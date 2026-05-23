"Não me importo com isso agora": Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, rebate as dúvidas de Uli Hoeneß

Eberl assumiu o cargo no Bayern em março de 2024. Entre outras coisas, poucos meses depois, ele desempenhou um papel fundamental na contratação do técnico de sucesso Vincent Kompany, sob cuja liderança o time de Munique conquistou com facilidade o título do campeonato e a Copa da Alemanha nesta temporada, e só foi eliminado da Liga dos Campeões em uma semifinal espetacular contra o Paris Saint-Germain.

Sobre sua conversa com Hoeneß, Eberl comentou durante as comemorações da conquista da Copa no Estádio Olímpico de Berlim: “Na verdade, conversamos o tempo todo, conversamos ontem e hoje também. Por isso, a proporção de 60:40 foi uma surpresa para mim.”

Enquanto isso, o próprio Hoeneß foi questionado pela ARD sobre suas declarações a respeito do diretor esportivo do Bayern e, a princípio, mostrou-se reservado. Em seguida, o dirigente de 74 anos afirmou que a estimativa das chances de renovação em 60:40 era “minha opinião sincera. Quem me conhece sabe disso. É essa a situação e, em dois ou três meses, veremos como as coisas vão evoluir.” Por fim, ele ainda deu esperança a Eberl: “Pessoalmente, vejo a situação de forma relativamente positiva para ele.”

Hoeneß e todo o conselho fiscal do Bayern, do qual também faz parte Karl-Heinz Rummenigge, entre outros, se reunirão no final de maio para sua próxima sessão. Nessa ocasião, serão discutidas, entre outras coisas, as possíveis renovações de contrato de Eberl e também do diretor esportivo Christoph Freund, cujo contrato também expira em 2027.