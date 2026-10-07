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'Mal posso esperar!' – Harry Kane revela a alegria de um atacante após dobradinha histórica em Wembley
Capitão celebra marco histórico em Wembley
Harry Kane marcou sua 125ª partida pela seleção em grande estilo, com dois gols na vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Tchéquia no Estádio de Wembley. O doblete fez o capitão igualar o goleiro Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina na história da Inglaterra, além de ampliar seu recorde para 91 gols.
A vitória encerrou uma exigente janela internacional para a equipe de Thomas Tuchel.
"Foi a noite perfeita para mim pessoalmente e para o time", disse Kane à ITV. "Foi um período difícil, longo, com alguns jogos complicados, então é bom terminar tudo isso juntos aqui em Wembley."
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Kane elogia movimentações ofensivas fluidas
Kane elogiou as sequências de passes rápidos da Inglaterra e apontou o segundo gol da equipe como exemplo de sua qualidade técnica. Uma bela combinação envolvendo Elliot Anderson e Morgan Rogers deixou Kane em condições de finalizar de primeira com precisão.
"Vocês viram mais uma vez um futebol fantástico ali: a forma como estamos nos movimentando, jogando com toques de primeira", explicou Kane.
"A bola do Elliot para o Morgan e depois o cruzamento de primeira foi o melhor que pode haver. Como atacante, você fica salivando e esperando por essas oportunidades."
Crescimento desde o revés no dia da estreia
O capitão destacou que a Inglaterra vem melhorando de forma constante desde a derrota para a Espanha na partida de estreia, usando a atuação como base para evoluir. "Começou no primeiro jogo. Embora não tenha sido o resultado que queríamos, ainda achei que houve algumas coisas muito boas ali", afirmou Kane.
"Sinto que construímos a partir disso. Tivemos que encontrar isso muito rapidamente, e encontramos, então essa é a parte mais satisfatória."
Desde então, a Inglaterra emendou vitórias consecutivas sobre Croácia e Tchéquia.
- AFP
A concorrência por vagas está elevando o nível
Kane acredita que a intensa disputa por vagas entre os titulares está levando todo o elenco a um nível mais alto sob o comando de Tuchel. "Sempre vai haver competição por cada vaga", acrescentou Kane. "Quando você está aqui, trata-se de aproveitar as oportunidades. Sempre que tiver minutos em campo, sejam 90, cinco, o que for, faça o melhor com esse tempo."
"Todo mundo quer fazer parte disso, todo mundo quer estar no time. Isso só vai nos tornar melhores."
A Inglaterra agora volta sua atenção para os jogos finais da Liga das Nações em novembro.
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