Neymar e Thiago Mendes evitam cumprimento antes de Vasco x Santos após histórico de desentendimentos

Vasco e Santos se enfrentaram neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida que teve um capítulo de rivalidade antes mesmo de a bola rolar. Capitães de suas equipes, Neymar e Thiago Mendes ficaram lado a lado durante o protocolo com a arbitragem, mas evitaram qualquer cumprimento.

A cena foi mais um episódio da relação conturbada entre os dois jogadores, que se enfrentam desde 2020, quando Thiago Mendes defendia o Lyon e Neymar atuava pelo Paris Saint-Germain. Neste domingo, o volante deixou o local rapidamente após o cara ou coroa, sem trocar palavras ou apertar a mão do camisa 10 do Santos.

Dentro de campo, o Peixe levou a melhor e venceu por 3 a 0, com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres. O resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Cuca chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª posição. O Vasco, com 22 pontos, permaneceu no Z4, em 19º lugar.