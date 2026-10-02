Mancini deu uma resposta direta à tempestade judicial em curso envolvendo o Manchester City, afirmando que o recente veredito de culpa do clube por violações financeiras "não é problema meu". O atual técnico da Itália comandou a equipe no Etihad entre 2009 e 2013, período que agora está sob intenso escrutínio após a confirmação da Premier League de que o clube não forneceu informações financeiras precisas.

Apesar de ser uma figura fundamental na história moderna do clube, Mancini parece determinado a separar a própria reputação das acusações institucionais enfrentadas pelos atuais campeões ingleses.

Falando antes do confronto da Itália com a França pela Liga das Nações, o experiente treinador descartou as sugestões de que estivesse preocupado com o impacto que as conclusões poderiam ter sobre ele pessoalmente. "Não. Eu já falei sobre isso outra noite. Não é algo que me diz respeito. É um problema do City, infelizmente", afirmou, como citado pela ESPN.