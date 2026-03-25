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Trent Alexander-Arnold Thomas Tuchel England GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

“Madrid e nada mais” – Será que Trent Alexander-Arnold voltará a jogar pela Inglaterra depois da dura rejeição de Thomas Tuchel?

Opinion
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T. Tuchel
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Inglaterra x Uruguai
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Durante uma entrevista à Sky Sports em outubro de 2024, perguntaram a Trent Alexander-Arnold quais eram seus objetivos restantes na carreira e se ele preferia ganhar mais uma Liga dos Campeões, tornar-se capitão do Liverpool, levantar um troféu com a Inglaterra ou ganhar a Bola de Ouro. O lateral-direito escolheu a última opção, a mais irrealista — e menos importante.

A escolha de Alexander-Arnold, porém, revelou de forma reveladora o que se passava em sua mente e tornou totalmente previsível sua decisão posterior de passar de herói da casa em Anfield a apenas mais um jogador de destaque no Santiago Bernabéu. Seu foco havia mudado claramente dos troféus coletivos para as honras individuais.

"[Quero ser] uma lenda do futebol, alguém que mudou o jogo", explicou ele na época. "É só na manhã seguinte à sua aposentadoria que você consegue se olhar no espelho e dizer que deu tudo de si. Não importa quantos troféus você ganhe ou quantas medalhas tenha. O que importa é o que você deu ao esporte e se atingiu todo o seu potencial.

“Ouvimos falar do meu potencial desde os seis anos de idade. Se você atingir esse potencial e se tornar o jogador que acredita que pode ser, ou seja, um dos melhores de todos os tempos, então você será feliz. Acho que não importa quantos troféus você ganhe.

"Tenho um lema: 'Não jogue o jogo, mude o jogo'. Quero deixar o legado de ser provavelmente o melhor lateral-direito que já jogou futebol, para ser sincero."

Infelizmente para Alexander-Arnold, Thomas Tuchel não acha que o jogador de 27 anos sequer esteja entre os cinco melhores laterais-direitos ingleses do futebol atual, o que significa que um jogador de futebol tremendamente talentoso, que abriu mão da chance de liderar o Liverpool em busca de uma Bola de Ouro que não tem esperança de ganhar, agora parece não ter nenhuma chance de representar seu país na Copa do Mundo deste verão. Pior ainda, há todas as chances de que Alexander-Arnold nunca mais volte a jogar pela Inglaterra...

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uma assistência decisiva no clássico

    Diga o que quiser sobre Gareth Bale, mas seu status de herói nacional é indiscutível. Para o ponta, agora aposentado, sempre foi: “País de Gales. Golfe. Madrid. Nessa ordem”. Neste momento específico, porém, Alexander-Arnold, por sua própria admissão, tem “Madrid. E nada mais”.

    O versátil zagueiro escreveu essas palavras na noite de domingo, depois de sair do banco para ajudar o Real a vencer o Atlético em um clássico maravilhosamente dramático no Bernabéu.

    Nahuel Molina empatou o jogo poucos segundos depois de Alexander-Arnold ter substituído Dani Carvajal, mas o inglês desempenhou seu papel na recuperação da liderança pelo time da casa ao encontrar Vinícius Júnior, autor do gol da vitória, na ala esquerda, após uma arrancada tipicamente ousada no terço de campo adversário.

    Para ser justo, o brasileiro ainda teve muito trabalho quando recebeu o passe cruzado de Alexander-Arnold, mas isso ainda assim representou o destaque da passagem do lateral-direito pela Espanha até agora, interrompida por lesões.

    É claro que essa pequena demonstração do que ele é capaz na fase ofensiva não causou nenhuma impressão em Tuchel.

    Sabemos disso porque, quando Jarell Quansah desistiu da convocação do alemão para os amistosos deste mês contra Uruguai e Japão na segunda-feira, o técnico optou por convocar Ben White em vez de recorrer a Alexander-Arnold.

