenacidade e energia de sempre. Ele ajudou a manter a pressão alta que limitou o Getafe a apenas quatro finalizações em todo o jogo, embora tenha sido poupado com cuidado e saído após 61 minutos.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Gabriel Jesus - 9/10

    Uma atuação dos sonhos para o brasileiro. Ele marcou o crucial segundo gol aos 30 minutos, mostrando o instinto de goleador que Flick vinha procurando. Sua movimentação sem a bola abriu inúmeros espaços para os meio-campistas ofensivos.

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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Pedri - 7/10

    Entrou no lugar de Gavi aos 61 minutos e imediatamente assumiu o controle da bola. Ajudou a conduzir o terço final da partida com sua característica compostura.

    Fermin Lopez - 6/10

    Foi acionado aos 61 minutos para dar fôlego novo. Foi enérgico, mas recebeu cartão amarelo já nos acréscimos.

    Marc Bernal - 6/10

    Substituiu Rodri aos 71 minutos e manteve as coisas simples, garantindo que o jogo sem sofrer gols fosse preservado.

    Karim Adeyemi - 6/10

    Entrou no lugar de Gordon aos 71 minutos para manter a ameaça nos contra-ataques, embora a partida já estivesse praticamente vencida naquele momento.

    H. Abdelkarim - N/A

    Entrou no fim no lugar de Gabriel Jesus, aos 82 minutos.

    Hansi Flick - 9/10

    O domínio tático de Flick foi total. Sua decisão de escalar Gabriel Jesus de início deu resultado imediato, e sua gestão do jogo por meio das substituições manteve seus principais jogadores descansados, ao mesmo tempo em que preservou um controle sufocante da posse de bola.

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