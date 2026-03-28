Manuel Neuer e o Bayern de Munique adiam decisão sobre o contrato após o mais recente contratempo devido a lesão

De acordo com reportagens do Bild, Neuer solicitou à diretoria do Bayern de Munique que adie, por enquanto, as negociações formais sobre seu contrato. O lendário goleiro, que recentemente comemorou seu 40º aniversário, deseja avaliar sua resistência física após uma lesão muscular que prejudicou sua disponibilidade nesta temporada.

O clube teria concordado com esse pedido, e não se espera uma decisão definitiva antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em meados de abril. Neuer está atualmente focado em sua reabilitação no clube bávaro, com o objetivo de provar que ainda consegue lidar com os rigores das competições de elite antes de decidir se vai prolongar sua permanência ou se aposentar.