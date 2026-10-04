Notas dos jogadores da Holanda contra a Sérvia: Joshua Zirkzee e Teun Koopmeiners garantem vitória vital

A Holanda exibiu grande flexibilidade tática em Eindhoven e, no fim, desgastou um resiliente bloqueio sérvio para garantir uma vitória por 2 a 1. A equipe de Xavi Hernandez dominou a posse de bola, com 65%, mas foi frequentemente testada pela objetividade dos visitantes. Teun Koopmeiners abriu o placar aos 31 minutos, mostrando precisão na ocupação de espaços, mas a vantagem durou pouco, já que Mihajlo Cvetkovic aproveitou um cruzamento de Aleksa Terzic apenas quatro minutos depois para igualar o jogo antes do intervalo.

No segundo tempo, a entrada de Joshua Zirkzee se mostrou o lance decisivo de mestre. O atacante deu o ponto de referência que a Holanda não teve nos 45 minutos iniciais, aproveitando um passe de Tijjani Reijnders para recolocar sua equipe em vantagem aos 72 minutos. Apesar de a Sérvia pressionar em busca do empate no fim e somar 15 finalizações, a defesa holandesa se manteve firme para chegar aos oito pontos no grupo, seguindo no mesmo ritmo da Grécia na liderança do Grupo 2 da Liga A da Nations League.