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  • England Press ConferenceGetty Images Sport

    Tuchel não confia em Trent

    De certa forma, o fato de Tuchel ter deixado Alexander-Arnold de fora não foi tão surpreendente assim. Ele havia atuado em apenas uma das dez partidas disputadas pela Inglaterra desde que o ex-técnico do Chelsea assumiu oficialmente o cargo em janeiro de 2025 — e mesmo nessa ocasião foi apenas como reserva no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre Andorra no verão passado, quando Curtis Jones foi titular na lateral direita.

    Tuchel também deixou claro logo no início de seu mandato que compartilhava da opinião generalizada de que os pontos negativos de escalar Alexander-Arnold muitas vezes superam os positivos.

    “Percebo que, às vezes, ele depende muito de suas contribuições ofensivas e não dá tanta ênfase à disciplina e ao esforço defensivos”, disse Tuchel no ano passado.

    “Quando falamos, especialmente, de eliminatórias e depois de torneios, um único erro defensivo, um único momento em que você não está 100% atento, pode ser decisivo, pode ser o momento em que você faz as malas e volta para casa.”

    Basicamente, Tuchel não confia em Alexander-Arnold — nem mesmo em um momento em que a Inglaterra tem tão poucas alternativas.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Uma acusação contundente

    Durante o mandato de Gareth Southgate à frente dos Três Leões, Alexander-Arnold teve dificuldades para garantir tempo de jogo regular na seleção inglesa devido à intensa disputa pela vaga de lateral-direito.

    Kyle Walker e Kieran Trippier podem nunca ter sido tão talentosos tecnicamente quanto Alexander-Arnold, mas, em seus melhores momentos, eram sem dúvida defensores mais diligentes, menos propensos a serem pegos fora de posição ou superados pelos alas adversários.

    O que é realmente chocante, porém, é que Alexander-Arnold nem sequer consegue entrar na lista de 35 convocados da Inglaterra, numa época em que tanto Walker quanto Trippier se aposentaram da seleção, e Reece James (outro jogador anteriormente preferido a Trent) está mais uma vez afastado por lesão.

    Tuchel escolheu Djed Spence e Tino Livramento em vez de Alexander-Arnold — mesmo que os dois somem apenas seis partidas pela seleção e sejam membros de defesas verdadeiramente péssimas da Premier League, no Tottenham e no Newcastle, respectivamente.

    Em mais uma crítica contundente às deficiências defensivas de Alexander-Arnold, o técnico também acredita que Quansah, do Bayer Leverkusen, e Ezri Konsa, do Aston Villa — dois zagueiros de ofício — também são opções melhores para a lateral direita da defesa.

  • Ben White Arsenal England 2022Getty Images

    O insulto definitivo

    No entanto, é a decisão de readmitir White no time que realmente vai incomodar Alexander-Arnold.

    Ao explicar sua decisão de deixar o jogador de Liverpool de fora em setembro passado, Tuchel revelou que Alexander-Arnold estava “desesperado” para voltar à seleção inglesa. White, por outro lado, se recusou a se colocar à disposição para convocação por mais de três anos; portanto, o fato de o lateral-direito improvisado e reserva do Arsenal ter sido convocado para substituir o lesionado Quansah representou o insulto definitivo a Alexander-Arnold.

    Ele pode ter enfrentado dificuldades para recuperar a forma e a condição física desde que se transferiu para Madri, mas White não joga um minuto sequer na Premier League desde janeiro.

    Quando se leva em conta, então, que o confronto de sexta-feira contra o Uruguai e o de terça-feira contra o Japão são os últimos jogos da Inglaterra antes do anúncio da convocação para a Copa do Mundo, é difícil imaginar como Alexander-Arnold poderia forçar sua volta aos planos de Tuchel entre agora e o final da temporada.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O destino já está traçado

    Alexander-Arnold poderia, é claro, chamar a atenção de um Real aparentemente em ascensão, que busca conquistar sua 16ª Copa da Europa, mas, sinceramente, seria uma surpresa se o pouco convincente técnico estreante Álvaro Arbeloa levasse os Blancos às semifinais, considerando que eles devem enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final.

