O Manchester United identificou o zagueiro do Bayern Davies como um alvo prioritário no mercado de transferências, segundo o Fussball News. O United quer dar mais força ofensiva ao lado esquerdo, e o internacional canadense se encaixa perfeitamente nesse perfil específico.

No entanto, o United certamente não está sozinho na admiração pelo explosivo defensor. Os rivais da Premier League Liverpool, Arsenal e Manchester City acompanham de perto a situação na Baviera enquanto avaliam reforços para a defesa.

Os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona também seguem como admiradores de longa data do velocista. A forte concorrência por sua contratação na Europa pode desencadear uma enorme guerra de ofertas na próxima janela de transferências.