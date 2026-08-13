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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Mourinho não consegue resolver as crises do Real Madrid antes do início da temporada: ele vai pagar o preço?

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J. Mourinho
Deportivo de A Coruna x Real Madrid
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Resultados dos amistosos escondem os problemas: o Real Madrid sofre nos testes oficiais?

O Real Madrid se aproxima do encerramento de sua pré-temporada para a nova campanha, mas os resultados positivos nos amistosos não conseguiram esconder os pontos de interrogação que cercam o desempenho da equipe, depois que ficou evidente mais uma vez sua falta de uma identidade clara na construção do jogo, além da existência de lacunas entre suas linhas e erros de concentração que podem se transformar em um problema real com o início das competições oficiais.

E embora José Mourinho ainda esteja na fase de testar as peças e distribuir minutos, o confronto contra o Deportivo La Coruña, disputado na noite da última quarta-feira e vencido pelo time merengue por 1 a 0, reforçou a constatação de que a equipe ainda não chegou à fórmula que lhe dê equilíbrio e capacidade de impor seu estilo diante dos adversários.

  • Bons resultados, mas desempenho que não tranquiliza

    O Real Madrid venceu todos os seus jogos de preparação até agora, mas isso não foi suficiente para dissipar a preocupação com o nível técnico.

    E parece que Mourinho ainda busca a combinação adequada entre os setores da equipe, especialmente porque o time tende, em alguns momentos das partidas, a perder a conexão, o que permite aos adversários explorar os espaços e obriga o treinador a reorganizar suas cartas após cada confronto.

    De acordo com o jornal "Sport", Mourinho considera que a equipe "está evoluindo", mas os contornos do trabalho que ainda o aguarda ficam evidentes por suas reações durante os jogos, num momento em que o clima dos treinos melhorou, segundo fontes a par do dia a dia dentro do clube.

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  • Bernardo Silva: uma peça em busca de seu lugar

    Em meio a esse cenário, Bernardo Silva se destaca como uma das principais peças do novo projeto, depois de ter dado ao meio-campo uma maior dose de organização desde sua chegada à equipe.

    O jogador português não é visto apenas como um elemento capaz de fazer a diferença no último terço, mas também como uma solução para a construção de jogadas desde a defesa e para conectar os setores, papel que o tornou mais influente nas últimas partidas.

    Em contrapartida, Camavinga ainda não conseguiu oferecer o acréscimo necessário na criação de jogadas, enquanto suas características parecem completamente distintas das de Bernardo, o que deixa o Real Madrid necessitado de uma maior sintonia entre os elementos do meio-campo.

    Com a proximidade do retorno das estrelas à escalação titular, Mourinho estará diante de um verdadeiro teste para definir como distribuir as funções, sobretudo porque o técnico português manteve a participação de alguns elementos titulares no último amistoso contra o Schalke.

  • Ausência de Rodri aumenta a dificuldade das soluções

    E com a impossibilidade de contratar Rodri, não parece que o Real Madrid tenha uma solução imediata capaz de resolver todos os seus problemas na construção de jogo.

    Por isso, Mourinho pode depender em maior grau dos talentos capazes de fazer a diferença em um lance individual, como Arda Güler, Brahim Díaz e Thiago Pitarch, seja por meio de um passe decisivo que penetre uma defesa compacta ou de um movimento individual que mude o rumo da partida.

    Mas apostar nas soluções individuais continua sendo arriscado, especialmente diante de equipes que vão se apoiar na compactação defensiva e no fechamento dos espaços, um tipo de adversário no qual os pontos fracos do Real Madrid podem encontrar uma oportunidade recorrente de aparecer.

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  • O meio-campo: uma equação que não se completou

    O meio-campo segue sendo uma das áreas que mais precisam de definição, à espera do retorno de Aurélien Tchouaméni ao grupo.

