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South Korea v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Lesão de Arrascaeta pode render indenização da Fifa ao Flamengo

Flamengo
G. De Arrascaeta
Uruguai
Amistosos

Entidade determina tempo mínimo de afastamento para ressarcimento; Flamengo estima retorno do uruguaio entre seis e oito semanas

O Flamengo poderá ser ressarcido pela Fifa pela lesão de Arrascaeta durante a Data Fifa. O meia sofreu uma fratura no punho esquerdo no amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, precisou passar por cirurgia e tem previsão de retorno entre seis e oito semanas. Com isso, o camisa 10 deve desfalcar o Rubro-Negro entre outubro e novembro e está fora dos confrontos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina.

O Programa de Proteção aos Clubes da Fifa, vigente desde janeiro de 2023 e válido até dezembro deste ano, prevê compensação financeira às equipes que tiverem jogadores lesionados enquanto defendem suas seleções, seja em partidas ou treinamentos durante as Datas Fifa.

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    Como funciona?

    A indenização começa a ser calculada a partir do 29º dia de afastamento após a lesão. A regra permite que a entidade não precise ressarcir clubes por problemas considerados menos graves, com recuperação inferior a 28 dias.

    No caso de Arrascaeta, a previsão de seis a oito semanas de recuperação ultrapassa o período mínimo estabelecido pela Fifa. O uruguaio se lesionou ao escorregar em campo na última segunda-feira e foi submetido a cirurgia na quinta.

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    Diretriz da Fifa

    O valor da compensação é calculado com base no salário anual previsto no contrato do jogador. O programa estabelece limite de 7,5 milhões de euros (R$ 44,1 milhões) por atleta, com teto diário de 20,5 mil euros (R$ 120,5 mil) e cobertura máxima de 365 dias. O pagamento é encerrado quando o jogador retorna aos treinamentos.

    Como Arrascaeta está entre os jogadores mais bem remunerados do elenco, o Flamengo pode receber o valor máximo diário previsto pela Fifa. Considerando o período estimado de afastamento, a indenização ficaria entre 287 mil e 574 mil euros, aproximadamente R$ 1,6 milhão a R$ 3,3 milhões.

    Para ter direito ao pagamento, porém, o Flamengo precisa abrir o pedido de compensação junto à Fifa dentro dos 28 dias seguintes à lesão. No caso de Arrascaeta, o prazo termina em 26 de outubro.

    O Flamengo já recebeu uma indenização semelhante entre 2024 e 2025, quando Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da seleção brasileira. O atacante ficou cerca de sete meses afastado.

    Agora, o objetivo do Rubro-Negro é recuperar Arrascaeta a tempo de uma eventual final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, caso a equipe consiga eliminar o Estudiantes.

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