    Mas não é como se as assistências clássicas de Alexander-Arnold ou suas jogadas especiais em lances de bola parada fossem realmente melhorar suas perspectivas na Copa do Mundo. Elas podem provocar um clamor de última hora entre jornalistas ou torcedores para que ele seja convocado, já que há muito poucos meio-campistas, sem falar nos laterais-direitos, que conseguem manipular a bola da mesma forma que Alexander-Arnold, mas Tuchel provavelmente permanecerá totalmente indiferente.

    Ele está bem ciente do que Alexander-Arnold pode fazer no ataque. “Joguei muitas vezes contra ele e sofri quando ele jogou contra meus times pelo Liverpool”, explicou Tuchel na semana passada. “Portanto, conheço muito bem sua força e o que ele pode oferecer. Sei que é uma decisão difícil. Sei que é um grande nome. Acho que é um talento enorme e com uma grande carreira.

    “Mas sinto que sei o que Trent pode nos oferecer e decidi manter os jogadores que estavam no elenco [no ano passado].”

    O destino de Alexander-Arnold está, portanto, praticamente traçado — e não apenas em termos da Copa do Mundo.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    Não há volta a dar?

    Tuchel acredita claramente que Alexander-Arnold simplesmente não é o tipo de zagueiro com quem ele pode contar. Ele não o considera um risco que valha a pena correr quando o que está em jogo é o máximo. Há, portanto, uma chance muito real de que Alexander-Arnold não volte a jogar pela Inglaterra enquanto Tuchel permanecer no comando — o que torna a recente renovação do contrato do técnico, válida até a Euro 2028 inclusive, uma notícia terrível para o zagueiro.

    Estes são os anos de auge de Alexander-Arnold. Um jogador que estreou pela seleção aos 19 anos, na preparação para a Copa do Mundo de 2018, deveria ser titular nesta fase da carreira.

    Oito anos depois, porém, ele somou apenas 246 minutos em campo em duas Copas do Mundo e um Campeonato Europeu. Houve um certo elemento de azar envolvido. Alexander-Arnold foi forçado a ficar de fora de toda a Euro 2020 devido a uma lesão — mas é altamente provável que Trippier teria sido titular à sua frente na lateral direita de qualquer maneira. De fato, Alexander-Arnold nunca teve a confiança total de Southgate, que acabou tentando utilizá-lo como meio-campista — uma experiência que o ex-técnico da Inglaterra abandonou após apenas duas partidas na Euro 2024.

    A Alemanha foi, é claro, palco do momento mais memorável de Alexander-Arnold no futebol internacional, quando converteu o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis sobre a Suíça nas quartas de final — mas ele não foi convocado novamente para o restante do torneio.

    Infelizmente, parece que aquela participação decisiva de cinco minutos em Düsseldorf será o melhor que ele conseguirá com a Inglaterra — especialmente porque a esperança que ele tinha de conquistar a vaga de lateral-direito parece ter acabado no momento em que a Federação Inglesa de Futebol (FA) decidiu dispensar Lee Carsley, que escalou Alexander-Arnold como titular em seus primeiros quatro jogos como técnico interino, e confiar a Tuchel a tarefa de levar a Inglaterra ao primeiro título em um grande torneio internacional desde 1966.

    A menos que os Três Leões sofram uma eliminação precoce e embaraçosa na América do Norte neste verão, Tuchel permanecerá no comando até o verão de 2028, quando Alexander-Arnold terá 29 anos — e, com base em tudo o que vimos dele até agora, é altamente improvável que ele seja um zagueiro melhor do que é hoje.

    Alexander-Arnold já pareceu destinado a se tornar o melhor lateral-direito do mundo — sem falar no capitão do Liverpool. Mas agora parece que voltar à escalação titular da Inglaterra é tão improvável quanto ele levantar a Bola de Ouro.

    Para dizer a verdade, pode muito bem acabar sendo o Real Madrid e nada mais para um jogador que tinha potencial para alcançar muito mais.

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