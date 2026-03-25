“Madrid e nada mais” – Será que Trent Alexander-Arnold voltará a jogar pela Inglaterra depois da dura rejeição de Thomas Tuchel?

A escolha de Alexander-Arnold, porém, revelou de forma reveladora o que se passava em sua mente e tornou totalmente previsível sua decisão posterior de passar de herói da casa em Anfield a apenas mais um jogador de destaque no Santiago Bernabéu. Seu foco havia mudado claramente dos troféus coletivos para as honras individuais.

"[Quero ser] uma lenda do futebol, alguém que mudou o jogo", explicou ele na época. "É só na manhã seguinte à sua aposentadoria que você consegue se olhar no espelho e dizer que deu tudo de si. Não importa quantos troféus você ganhe ou quantas medalhas tenha. O que importa é o que você deu ao esporte e se atingiu todo o seu potencial.

“Ouvimos falar do meu potencial desde os seis anos de idade. Se você atingir esse potencial e se tornar o jogador que acredita que pode ser, ou seja, um dos melhores de todos os tempos, então você será feliz. Acho que não importa quantos troféus você ganhe.

"Tenho um lema: 'Não jogue o jogo, mude o jogo'. Quero deixar o legado de ser provavelmente o melhor lateral-direito que já jogou futebol, para ser sincero."

Infelizmente para Alexander-Arnold, Thomas Tuchel não acha que o jogador de 27 anos sequer esteja entre os cinco melhores laterais-direitos ingleses do futebol atual, o que significa que um jogador de futebol tremendamente talentoso, que abriu mão da chance de liderar o Liverpool em busca de uma Bola de Ouro que não tem esperança de ganhar, agora parece não ter nenhuma chance de representar seu país na Copa do Mundo deste verão. Pior ainda, há todas as chances de que Alexander-Arnold nunca mais volte a jogar pela Inglaterra...