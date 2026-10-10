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Manchester United em alerta máximo, com o Bayern de Munique definindo o preço pedido por Alphonso Davies
Gigantes da Premier League monitoram estrela do Bayern
O Manchester United identificou o zagueiro do Bayern Davies como um alvo prioritário no mercado de transferências, segundo o Fussball News. O United quer dar mais força ofensiva ao lado esquerdo, e o internacional canadense se encaixa perfeitamente nesse perfil específico.
No entanto, o United certamente não está sozinho na admiração pelo explosivo defensor. Os rivais da Premier League Liverpool, Arsenal e Manchester City acompanham de perto a situação na Baviera enquanto avaliam reforços para a defesa.
Os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona também seguem como admiradores de longa data do velocista. A forte concorrência por sua contratação na Europa pode desencadear uma enorme guerra de ofertas na próxima janela de transferências.
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Bayern define valor claro para Davies
Apesar dos rumores de transferência que circulam, os clubes interessados enfrentam um processo de negociação difícil para garantir a contratação do lateral-esquerdo. Segundo relatos, o Bayern exige uma taxa entre €60 milhões e €65 milhões pelo jogador de 25 anos, valor significativamente superior aos €45 milhões estimados de mercado.
O clube da Bundesliga pode se sentir tentado a abrir negociações sérias se uma oferta inicial em torno de €50 milhões for apresentada com sucesso. Os termos finais e os bônus relacionados a desempenho então terão papel crucial para garantir um acordo definitivo.
No momento, o Bayern não recebeu nenhuma proposta oficial por seu defensor estrela. O interesse atual segue estritamente limitado a missões preliminares de observação e discussões informais por meio de vários intermediários.
Renovação de contrato fortalece posição de Munique
O Bayern tem uma posição de força à mesa de negociações antes de quaisquer conversas em potencial. Davies comprometeu seu futuro com o clube ao assinar uma lucrativa renovação de contrato no início de 2025, o que o vincula de forma segura à Allianz Arena até junho de 2030.
Mesmo assim, o clube alemão ainda pode estar genuinamente aberto a uma venda lucrativa. O histórico anterior de lesões do jogador e a intensa concorrência por vagas entre os titulares no elenco do Bayern podem influenciar fortemente seu planejamento estratégico de longo prazo.
- AFP
Qual é o próximo passo para Davies?
Uma saída repentina de Munique não parece completamente iminente, mas uma proposta formal de grande porte poderia mudar rapidamente todo o cenário. Clubes de elite de toda a Europa estão plenamente cientes da situação em aberto e têm poder financeiro para testar seriamente a determinação do Bayern.
Por enquanto, Davies seguirá totalmente focado em seus compromissos imediatos com o Bayern. Ele tentará continuar tendo atuações de destaque para ajudar sua equipe a conquistar títulos importantes no cenário nacional e europeu.
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