Ligação de Vincent Kompany! A revelação da segunda divisão pode esperar uma oportunidade no FC Bayern de Munique

Já é de conhecimento geral que Kompany é um grande admirador de Aseko, a quem ele deixou treinar regularmente com a equipe principal durante seu primeiro semestre como técnico do Bayern. De acordo com o Transfermarkt, o belga elogiou muito o jogador de 20 anos durante uma recente conversa por telefone, destacando sua evolução no Hannover 96.

Aseko, que se transferiu do Hertha BSC para a base do Bayern em 2022, foi emprestado ao Hannover por um ano e meio em fevereiro de 2025. Após alguns meses de adaptação, o berlinense de nascimento decolou no início da temporada atual pelo time da segunda divisão da Baixa Saxônia, sendo um dos melhores jogadores da segunda divisão na temporada 2025/26. Em 29 partidas disputadas pelo Hannover até o momento, Aseko marcou três gols e deu seis assistências.

O Hannover 96 exerceu a opção de compra acordada pelo jogador da seleção alemã sub-21, mas o Bayern de Munique imediatamente fez uso de sua opção de recompra. Por 1,5 milhão de euros, Aseko retorna a Munique na próxima temporada; seu contrato com o FCB vai até 2028.