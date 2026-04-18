O árbitro Daniel Siebert marcou um pênalti polêmico a favor do Sinsheim no primeiro tempo, depois que o zagueiro central do Dortmund, Niklas Süle, tocou a bola com a mão durante um chute.
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"Não é do espírito do futebol": BVB e Niko Kovac reclamam após marcação polêmica de pênalti contra o TSG Hoffenheim
No entanto, isso foi precedido por uma lesão aparentemente mais grave sofrida por Süle. Após um passo em falso, no qual torceu o joelho, o jogador de 30 anos não conseguiu retirar o braço a tempo ao cair e acabou tocando na bola com a mão. Siebert foi chamado pelo VAR Benjamin Cortus para a tela e, após analisar o replay, indicou o ponto de pênalti. Andrej Kramaric converteu, colocando o placar em 1 a 0.
“Nessa situação, nosso jogador se machucou. Conceder pênalti nesse caso não está de acordo com o espírito do futebol. Isso é irritante para nós”, disse o técnico do BVB, Kovac, à DAZN, que procurou conversar com Siebert novamente após a partida: “Nós conversamos e, no fim das contas, ele não viu. O VAR entrou em contato com ele e, consequentemente, ele saiu e avaliou que foi pênalti, ou seja, mão na bola.”
Kovac admitiu que também teria ficado feliz com uma marcação a favor de sua equipe, “mas não sei se isso está de acordo com o espírito da regra. Niki cai. Ele se apoia com uma mão e a outra, devido à gravidade, acaba caindo também. É um azar incrível, mas, de acordo com as regras, é pênalti.”
Serhou Guirassy ainda conseguiu empatar para o Dortmund, antes de Kramaric converter o segundo pênalti por mão da partida — desta vez causado por Julian Ryerson —, garantindo a vitória do Hoffenheim. “Perdemos o jogo por causa de duas situações de pênalti. No segundo, a situação é clara. Ele (Julian Ryerson; nota do editor) se vira e a bola bate na mão”, disse Kovac.
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O Bayern pode ser campeão no domingo graças a um deslize do BVB
Com a derrota por 1 a 2 para o Hoffenheim, o Borussia Dortmund perdeu a chance de garantir antecipadamente a classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, com doze pontos de vantagem sobre o quinto colocado, os “amarelos e pretos” só podem ser desbancados das quatro primeiras posições, mas apenas teoricamente.
Com doze pontos de diferença para o líder Bayern, os muniquenses podem garantir o título no domingo, em sua partida contra o VfB Stuttgart. Basta um ponto para aumentar a diferença para 13 pontos, uma vantagem insuperável com quatro jogos restantes.