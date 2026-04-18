Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

"Não é do espírito do futebol": BVB e Niko Kovac reclamam após marcação polêmica de pênalti contra o TSG Hoffenheim

Bundesliga
Borussia Dortmund
Hoffenheim x Borussia Dortmund
Hoffenheim
N. Kovac
N. Suele

O BVB sofre uma amarga derrota por 1 a 2 contra o TSG Hoffenheim. O técnico Niko Kovac critica principalmente a marcação do primeiro pênalti.

O árbitro Daniel Siebert marcou um pênalti polêmico a favor do Sinsheim no primeiro tempo, depois que o zagueiro central do Dortmund, Niklas Süle, tocou a bola com a mão durante um chute.

  • No entanto, isso foi precedido por uma lesão aparentemente mais grave sofrida por Süle. Após um passo em falso, no qual torceu o joelho, o jogador de 30 anos não conseguiu retirar o braço a tempo ao cair e acabou tocando na bola com a mão. Siebert foi chamado pelo VAR Benjamin Cortus para a tela e, após analisar o replay, indicou o ponto de pênalti. Andrej Kramaric converteu, colocando o placar em 1 a 0.

    “Nessa situação, nosso jogador se machucou. Conceder pênalti nesse caso não está de acordo com o espírito do futebol. Isso é irritante para nós”, disse o técnico do BVB, Kovac, à DAZN, que procurou conversar com Siebert novamente após a partida: “Nós conversamos e, no fim das contas, ele não viu. O VAR entrou em contato com ele e, consequentemente, ele saiu e avaliou que foi pênalti, ou seja, mão na bola.”

    Kovac admitiu que também teria ficado feliz com uma marcação a favor de sua equipe, “mas não sei se isso está de acordo com o espírito da regra. Niki cai. Ele se apoia com uma mão e a outra, devido à gravidade, acaba caindo também. É um azar incrível, mas, de acordo com as regras, é pênalti.”

    Serhou Guirassy ainda conseguiu empatar para o Dortmund, antes de Kramaric converter o segundo pênalti por mão da partida — desta vez causado por Julian Ryerson —, garantindo a vitória do Hoffenheim. “Perdemos o jogo por causa de duas situações de pênalti. No segundo, a situação é clara. Ele (Julian Ryerson; nota do editor) se vira e a bola bate na mão”, disse Kovac.

    • Publicidade
  • BVB HoffenheimGetty Images

    O Bayern pode ser campeão no domingo graças a um deslize do BVB

    Com a derrota por 1 a 2 para o Hoffenheim, o Borussia Dortmund perdeu a chance de garantir antecipadamente a classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, com doze pontos de vantagem sobre o quinto colocado, os “amarelos e pretos” só podem ser desbancados das quatro primeiras posições, mas apenas teoricamente.

    Com doze pontos de diferença para o líder Bayern, os muniquenses podem garantir o título no domingo, em sua partida contra o VfB Stuttgart. Basta um ponto para aumentar a diferença para 13 pontos, uma vantagem insuperável com quatro jogos restantes.

Bundesliga
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Freiburg crest
Freiburg
SCF