Leeds e Ajax disputam a contratação do ex-jogador do Borussia Dortmund em transferência gratuita

O Leeds United está firmemente na disputa para garantir a contratação de Brandt, com a Sky Sports informando que o clube agora está intensificando seus esforços para trazer o ex-jogador do Borussia Dortmund para Elland Road. O jogador da seleção alemã está disponível para uma transferência sem custos após o término de seu contrato com o time da Bundesliga, o que o torna um dos talentos criativos mais cobiçados atualmente no mercado. Embora o Ajax também tenha manifestado interesse, a perspectiva de uma transferência para a Inglaterra parece ter dado aos “Whites” uma vantagem significativa nas negociações.

O interesse vindo de West Yorkshire não é meramente especulativo. De acordo com o jornalista da Sky Sports, Luca Bendoni, uma proposta de contrato de três anos já foi apresentada ao meio-campista. Essa jogada representa uma grande demonstração de ambição por parte do Leeds, que busca reforçar sua qualidade técnica enquanto se prepara para uma temporada exaustiva. Sabe-se que o pai e agente do jogador, Jurgen, visitou o centro de treinamento do clube em Thorp Arch no início deste mês para avaliar as instalações e discutir o projeto pessoalmente.







