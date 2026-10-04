Lesão de Arrascaeta pode render indenização da Fifa ao Flamengo

O Flamengo poderá ser ressarcido pela Fifa pela lesão de Arrascaeta durante a Data Fifa. O meia sofreu uma fratura no punho esquerdo no amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, precisou passar por cirurgia e tem previsão de retorno entre seis e oito semanas. Com isso, o camisa 10 deve desfalcar o Rubro-Negro entre outubro e novembro e está fora dos confrontos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina.

O Programa de Proteção aos Clubes da Fifa, vigente desde janeiro de 2023 e válido até dezembro deste ano, prevê compensação financeira às equipes que tiverem jogadores lesionados enquanto defendem suas seleções, seja em partidas ou treinamentos durante as Datas Fifa.