'Mal posso esperar!' – Harry Kane revela a alegria de um atacante após dobradinha histórica em Wembley

Harry Kane marcou sua 125ª partida pela seleção em grande estilo, com dois gols na vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Tchéquia no Estádio de Wembley. O doblete fez o capitão igualar o goleiro Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina na história da Inglaterra, além de ampliar seu recorde para 91 gols.

A vitória encerrou uma exigente janela internacional para a equipe de Thomas Tuchel.

"Foi a noite perfeita para mim pessoalmente e para o time", disse Kane à ITV. "Foi um período difícil, longo, com alguns jogos complicados, então é bom terminar tudo isso juntos aqui em Wembley."