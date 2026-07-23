Lionel Messi é apontado para se tornar o “Mestre Yoda” da Argentina e orientar Nico Paz até a Copa América de 2028

O mundo do futebol está lidando com a realidade de que a era de Messi como figura central indiscutível da seleção argentina pode estar chegando ao seu fim natural. Após a dolorosa derrota da Albiceleste para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro enfrenta decisões difíceis em relação à sua continuidade na carreira.

O especialista em futebol sul-americano Tim Vickery sugere que a disparidade física na final pode ter dado um vislumbre do futuro. Em entrevista à talkSPORT, Vickery destacou a dificuldade de contar com um jogador de mobilidade limitada contra seleções de nível mundial. “Não sei, porque a derrota para eles é tão dolorosa que vai ser preciso um pouco de tempo para assimilar”, disse Vickery.