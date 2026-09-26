A Espanha teve um início dos sonhos em seu duelo com a Inglaterra em Wembley. Com apenas dois minutos, Yamal aproveitou um grave erro defensivo de Marc Guehi, que hesitou com a posse de bola a 23 metros do gol. Yamal roubou a bola, invadiu a área e bateu colocado com brilhantismo, sem chances para James Trafford. A bola ainda bateu na parte interna da trave antes de entrar.

De acordo com OptaJoe: "2 - Lamine Yamal marcou o terceiro gol mais rápido que a Inglaterra já sofreu no Estádio de Wembley, atrás apenas dos gols no primeiro minuto da Escócia, em 1957, e da Hungria, em 1953."



