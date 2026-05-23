"Também achei isso muito surpreendente", disse Eberl à Sky, após a vitória do Bayern na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart (3 a 0) na noite de sábado, ao comentar as declarações de Hoeneß.
Traduzido por
"Não me importo com isso agora": Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, rebate as dúvidas de Uli Hoeneß
Hoeneß havia deixado em aberto o futuro de Eberl no FCB após o término de seu contrato em 2027, na véspera da final da Copa. “Ainda há dúvidas”, disse o presidente do Bayern no programa de entrevistas ‘Spitzengespräch’, da revista Spiegel. As chances de Eberl renovar seu contrato na Säbener Straße estariam atualmente em “60 para 40”, segundo Hoeneß.
“Quero fazer meu trabalho, quero convencer com ele. O que jogamos como equipe nesta temporada é digno de nota. Pode-se duvidar, isso é totalmente legítimo. Então se fala sobre isso”, explicou Eberl. Quando questionado sobre os motivos pelos quais Hoeneß duvidava dele, o jogador de 52 anos disse: “Não posso dizer isso, alguém teria que perguntar ao Uli. Também não sei se foi isso que ele quis dizer. Ele disse isso, os números estão aí. Não me importo com isso agora. Tivemos uma temporada muito boa, conquistando a dobradinha. É isso que importa.”
- Getty Images
FC Bayern: Uli Hoeneß ainda dá esperança a Max Eberl
Eberl assumiu o cargo no Bayern em março de 2024. Entre outras coisas, poucos meses depois, ele desempenhou um papel fundamental na contratação do técnico de sucesso Vincent Kompany, sob cuja liderança o time de Munique conquistou com facilidade o título do campeonato e a Copa da Alemanha nesta temporada, e só foi eliminado da Liga dos Campeões em uma semifinal espetacular contra o Paris Saint-Germain.
Sobre sua conversa com Hoeneß, Eberl comentou durante as comemorações da conquista da Copa no Estádio Olímpico de Berlim: “Na verdade, conversamos o tempo todo, conversamos ontem e hoje também. Por isso, a proporção de 60:40 foi uma surpresa para mim.”
Enquanto isso, o próprio Hoeneß foi questionado pela ARD sobre suas declarações a respeito do diretor esportivo do Bayern e, a princípio, mostrou-se reservado. Em seguida, o dirigente de 74 anos afirmou que a estimativa das chances de renovação em 60:40 era “minha opinião sincera. Quem me conhece sabe disso. É essa a situação e, em dois ou três meses, veremos como as coisas vão evoluir.” Por fim, ele ainda deu esperança a Eberl: “Pessoalmente, vejo a situação de forma relativamente positiva para ele.”
Hoeneß e todo o conselho fiscal do Bayern, do qual também faz parte Karl-Heinz Rummenigge, entre outros, se reunirão no final de maio para sua próxima sessão. Nessa ocasião, serão discutidas, entre outras coisas, as possíveis renovações de contrato de Eberl e também do diretor esportivo Christoph Freund, cujo contrato também expira em 2027.
FC Bayern de Munique: os próximos compromissos do FCB
Data
Jogo
Competição
25 de julho
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Amistoso
4 de agosto
Jeju SK FC - FC Bayern
Amistoso
7 de agosto
FC Bayern - Aston Villa
Amistoso
15 de agosto
FC Bayern x RB Leipzig
Amistoso