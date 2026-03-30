Manchester United e Atlético de Madrid estão de olho no zagueiro do Borussia Dortmund

Apesar de muitas vezes atuar à sombra dos companheiros Nico Schlotterbeck e Emre Can, Anton se consolidou como uma figura indispensável. O zagueiro central acumulou 37 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com três gols. Seu desempenho consistente tem recebido muitos elogios, com o técnico Niko Kovac destacando sua natureza altruísta no mês passado. Kovac o descreveu como um jogador que “trabalha nos bastidores e em silêncio, tentando atrair muitos para o seu lado ou colocá-los no caminho certo”. O técnico acrescentou: “Para mim, isso é liderança — colocar o próprio ego em segundo plano e colocar a equipe em primeiro plano. Simplesmente classe.”