"Não é do espírito do futebol": BVB e Niko Kovac reclamam após marcação polêmica de pênalti contra o TSG Hoffenheim

No entanto, isso foi precedido por uma lesão aparentemente mais grave sofrida por Süle. Após um passo em falso, no qual torceu o joelho, o jogador de 30 anos não conseguiu retirar o braço a tempo ao cair e acabou tocando na bola com a mão. Siebert foi chamado pelo VAR Benjamin Cortus para a tela e, após analisar o replay, indicou o ponto de pênalti. Andrej Kramaric converteu, colocando o placar em 1 a 0.

“Nessa situação, nosso jogador se machucou. Conceder pênalti nesse caso não está de acordo com o espírito do futebol. Isso é irritante para nós”, disse o técnico do BVB, Kovac, à DAZN, que procurou conversar com Siebert novamente após a partida: “Nós conversamos e, no fim das contas, ele não viu. O VAR entrou em contato com ele e, consequentemente, ele saiu e avaliou que foi pênalti, ou seja, mão na bola.”

Kovac admitiu que também teria ficado feliz com uma marcação a favor de sua equipe, “mas não sei se isso está de acordo com o espírito da regra. Niki cai. Ele se apoia com uma mão e a outra, devido à gravidade, acaba caindo também. É um azar incrível, mas, de acordo com as regras, é pênalti.”

Serhou Guirassy ainda conseguiu empatar para o Dortmund, antes de Kramaric converter o segundo pênalti por mão da partida — desta vez causado por Julian Ryerson —, garantindo a vitória do Hoffenheim. “Perdemos o jogo por causa de duas situações de pênalti. No segundo, a situação é clara. Ele (Julian Ryerson; nota do editor) se vira e a bola bate na mão”, disse Kovac.