Notas dos jogadores da França contra a Itália: Michael Olise brilha, mas Dayot Upamecano é expulso em empate frustrante

Em uma batalha tática marcada por períodos de domínio e fragilidade defensiva, a França foi obrigada a se contentar com um ponto diante de uma resiliente seleção da Itália. O primeiro tempo foi truncado, com as duas equipes tendo dificuldades para romper o impasse tático, o que resultou em 45 minutos iniciais sem gols. O time de Zinedine Zidane controlou 65% da posse de bola, mas muitas vezes careceu do passe final para furar o bloco baixo montado pela Itália.

A partida ganhou vida no segundo tempo, quando Michael Olise quebrou o empate com uma finalização precisa aos 55 minutos, recompensando a persistência da equipe da casa. No entanto, o momento do jogo mudou à medida que a Itália cresceu na partida e, por fim, encontrou o gol de empate com Alessandro Bastoni, aos 68 minutos.

A noite tomou um rumo amargo para a França no fim, quando Dayot Upamecano foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando a equipe francesa para se defender de forma desesperada nos minutos finais para garantir um ponto.