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Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da França contra a Itália: Michael Olise brilha, mas Dayot Upamecano é expulso em empate frustrante

França
Player ratings
M. Olise
Z. Zidane
D. Upamecano
França x Itália
Itália
Liga das Nações A

A França ficou no empate por 1 a 1 com a Itália no Stade de France, depois que o gol de abertura de Michael Olise foi anulado por Alessandro Bastoni. Um cartão vermelho no fim para Dayot Upamecano agravou uma noite frustrante para a França na Liga das Nações da Uefa.

Em uma batalha tática marcada por períodos de domínio e fragilidade defensiva, a França foi obrigada a se contentar com um ponto diante de uma resiliente seleção da Itália. O primeiro tempo foi truncado, com as duas equipes tendo dificuldades para romper o impasse tático, o que resultou em 45 minutos iniciais sem gols. O time de Zinedine Zidane controlou 65% da posse de bola, mas muitas vezes careceu do passe final para furar o bloco baixo montado pela Itália.

A partida ganhou vida no segundo tempo, quando Michael Olise quebrou o empate com uma finalização precisa aos 55 minutos, recompensando a persistência da equipe da casa. No entanto, o momento do jogo mudou à medida que a Itália cresceu na partida e, por fim, encontrou o gol de empate com Alessandro Bastoni, aos 68 minutos.

A noite tomou um rumo amargo para a França no fim, quando Dayot Upamecano foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando a equipe francesa para se defender de forma desesperada nos minutos finais para garantir um ponto.

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    Goleiro e defesa

    Mike Maignan - 6/10

    Foi em grande parte um espectador durante boa parte da primeira hora, já que a Itália teve dificuldades para produzir finalizações realmente perigosas no alvo. Acabou sendo vencido no chute de Bastoni e fez uma defesa ao longo de toda a partida, mas sua distribuição de bola seguiu em alto nível sob pressão.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Teve uma atuação sólida pelo lado, oferecendo a amplitude estrutural necessária no 4-3-3 de Zidane. Foi disciplinado no posicionamento, contribuindo para os altos números de posse de bola da equipe, mas raramente se aventurou em zonas ofensivas de maior risco.

    Adrien Truffert - 6/10

    Ofereceu muita energia pela esquerda, muitas vezes atuando como uma opção secundária no terço intermediário. Sua velocidade de recuperação foi vital nas poucas ocasiões em que a Itália tentou explorar a transição, e ele encerrou a partida com um alto volume de toques certos.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Mostrou excelente compostura nas fases iniciais da saída de bola, ajudando a França a manter seus 65% de posse. Ganhou seus duelos individuais pelo alto, mas fez parte da unidade defensiva que se desligou por um momento no gol de empate da Itália.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Uma noite para esquecer para o jogador do Bayern de Munique. Embora tenha sido fisicamente dominante por 70 minutos, sua disciplina vacilou sob pressão. Depois de receber cartão amarelo aos 73 minutos, seu segundo amarelo aos 85 deixou sua equipe vulnerável e ofuscou uma atuação defensiva estatisticamente decente.

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    Meio-campo

    Rayan Cherki - 7/10

    O principal articulador do lance do gol de abertura, Cherki mostrou por que é tão bem avaliado ao dar a assistência decisiva para Olise aos 55 minutos. Ele atuou bem nos espaços entre as linhas da Itália antes de ser substituído por Camavinga, quando a França buscava se fechar mais.

    Adrien Rabiot - 6/10

    O veterano ofereceu a combatividade necessária no meio-campo, ajudando na circulação da posse de bola. Foi peça importante nos 725 passes da França, mas talvez tenha faltado a verticalidade necessária para furar o bloco baixo da Itália no primeiro tempo.

    Lucas Da Cunha - 5/10

    Trabalhou duro no meio-campo e distribuiu alguns passes limpos, mas sua atuação foi marcada por um erro custoso que levou diretamente ao gol de empate da Itália. Ele não conseguiu dominar um passe, permitindo que Bastoni saísse na cara do gol com apenas o goleiro francês para superar.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Desire Doue - 7/10

    Mostrou lampejos de brilhantismo técnico e avançou com intenção. Sua capacidade de conduzir a bola para sair da pressão foi notável, embora o passe final tenha faltado precisão.

    Michael Olise - 8/10

    O grande destaque da França. O gol de Olise aos 55 minutos foi um momento de pura qualidade, justificando sua inclusão no time titular. Ele foi uma ameaça constante pela direita, forçando a linha defensiva da Itália a afastar a bola com frequência e se provando o jogador mais decisivo em campo.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitão na partida, Dembele foi uma opção constante para as inversões de jogo. Embora tenha conseguido vários dribles, seu produto final foi inconsistente, e ele teve dificuldade para encontrar o espaço necessário para realmente castigar os laterais italianos.

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    Reservas e técnico

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Entrou aos 76 minutos no lugar de Cherki para dar mais solidez defensiva após o empate. Fez o simples e ajudou a controlar o ritmo depois do cartão vermelho.

    Bradley Barcola - 5/10

    Entrou junto com Camavinga, mas teve dificuldades para entrar no ritmo do jogo, já que a França foi forçada a adotar uma postura mais reativa após a expulsão de Upamecano.

    Maxence Lacroix - N/A

    Uma substituição tática tardia, aos 87 minutos, para reforçar a defesa após o cartão vermelho. Teve pouco tempo para causar impacto significativo no jogo.

    Zinedine Zidane - 6/10

    O treinador armou bem sua equipe para dominar a posse de bola, e os 65% de posse refletiram uma identidade clara. No entanto, a incapacidade de se adaptar defensivamente nas bolas paradas e a falta de um plano B após o cartão vermelho fizeram com que dois pontos fossem desperdiçados em casa.

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