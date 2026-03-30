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Manchester United e Atlético de Madrid estão de olho no zagueiro do Borussia Dortmund
Grandes clubes europeus de olho na estrela do BVB
De acordo com a Sky, o United e o Atlético já se informaram oficialmente sobre Anton e sua situação atual no Signal Iduna Park. O Aston Villa também está acompanhando de perto o zagueiro. O time espanhol tem um interesse de longa data nele, acreditando que seu estilo defensivo robusto e sua liderança emocional o tornam a escolha perfeita para o elenco de Diego Simeone. Em 2024, Xabi Alonso também tentou levá-lo para o Bayer Leverkusen, mas ele acabou optando por uma transferência de € 22,5 milhões do Stuttgart para o Vale do Ruhr.
- AFP
A ascensão e o impacto do capitão desconhecido
Apesar de muitas vezes atuar à sombra dos companheiros Nico Schlotterbeck e Emre Can, Anton se consolidou como uma figura indispensável. O zagueiro central acumulou 37 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com três gols. Seu desempenho consistente tem recebido muitos elogios, com o técnico Niko Kovac destacando sua natureza altruísta no mês passado. Kovac o descreveu como um jogador que “trabalha nos bastidores e em silêncio, tentando atrair muitos para o seu lado ou colocá-los no caminho certo”. O técnico acrescentou: “Para mim, isso é liderança — colocar o próprio ego em segundo plano e colocar a equipe em primeiro plano. Simplesmente classe.”
Schlotterbeck deve assinar novo contrato milionário
Enquanto especulações cercam o ex-jogador do Stuttgart, o Dortmund está finalizando uma renovação contratual significativa para Schlotterbeck. Espera-se que o jogador da seleção alemã assine um novo contrato de longo prazo após a pausa para os jogos internacionais, mantendo-o no clube até 2031. Com essa renovação, ele passará a receber um salário bruto anual de cerca de € 14 milhões. O zagueiro demonstrou seu compromisso, embora seu novo contrato venha a incluir, segundo relatos, uma cláusula de rescisão que entrará em vigor em 2027.
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O foco continua sendo o sucesso no campeonato nacional
Espera-se que o novo diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, inicie em breve negociações contratuais com Anton para aumentar seu salário de € 5 milhões para € 6 milhões. No entanto, o jogador mantém os pés no chão, totalmente concentrado na reta final da Bundesliga. O Dortmund ocupa atualmente a segunda posição, com 61 pontos, nove pontos atrás do Bayern de Munique após 27 partidas, com jogos cruciais contra o Stuttgart e o Leverkusen se aproximando.