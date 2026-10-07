Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Mal posso esperar!' – Harry Kane revela a alegria de um atacante após dobradinha histórica em Wembley

Inglaterra
H. Kane
Liga das Nações A

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, descreveu sua 125ª partida pela seleção como uma noite perfeita após marcar duas vezes contra a Tchéquia. O atacante elogiou o futebol ofensivo fluido da Inglaterra e a competição saudável em todo o elenco de Thomas Tuchel.

  • Capitão celebra marco histórico em Wembley

    Harry Kane marcou sua 125ª partida pela seleção em grande estilo, com dois gols na vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Tchéquia no Estádio de Wembley. O doblete fez o capitão igualar o goleiro Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina na história da Inglaterra, além de ampliar seu recorde para 91 gols.

    A vitória encerrou uma exigente janela internacional para a equipe de Thomas Tuchel.

    "Foi a noite perfeita para mim pessoalmente e para o time", disse Kane à ITV. "Foi um período difícil, longo, com alguns jogos complicados, então é bom terminar tudo isso juntos aqui em Wembley."

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Kane elogia movimentações ofensivas fluidas

    Kane elogiou as sequências de passes rápidos da Inglaterra e apontou o segundo gol da equipe como exemplo de sua qualidade técnica. Uma bela combinação envolvendo Elliot Anderson e Morgan Rogers deixou Kane em condições de finalizar de primeira com precisão.

    "Vocês viram mais uma vez um futebol fantástico ali: a forma como estamos nos movimentando, jogando com toques de primeira", explicou Kane.

    "A bola do Elliot para o Morgan e depois o cruzamento de primeira foi o melhor que pode haver. Como atacante, você fica salivando e esperando por essas oportunidades."

  • Crescimento desde o revés no dia da estreia

    O capitão destacou que a Inglaterra vem melhorando de forma constante desde a derrota para a Espanha na partida de estreia, usando a atuação como base para evoluir. "Começou no primeiro jogo. Embora não tenha sido o resultado que queríamos, ainda achei que houve algumas coisas muito boas ali", afirmou Kane.

    "Sinto que construímos a partir disso. Tivemos que encontrar isso muito rapidamente, e encontramos, então essa é a parte mais satisfatória."

    Desde então, a Inglaterra emendou vitórias consecutivas sobre Croácia e Tchéquia.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    A concorrência por vagas está elevando o nível

    Kane acredita que a intensa disputa por vagas entre os titulares está levando todo o elenco a um nível mais alto sob o comando de Tuchel. "Sempre vai haver competição por cada vaga", acrescentou Kane. "Quando você está aqui, trata-se de aproveitar as oportunidades. Sempre que tiver minutos em campo, sejam 90, cinco, o que for, faça o melhor com esse tempo."

    "Todo mundo quer fazer parte disso, todo mundo quer estar no time. Isso só vai nos tornar melhores."

    A Inglaterra agora volta sua atenção para os jogos finais da Liga das Nações em novembro.