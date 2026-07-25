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Leeds e Ajax disputam a contratação do ex-jogador do Borussia Dortmund em transferência gratuita
Começa a disputa pelo meia alemão
O Leeds United está firmemente na disputa para garantir a contratação de Brandt, com a Sky Sports informando que o clube agora está intensificando seus esforços para trazer o ex-jogador do Borussia Dortmund para Elland Road. O jogador da seleção alemã está disponível para uma transferência sem custos após o término de seu contrato com o time da Bundesliga, o que o torna um dos talentos criativos mais cobiçados atualmente no mercado. Embora o Ajax também tenha manifestado interesse, a perspectiva de uma transferência para a Inglaterra parece ter dado aos “Whites” uma vantagem significativa nas negociações.
O interesse vindo de West Yorkshire não é meramente especulativo. De acordo com o jornalista da Sky Sports, Luca Bendoni, uma proposta de contrato de três anos já foi apresentada ao meio-campista. Essa jogada representa uma grande demonstração de ambição por parte do Leeds, que busca reforçar sua qualidade técnica enquanto se prepara para uma temporada exaustiva. Sabe-se que o pai e agente do jogador, Jurgen, visitou o centro de treinamento do clube em Thorp Arch no início deste mês para avaliar as instalações e discutir o projeto pessoalmente.
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A atração da Premier League ajuda o Leeds
Apesar da concorrência da Eredivisie e de possíveis propostas da Itália, Brandt estaria inclinado a se transferir para o Reino Unido. Tendo se transferido do Bayer Leverkusen para o Borussia Dortmund em 2019 por 25 milhões de euros e conquistado a DFB-Pokal na temporada 2020–21, o jogador de 30 anos estaria fascinado com a ideia de se testar na Premier League.
O Ajax permanece em segundo plano como uma alternativa viável, oferecendo o atrativo de uma tradição europeia e um estilo de jogo que se adequaria aos instintos criativos de Brandt. O meia alemão vem de uma temporada sólida com o Dortmund, tendo marcado 11 gols e dado quatro assistências em 41 partidas em todas as competições na última temporada. No entanto, o Leeds está trabalhando incansavelmente para garantir a conquista da disputa, ciente de que um jogador do calibre dele raramente fica disponível sem o pagamento de uma taxa de transferência.
Fim de uma era em Dortmund
A saída de Brandt do Borussia Dortmund marca o fim de um capítulo significativo em sua carreira, na qual ele se consolidou como um dos criadores de jogadas mais consistentes do futebol alemão. Durante sua passagem pelo Westfalenstadion, ele foi presença constante em partidas decisivas, incluindo a final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid. Seu pedigree é inquestionável, tendo também estabelecido recordes no Bayer Leverkusen, onde se tornou o jogador mais jovem a atingir 100 partidas pelo clube, com apenas 21 anos de idade.
O meio-campista sempre foi um talento precoce, figurando também como o terceiro jogador mais jovem da história a atingir 300 partidas na primeira divisão alemã. Esse nível de resistência e experiência é exatamente o que o Leeds está desesperado para contratar.
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O Leeds dá continuidade à reformulação do elenco neste verão com a contratação de Brandt
Caso o Leeds consiga contratar Brandt, ele se tornaria a terceira grande contratação do clube neste verão, após as contratações de Harry Wilson e Tarik Muharemovic, com James Trafford previsto para se juntar ao time em breve. O clube de West Yorkshire está empenhado em reforçar seu elenco, com o objetivo de dar continuidade à campanha da última temporada, na qual terminou em 14º lugar na Premier League, além de uma trajetória promissora até as semifinais da FA Cup e uma eliminação na segunda rodada da Copa da Liga.
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