    Diante da instabilidade nas funções, Güler continua buscando a maneira que permita aos demais integrantes aproveitar suas qualidades, enquanto Federico Valverde não apresentou o nível esperado dele desde a Copa do Mundo, apesar de suas tentativas repetidas de avançar da segunda linha.

    A pergunta mais importante segue relacionada a como distribuir os espaços e as funções entre Valverde e Camavinga, depois que a intensidade da disputa entre os jogadores dentro de Valdebebas diminuiu. Mas apenas as partidas oficiais revelarão se a sintonia entre eles se tornou realidade ou apenas uma trégua temporária.

  • Os testes de Mourinho se estendem ao banco de reservas

    Mourinho trabalha para avaliar um grupo de jogadores da base e de reservas com o objetivo de definir o elenco final no qual deseja se apoiar, para o qual estabeleceu um plantel enxuto com cerca de 20 jogadores.

    Essa escolha carrega, ao mesmo tempo, uma mensagem clara aos jogadores que não fazem parte de seus planos principais, especialmente porque a presença de alguns elementos difíceis de dispensar acabou fechando o caminho para novas contratações em algumas posições.

    Nomes como Camavinga e Raúl Asencio surgem entre os jogadores cercados por pontos de interrogação, num momento em que o clube tenta reorganizar seu elenco sem que o tema das saídas se transforme em uma nova crise.

  • Defesa em teste: Konaté diante da chance de provar seu valor

    Mourinho atribui grande importância ao trabalho coletivo, por considerar que sua melhor versão como treinador surgiu quando a equipe se transformou em um único bloco capaz de superar as capacidades individuais de seus jogadores.

    Porém, esse estilo torna mais evidentes os elementos que não se encaixam no sistema, o que gera debate dentro do clube a respeito das mudanças ocorridas no elenco após duas temporadas sem títulos, e se elas de fato trataram a raiz do problema ou apenas lidaram com alguns pontos fracos.

    Na linha defensiva, Antonio Rüdiger segue presente apesar de sofrer repetidamente com problemas no joelho, enquanto crescem as pressões sobre outros nomes, como Asensio, que renovou seu contrato mas não tem garantias reais quanto à sua posição no novo projeto.

    Por outro lado, Ibrahima Konaté se depara com a difícil missão de se provar, depois de fazer uma temporada irregular com o Liverpool, mas encara o novo desafio com a vontade de recuperar seu nível e confirmar sua capacidade de comandar a defesa do Real Madrid.

  • O ataque dá a Mourinho alguma esperança

    E no setor ofensivo, a chegada de Carlos Espí representou um reforço positivo, à semelhança do que aconteceu anteriormente com Gonzalo García, que assumiu seu lugar nos planos.

    Os dois jogadores oferecem um exemplo dos jovens elementos que provam que o sacrifício e o comprometimento não são menos importantes do que o talento, especialmente em uma equipe que sofreu, em momentos decisivos, com a falta de eficácia e firmeza.

    Endrick continua sendo um dos jogadores que precisam desenvolver justamente esse aspecto; o atacante brasileiro é capaz de criar uma chance perigosa em um instante, mas pode, no lance seguinte, cometer uma entrada ou tomar uma atitude que não condiz com o contexto da partida.

  • O velho problema volta à tona

    Em sua análise do cenário, o jornal "Mundo Deportivo" avaliou que o Real Madrid, com ou sem Mourinho, e com ou sem a chegada de um jogador como Bernardo Silva, ainda busca uma resposta para o problema que o acompanhou nos últimos anos: a ausência de uma identidade ofensiva clara.

    Com o verão chegando ao fim, Mourinho não tem muito tempo para encontrar as soluções, já que os testes amistosos se tornarão coisa do passado assim que a temporada começar, e então todas essas observações se transformarão em crises reais caso a equipe não consiga corrigir seus pontos fracos.

    Os resultados sozinhos podem esconder as falhas durante o período de preparação, mas não serão suficientes quando começarem as partidas que decidem os títulos.