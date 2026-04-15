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Neymar se pronuncia sobre os rumores de transferência para a MLS após mais uma atuação frustrante pelo Santos
Gigantes da MLS de olho na superestrela brasileira
Os rumores sobre o futuro de Neymar se intensificaram após notícias de que o FC Cincinnati está ansioso para trazer o jogador de 34 anos para os Estados Unidos. Ao que tudo indica, o pai do atacante já está se preparando para uma reunião decisiva com representantes da MLS para discutir um acordo que poderia levar o ex-jogador do Barcelona e do PSG a se transferir para os Estados Unidos após o término da Copa do Mundo de 2026.
O experiente atacante retornou ao Santos, clube de sua infância, em janeiro de 2025 e tem se mantido produtivo, registrando 15 gols e sete assistências em 38 partidas. No entanto, com seu contrato atual previsto para expirar em dezembro, a perspectiva de um novo desafio na América do Norte começa a pairar sobre sua segunda passagem pelo time da Série A brasileira.
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Neymar quebra o silêncio sobre o futuro
Questionado na zona mista após o frustrante empate do Santos com o Recoleta, Neymar foi questionado diretamente sobre a possibilidade de deixar o Santos na próxima janela de transferências. “Não sei”, respondeu Neymar. “Sinceramente, não sei. Tenho contrato com o Santos até o final do ano e pretendo cumpri-lo.”
A tensão atinge o auge na Vila Belmiro
O clima na Vila Belmiro ficou tenso na noite de terça-feira, quando Neymar se envolveu em uma discussão acalorada com um torcedor que o acusou de ser “mimado”. O jogador da seleção brasileira, que marcou o primeiro gol de sua equipe, não aceitou o insulto de bom grado, respondendo ao torcedor com comentários sarcásticos sobre sua aparência física e defendendo sua ética de trabalho em campo. Mais tarde, ele comentou sobre a discussão acalorada: “Eu só reclamei, não discuti, apenas respondi ao torcedor pela maneira como ele falou comigo. Entendo os torcedores que criticam nosso jogo, mas quando se torna pessoal, quando ele ataca de uma maneira diferente, não posso aceitar isso.”
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Uma temporada em uma encruzilhada
Com o contrato chegando ao fim e o interesse dos Estados Unidos se intensificando, a prioridade imediata de Neymar é manter a forma física para sua possível quarta participação na Copa do Mundo neste verão. O craque passou recentemente por uma nova intervenção no joelho para garantir que estará no auge da forma para a campanha do Brasil na América do Norte, que pode servir como vitrine para sua possível transferência para a MLS. Antes de cumprir suas obrigações com a seleção, o Santos precisa superar uma sequência difícil de jogos, começando com o confronto em casa contra o Fluminense.