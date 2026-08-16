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imago-sport-1081180576.jpgZUMA Press Wire
Gabriel Marin

Neymar e Thiago Mendes evitam cumprimento antes de Vasco x Santos após histórico de desentendimentos

Neymar
Thiago Mendes
Vasco x Santos
Vasco
Santos
Brasileirão

Capitães não trocaram apertos de mão no protocolo em São Januário; rivalidade entre os jogadores começou na França e ganhou novo capítulo no futebol brasileiro

Vasco e Santos se enfrentaram neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida que teve um capítulo de rivalidade antes mesmo de a bola rolar. Capitães de suas equipes, Neymar e Thiago Mendes ficaram lado a lado durante o protocolo com a arbitragem, mas evitaram qualquer cumprimento.

A cena foi mais um episódio da relação conturbada entre os dois jogadores, que se enfrentam desde 2020, quando Thiago Mendes defendia o Lyon e Neymar atuava pelo Paris Saint-Germain. Neste domingo, o volante deixou o local rapidamente após o cara ou coroa, sem trocar palavras ou apertar a mão do camisa 10 do Santos.

Dentro de campo, o Peixe levou a melhor e venceu por 3 a 0, com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres. O resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Cuca chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª posição. O Vasco, com 22 pontos, permaneceu no Z4, em 19º lugar.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    Rivalidade começou em lance polêmico na França

    O primeiro grande episódio entre Neymar e Thiago Mendes aconteceu em 13 de dezembro de 2020, na vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o PSG, pelo Campeonato Francês.

    Nos acréscimos da partida, Thiago Mendes acertou uma entrada de tesoura em Neymar. O tornozelo esquerdo do atacante ficou preso no gramado, e ele caiu com muitas dores. Neymar precisou deixar o campo de maca e chorando.

    Inicialmente punido com cartão amarelo, Thiago Mendes acabou expulso após a revisão do VAR. O volante recebeu três jogos de suspensão pela Federação Francesa.

    Neymar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, acompanhada de uma lesão com contusão óssea, e ficou afastado por cerca de um mês.

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    Thiago pediu desculpas após a entrada

    No dia seguinte ao episódio, Thiago Mendes publicou um vídeo nas redes sociais para pedir desculpas a Neymar. O meio-campista afirmou que não havia tido a intenção de machucar o compatriota e desejou que o atacante não tivesse sofrido uma lesão grave.

    A situação, porém, não terminou apenas dentro das quatro linhas. Familiares de Thiago Mendes chegaram a receber ameaças de torcedores do PSG após a repercussão do lance.

    Neymar não citou diretamente o volante em suas manifestações públicas na época e demonstrou alívio por não ter sofrido uma lesão ainda mais grave. Pessoas próximas ao atacante, entretanto, reagiram duramente ao lance, assim como o pai do jogador.

  • Neymar e Thiago MendesReprodução/Redes Sociais

    Novo encontro teve discussão na Vila Belmiro

    A rivalidade ganhou um novo capítulo em fevereiro deste ano, quando Neymar e Thiago Mendes se reencontraram no futebol brasileiro, no duelo entre Santos e Vasco pelo primeiro turno do Brasileirão.

    Na ocasião, Neymar se irritou após sofrer uma falta e foi cobrar o volante. Os dois passaram a discutir em campo e, durante a confusão, Neymar caiu após um toque de Thiago Mendes em seu rosto.

    Os dois receberam cartão amarelo e continuaram trocando provocações durante a partida. Após o jogo, Neymar voltou a mencionar o episódio de 2020 e criticou a postura do adversário.

    "Sempre ele. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca".

    O camisa 10 santista também relembrou a entrada sofrida no PSG e afirmou que Thiago Mendes havia prometido "quebrá-lo" novamente.

    O volante, por outro lado, adotou um tom mais contido ao comentar o episódio e disse que apenas havia pedido respeito durante a comemoração de Neymar, classificando a situação como parte da disputa dentro de campo.

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  • Neymar e Thiago MendesReprodução/Redes Sociais

    Protocolo sem aperto de mão

    Neste domingo (16), a tensão voltou a aparecer antes do início de Vasco x Santos. Como capitães, Neymar e Thiago Mendes participaram do protocolo com a equipe de arbitragem, mas permaneceram afastados durante o cara ou coroa.

    Nenhum dos dois procurou o outro para cumprimentá-lo. Após a escolha, Thiago Mendes deixou o local rapidamente. A única aproximação entre os jogadores ocorreu durante a tradicional troca das flâmulas dos clubes.

    O comportamento chamou atenção justamente pelo histórico entre os dois e reforçou a impressão de que a relação permanece distante desde o episódio ocorrido na França.

  • Vasco Da Gama v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Santos vence e deixa a zona de rebaixamento

    Se o clima entre Neymar e Thiago Mendes foi de distância, o resultado da partida foi amplamente favorável ao Santos.

    O Peixe venceu o Vasco por 3 a 0, com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres, e conquistou sua primeira vitória como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro.

    Com os três pontos, o Santos chegou aos 25 e deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 14ª colocação. O Vasco, por sua vez, chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, com cinco derrotas e dois empates, e segue na 19ª posição, com 22 pontos.

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