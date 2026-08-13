Mourinho não consegue resolver as crises do Real Madrid antes do início da temporada: ele vai pagar o preço?

O Real Madrid se aproxima do encerramento de sua pré-temporada para a nova campanha, mas os resultados positivos nos amistosos não conseguiram esconder os pontos de interrogação que cercam o desempenho da equipe, depois que ficou evidente mais uma vez sua falta de uma identidade clara na construção do jogo, além da existência de lacunas entre suas linhas e erros de concentração que podem se transformar em um problema real com o início das competições oficiais.

E embora José Mourinho ainda esteja na fase de testar as peças e distribuir minutos, o confronto contra o Deportivo La Coruña, disputado na noite da última quarta-feira e vencido pelo time merengue por 1 a 0, reforçou a constatação de que a equipe ainda não chegou à fórmula que lhe dê equilíbrio e capacidade de impor seu estilo diante dos adversários.