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Oliver Maywurm

Traduzido por

Ligação de Vincent Kompany! A revelação da segunda divisão pode esperar uma oportunidade no FC Bayern de Munique

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N. Aseko-Nkili
Bayern de Munique
Hannover
V. Kompany

O grande talento Noel Aseko parece ter recebido um sinal positivo quanto a uma perspectiva concreta no FC Bayern de Munique.

De acordo com o Transfermarkt, o técnico do FCB, Vincent Kompany, ligou recentemente para o meio-campista do Hannover 96 e teve uma conversa telefônica intensa com ele. O assunto teria sido as perspectivas de Aseko de ter tempo de jogo regular no Bayern, que o trará de volta à Säbener Straße no meio do ano.


  • Já é de conhecimento geral que Kompany é um grande admirador de Aseko, a quem ele deixou treinar regularmente com a equipe principal durante seu primeiro semestre como técnico do Bayern. De acordo com o Transfermarkt, o belga elogiou muito o jogador de 20 anos durante uma recente conversa por telefone, destacando sua evolução no Hannover 96.

    Aseko, que se transferiu do Hertha BSC para a base do Bayern em 2022, foi emprestado ao Hannover por um ano e meio em fevereiro de 2025. Após alguns meses de adaptação, o berlinense de nascimento decolou no início da temporada atual pelo time da segunda divisão da Baixa Saxônia, sendo um dos melhores jogadores da segunda divisão na temporada 2025/26. Em 29 partidas disputadas pelo Hannover até o momento, Aseko marcou três gols e deu seis assistências.

    O Hannover 96 exerceu a opção de compra acordada pelo jogador da seleção alemã sub-21, mas o Bayern de Munique imediatamente fez uso de sua opção de recompra. Por 1,5 milhão de euros, Aseko retorna a Munique na próxima temporada; seu contrato com o FCB vai até 2028.

    • Publicidade
  • Hannover 96 AsekoGetty Images

    Será que Noel Aseko será o substituto de Goretzka no Bayern de Munique?

    Já nas últimas semanas havia sido noticiado que Aseko seria uma opção interna do Bayern para ocupar a vaga deixada por Leon Goretzka no elenco. Como se sabe, o experiente jogador de 31 anos deixará o FCB ao término de seu contrato no verão – e, em vez de contratar um substituto externo, o Bayern poderia preencher a vaga no meio-campo central com Aseko, que também pode atuar na lateral direita e, assim, teria boas chances de ter tempo de jogo regular no clube campeão alemão.

    No entanto, com suas excelentes atuações pelo Hannover, Aseko também despertou o interesse de outros clubes de renome. O 96 provavelmente só teria chances remotas de conseguir trazer o jovem de volta caso fosse promovido. As outras opções parecem ser muito atraentes; entre outras, Aseko é associado ao Brighton & Hove Albion, ao Villarreal ou ao Eintracht Frankfurt.

    De acordo com o Transfermarkt, Aseko não quer ser emprestado novamente, mas sim receber uma perspectiva concreta no Bayern ou se transferir para outro clube ambicioso. Os esforços de Kompany devem indicar um futuro no FCB.

  • Noel Aseko: Seus números pelo Hannover 96 nesta temporada


    Jogos

    29

    Gols

    3

    Assistências

    6

    Cartões amarelos

    7


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