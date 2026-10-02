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“Não é problema meu!” - Roberto Mancini responde ao veredicto de culpa do Manchester City e às alegações de contrato duplo
Mancini se distancia da crise no Etihad
Mancini deu uma resposta direta à tempestade judicial em curso envolvendo o Manchester City, afirmando que o recente veredito de culpa do clube por violações financeiras "não é problema meu". O atual técnico da Itália comandou a equipe no Etihad entre 2009 e 2013, período que agora está sob intenso escrutínio após a confirmação da Premier League de que o clube não forneceu informações financeiras precisas.
Apesar de ser uma figura fundamental na história moderna do clube, Mancini parece determinado a separar a própria reputação das acusações institucionais enfrentadas pelos atuais campeões ingleses.
Falando antes do confronto da Itália com a França pela Liga das Nações, o experiente treinador descartou as sugestões de que estivesse preocupado com o impacto que as conclusões poderiam ter sobre ele pessoalmente. "Não. Eu já falei sobre isso outra noite. Não é algo que me diz respeito. É um problema do City, infelizmente", afirmou, como citado pela ESPN.
- getty
As alegações de contrato duplo explicadas
O cerne da controvérsia envolvendo Mancini diz respeito a um alegado "duplo contrato" que veio à tona por meio de documentos vazados pela Der Spiegel em 2018. Alega-se que, enquanto Mancini tinha um salário-base oficial de £1,45 milhão no City, ele também recebia simultaneamente um valor semelhante por trabalho de consultoria no Al Jazira, clube sediado em Abu Dhabi.
Esse arranjo levou a acusações de que o clube, na prática, transferiu para o exterior uma parcela significativa dos salários do treinador para contornar as regras do Fair Play Financeiro. Relatos recentes do The Telegraph indicam que o City pode ter evitado pagar até £12 milhões em impostos e contribuições para a seguridade social por meio dessa estrutura específica.
Mancini se distancia das alegações de contrato duplo
Mancini, no entanto, parece já ter reconhecido a existência desses acordos, ao mesmo tempo em que transferiu o ônus legal para o clube. Durante uma viagem recente à Turquia, ele foi ainda mais explícito sobre a natureza dos termos de seu vínculo durante seu período em Manchester.
"O Manchester City não é culpado e o fato de ter um contrato duplo não é problema meu, mas deles, provavelmente", comentou durante uma coletiva de imprensa em Bursa. Nas redes sociais, Mancini reiterou sua posição, afirmando mais uma vez que a situação simplesmente "não é algo que me diz respeito".
- AFP
O foco se volta para a Itália e para a Liga das Nações
Apesar do barulho vindo da Inglaterra, Mancini está tentando manter o foco no cenário internacional, onde sua seleção italiana navega por um grupo difícil da Liga das Nações. A Itália viveu uma sequência irregular de resultados, depois de uma decepcionante derrota em casa para a Bélgica e de uma convincente vitória por 4 a 1 sobre a Turquia.
O técnico foi sincero sobre o atual estado do futebol italiano ao falar sobre os desafios de enfrentar uma seleção francesa repleta de talento no Stade de France. "Quando você não tem jogadores de nível mundial, precisa montar um time que consiga jogar bem junto, e é isso que queremos fazer", explicou à RAI Sport. Ele citou o sucesso da Euro 2020 como modelo para essa abordagem, observando que a equipe estava em situação semelhante quando assumiu o cargo pela primeira vez.
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