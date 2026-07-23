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Lionel Messi é apontado para se tornar o “Mestre Yoda” da Argentina e orientar Nico Paz até a Copa América de 2028
A evolução do papel de Messi na seleção argentina
O mundo do futebol está lidando com a realidade de que a era de Messi como figura central indiscutível da seleção argentina pode estar chegando ao seu fim natural. Após a dolorosa derrota da Albiceleste para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro enfrenta decisões difíceis em relação à sua continuidade na carreira.
O especialista em futebol sul-americano Tim Vickery sugere que a disparidade física na final pode ter dado um vislumbre do futuro. Em entrevista à talkSPORT, Vickery destacou a dificuldade de contar com um jogador de mobilidade limitada contra seleções de nível mundial. “Não sei, porque a derrota para eles é tão dolorosa que vai ser preciso um pouco de tempo para assimilar”, disse Vickery.
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O plano de mentoria “Mestre Yoda”
Apesar dos desafios físicos para chegar à Copa do Mundo de 2030 — quando Messi teria 43 anos —, cresce a convicção de que ele poderia permanecer no elenco como consultor até a Copa América de 2028. Vickery propôs uma dinâmica única, na qual Messi atuaria como guia espiritual e técnico para a próxima geração, especificamente para a jovem promessa do Como, Paz.
Vickery aprofundou essa possível mudança na hierarquia, fazendo uma comparação cinematográfica com o lendário Mestre Jedi da franquia de filmes “Star Wars”. “Acho que é possível que Messi permaneça no elenco como uma espécie de coruja sábia, como uma espécie de Mestre Yoda”, explicou Vickery. “Daria para chamá-lo de Messi Yoda, com Nico Paz como uma espécie de Luke Skywalker. Será que essa será a dinâmica nos próximos anos?”
Paz como herdeira aparente
Paz, ex-jogador da base do Real Madrid que agora brilha no Como, é amplamente considerado o sucessor a longo prazo do trono criativo de Messi. O jogador de 21 anos foi poupado durante a Copa do Mundo deste verão, tendo atuado por apenas 71 minutos em duas partidas.
Vickery abordou esse dilema de seleção destacando que Paz “quase não teve chance nesta Copa do Mundo, em parte porque ele não consegue jogar com Messi, já que quer a bola nos pés exatamente como Messi. Não dá para ter muitos jogadores assim no time, mas Nico Paz, acredito, será o escolhido para o futuro.”
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Olhando para a Copa do Mundo de 2030
A Argentina sediará uma partida de abertura da Copa do Mundo de 2030 como parte das comemorações do centenário do torneio. Já classificada automaticamente ao lado dos co-anfitriões Espanha, Marrocos, Portugal, Paraguai e Uruguai, a Albiceleste tem o luxo de usar os próximos quatro anos para aprimorar seu elenco. No entanto, espera-se que Messi já tenha pendurado as chuteiras na seleção antes disso.
Refletindo sobre o estado de espírito de Messi após o apito final contra a Espanha no último fim de semana, Vickery se perguntou se o veterano já estaria pensando em se aposentar. “Antes do jogo, eu pensava: será que ele conseguiria? Será que ele ainda estaria por aí daqui a quatro anos? Quando a próxima partida da Argentina for em Buenos Aires, na Copa do Mundo, será que ele estará lá? Depois do jogo, percebi que ele estava olhando para as arquibancadas, pensando ‘não’, mas me pergunto se ele poderá desempenhar algum papel nessa transição.”
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