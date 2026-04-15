Neymar se pronuncia sobre os rumores de transferência para a MLS após mais uma atuação frustrante pelo Santos

Os rumores sobre o futuro de Neymar se intensificaram após notícias de que o FC Cincinnati está ansioso para trazer o jogador de 34 anos para os Estados Unidos. Ao que tudo indica, o pai do atacante já está se preparando para uma reunião decisiva com representantes da MLS para discutir um acordo que poderia levar o ex-jogador do Barcelona e do PSG a se transferir para os Estados Unidos após o término da Copa do Mundo de 2026.

O experiente atacante retornou ao Santos, clube de sua infância, em janeiro de 2025 e tem se mantido produtivo, registrando 15 gols e sete assistências em 38 partidas. No entanto, com seu contrato atual previsto para expirar em dezembro, a perspectiva de um novo desafio na América do Norte começa a pairar sobre sua segunda passagem pelo time da Série A brasileira.