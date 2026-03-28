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Manuel Neuer e o Bayern de Munique adiam decisão sobre o contrato após o mais recente contratempo devido a lesão
Negociações do contrato suspensas
De acordo com reportagens do Bild, Neuer solicitou à diretoria do Bayern de Munique que adie, por enquanto, as negociações formais sobre seu contrato. O lendário goleiro, que recentemente comemorou seu 40º aniversário, deseja avaliar sua resistência física após uma lesão muscular que prejudicou sua disponibilidade nesta temporada.
O clube teria concordado com esse pedido, e não se espera uma decisão definitiva antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em meados de abril. Neuer está atualmente focado em sua reabilitação no clube bávaro, com o objetivo de provar que ainda consegue lidar com os rigores das competições de elite antes de decidir se vai prolongar sua permanência ou se aposentar.
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Freund dá ênfase à intuição
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, apoiou a postura paciente do capitão, confirmando que o clube não está impondo um prazo rígido ao vencedor da Copa do Mundo de 2014. Freund explicou que a decisão depende muito de como Neuer se sentirá ao retornar ao time titular na reta final da temporada.
Ao falar sobre a situação, Freund afirmou: “Sempre há um diálogo [com Neuer], o que é muito bom. Vamos ver o que abril e maio nos reservam. O importante é o que seu instinto e seu corpo lhe dizem, à medida que ele avalia se sente capaz de jogar nesse nível por mais um ano.”
Kompany elogia a força mental
Apesar dos contratempos causados por lesões — incluindo uma ruptura de fibra muscular em dezembro que se repetiu em fevereiro —, o técnico Vincent Kompany continua acreditando firmemente na habilidade de ponta de Neuer. Nesta temporada, o capitão disputou 29 partidas em todas as competições, sofrendo 27 gols e mantendo a baliza invicta em 10 ocasiões. Kompany descartou as preocupações com a idade do goleiro, destacando a incrível disciplina necessária para se recuperar de uma grave fratura na perna e manter um desempenho de nível mundial.
“Vontade é a palavra mais importante. Manu lutou para se recuperar de uma lesão grave; isso foi realmente impressionante. Nesta temporada, ele tem estado em uma forma incrível. Manter esse desempenho de forma consistente – é uma questão mental”, disse Kompany.
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Planos para o futuro
Se Neuer decidir jogar por mais uma temporada, isso poderia facilitar um período de transição para seu eventual sucessor. O ex-goleiro da seleção alemã Andreas Kopke acredita que o veterano vai continuar, o que poderia beneficiar os jovens talentos do Bayern.
“Acredito que ele continuará por mais um ano. E eu gostaria que isso acontecesse”, disse Kopke à Agência de Imprensa Alemã. “Seria bom para (Jonas) Urbig se ele pudesse aprender mais com Manuel (Neuer). Isso permitiria que ele gradualmente assumisse o lugar de Neuer.”
Atualmente, o Bayern parece estar priorizando o desenvolvimento de Jonas Urbig, enquanto busca, potencialmente, se desfazer de outros jogadores emprestados, como Alexander Nubel e Daniel Peretz, neste verão.