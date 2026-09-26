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Lamine Yamal pune erro de Marc Guehi para marcar o terceiro gol mais rápido sofrido pela Inglaterra em Wembley
Yamal pune a Inglaterra logo no início
A Espanha teve um início dos sonhos em seu duelo com a Inglaterra em Wembley. Com apenas dois minutos, Yamal aproveitou um grave erro defensivo de Marc Guehi, que hesitou com a posse de bola a 23 metros do gol. Yamal roubou a bola, invadiu a área e bateu colocado com brilhantismo, sem chances para James Trafford. A bola ainda bateu na parte interna da trave antes de entrar.
De acordo com OptaJoe: "2 - Lamine Yamal marcou o terceiro gol mais rápido que a Inglaterra já sofreu no Estádio de Wembley, atrás apenas dos gols no primeiro minuto da Escócia, em 1957, e da Hungria, em 1953."
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Torres para em excelente defesa de Trafford
Enquanto Yamal foi decisivo, Torres viveu um momento frustrante diante do gol. Aos 16 minutos, a Inglaterra mostrou uma linha defensiva desorganizada, o que permitiu que Yamal deixasse Torres cara a cara com o gol com um passe simples. Jarell Quansah ficou preso mais atrás pelo lado oposto, o que colocou Torres em posição legal. No entanto, Torres viu sua finalização ser desviada para fora pela perna esquerda esticada de Trafford. O goleiro fez uma excelente defesa em reflexo para manter a Inglaterra no jogo durante um período de grande vulnerabilidade da defesa.
Espanha domina enquanto as chances são desperdiçadas
A Espanha poderia facilmente estar vencendo por 3 a 0 antes da marca de meia hora. Antes, Torres teve um gol anulado quando mandou de voleio para a rede um cruzamento de Fabian Ruiz, mas o lance foi invalidado por impedimento. Depois, aos 27 minutos, Rodri deu um passe preciso em diagonal que permitiu a Torres disparar exatamente entre Anderson e Ezri Konsa. Ao ficar novamente cara a cara com Trafford, Torres inexplicavelmente finalizou mal, rasteiro, para fora, à direita do gol. Foi um erro gritante que livrou a Inglaterra de enfrentar uma grande desvantagem no início da partida.
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O que vem a seguir para os dois lados?
A Inglaterra precisa desesperadamente reorganizar sua estrutura defensiva se quiser evitar uma derrota pesada em Wembley. A comissão técnica precisa encontrar uma forma de fechar os espaços que a Espanha tem explorado repetidamente. Enquanto isso, a Espanha espera que as oportunidades desperdiçadas por Torres não voltem para assombrá-la enquanto busca ampliar sua vantagem.
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