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Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da Holanda contra a Sérvia: Joshua Zirkzee e Teun Koopmeiners garantem vitória vital

Países Baixos
Sérvia
Liga das Nações A
Países Baixos x Sérvia

A Holanda manteve sua invencibilidade na Liga das Nações com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Sérvia em Eindhoven. Gols de Teun Koopmeiners e Joshua Zirkzee garantiram o triunfo da Holanda, que superou o empate ainda no primeiro tempo de Mihajlo Cvetkovic.

A Holanda exibiu grande flexibilidade tática em Eindhoven e, no fim, desgastou um resiliente bloqueio sérvio para garantir uma vitória por 2 a 1. A equipe de Xavi Hernandez dominou a posse de bola, com 65%, mas foi frequentemente testada pela objetividade dos visitantes. Teun Koopmeiners abriu o placar aos 31 minutos, mostrando precisão na ocupação de espaços, mas a vantagem durou pouco, já que Mihajlo Cvetkovic aproveitou um cruzamento de Aleksa Terzic apenas quatro minutos depois para igualar o jogo antes do intervalo.

No segundo tempo, a entrada de Joshua Zirkzee se mostrou o lance decisivo de mestre. O atacante deu o ponto de referência que a Holanda não teve nos 45 minutos iniciais, aproveitando um passe de Tijjani Reijnders para recolocar sua equipe em vantagem aos 72 minutos. Apesar de a Sérvia pressionar em busca do empate no fim e somar 15 finalizações, a defesa holandesa se manteve firme para chegar aos oito pontos no grupo, seguindo no mesmo ritmo da Grécia na liderança do Grupo 2 da Liga A da Nations League.

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    Goleiro e defesa

    Bart Verbruggen - 7/10

    Uma presença confiável no gol, Verbruggen fez quatro defesas para manter a Sérvia sob controle. Ele teve relativamente pouca culpa no gol de Cvetkovic, que saiu em uma transição bem executada, mas sua distribuição ajudou a Holanda a superar a pressão inicial da Sérvia.

    Virgil van Dijk - 8/10

    Em sua histórica 100ª partida pela seleção, o capitão foi um pilar de tranquilidade. Comandou a linha defensiva com autoridade, venceu seus duelos individuais e garantiu que a Holanda seguisse compacta mesmo quando a Sérvia ameaçava nos contra-ataques. Uma atuação vintage do centenário.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Como sempre, Dumfries foi uma opção constante pelo lado direito, oferecendo amplitude e força física. Embora não tenha tido a habitual precisão no passe no terço final, suas recomposições foram vitais para acompanhar Aleksa Terzic nas transições da Sérvia.

    Micky van de Ven - 7/10

    Usando sua velocidade de recuperação com grande efeito, Van de Ven funcionou como a apólice de seguro perfeita para a linha alta da Holanda. Fez várias interceptações importantes e pareceu à vontade ao avançar até o meio-campo para ajudar na saída de bola.

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    Meio-campo

    Teun Koopmeiners - 8/10

    O jogador da Juventus mostrou por que é tão valorizado, ao cronometrar perfeitamente sua corrida para marcar o gol de abertura aos 31 minutos. Sua capacidade de ligar o terço defensivo ao ataque foi o motor por trás do domínio holandês no primeiro tempo.

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Reijnders foi o coração criativo da equipe, dando enfim a assistência crucial para o gol da vitória de Zirkzee. Seu passe vertical e sua energia nas fases de transição fizeram dele o técnico de maior destaque em campo.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Uma atuação segura do jogador do Liverpool, que se concentrou em manter a posse de bola e dar sequência às jogadas. Ele foi substituído pouco antes da marca de uma hora, quando Xavi buscava mais objetividade, mas cumpriu seu papel ao manter o ritmo do jogo.

    Joey Veerman - 6/10

    Veerman teve dificuldades para impor plenamente seu alcance de passe no jogo contra um meio-campo sérvio congestionado. Foi organizado, mas faltou a bola final incisiva necessária para quebrar o empate antes de ser substituído aos 59 minutos.

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    ataque

    Noa Lang - 5/10

    Lang não conseguiu de fato incendiar pela ponta e frequentemente se viu isolado diante de uma disciplinada linha de cinco da Sérvia. Ele não conseguiu acertar um chute no alvo antes de ser sacado em uma substituição tripla.

    Mexx Meerdink - 5/10

    O jovem atacante teve dificuldade para causar impacto no jogo como referência, encontrando problemas para ter toques significativos dentro da área. Ele foi substituído no intervalo, enquanto a Holanda buscava uma presença mais física no ataque.

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville mostrou lampejos de brilhantismo com seu drible e aceleração, mas sua tomada de decisão no último terço às vezes o prejudicou. Ele seguiu sendo uma ameaça até o fim, mantendo os laterais sérvios ocupados.

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    Reservas e técnico

    Joshua Zirkzee - 9/10

    O nome do jogo. Ao entrar no intervalo, Zirkzee transformou o ataque holandês. Sua movimentação foi superior, e ele marcou seu gol aos 72 minutos com a confiança de um internacional experiente, provando ser o autor do gol da vitória.

    Ruben van Bommel - 6/10

    Substituiu Lang aos 59 minutos e deu novo fôlego pela ponta, ajudando a abrir a defesa sérvia na meia hora final.

    Jorrel Hato - 6/10

    Participação sólida do jovem, que ajudou a dar mais segurança ao lado esquerdo da defesa enquanto a Holanda tentava proteger sua vantagem.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Colocado em campo para dar pernas novas ao meio-campo, Zechiel foi disciplinado no posicionamento e ajudou a pressionar Samardzic e Lukic no fim.

    Quinten Timber - N/A

    Entrou aos 82 minutos no lugar de Reijnders e ajudou a administrar o resultado até o fim.

    Xavi Hernandez - 8/10

    Taticamente astuto, Hernandez percebeu a falta de impacto de seu trio de ataque titular e tomou a decisão crucial de colocar Zirkzee no intervalo. Sua substituição tripla na marca de uma hora também devolveu o controle de uma partida que começava a escapar.