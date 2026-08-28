AFP
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Lamine Yamal 'magoado' pelo Barcelona! Sensação adolescente está insatisfeito, e Hansi Flick é forçado a abordar a polêmica sobre a substituição da estrela
Substituição gera rumores de mal-estar
A felicidade de Yamal se tornou tema de grande debate na imprensa espanhola após sua linguagem corporal questionável durante a vitória contundente do Barcelona por 5 a 0 sobre o Elche. Embora o Barça tenha iniciado a defesa do título de La Liga em grande estilo no domingo, o jogador de 19 anos atuou por apenas 65 minutos na partida. O adolescente pareceu visivelmente frustrado ao deixar o gramado, provocando debate imediato na imprensa espanhola.
No popular programa esportivo espanhol de TV El Chiringuito, o apresentador Josep Pedrerol revelou que o clube está tratando o assunto com seriedade suficiente para fazer uma conversa reservada com o jogador. Pedrerol afirmou: "Me disseram no clube que amanhã perguntariam diretamente a ele sobre isso, já que haviam recebido imagens que não tinham visto antes, e perguntariam se estava tudo bem."
- Getty Images Sport
Temores sobre a saída dos "irmãos"
Enquanto alguns atribuíram seu estado de espírito à substituição em si, o jornalista Jota Jordi, por meio do SPORT, sugere que a aparente insatisfação de Yamal decorre da possível saída de três aliados próximos neste verão. Relatos indicam que Alejandro Balde, Marc Casado e Hector Fort podem todos ser negociados pelo gigante catalão, que busca equilibrar as contas.
Balde, em particular, tem sido fortemente ligado a uma transferência milionária para o Manchester United, e Jordi acredita que o impacto emocional no jovem espanhol é significativo. Ele destacou a profundidade dessas relações ao afirmar: "Eles são como irmãos para ele, e me disseram que isso machuca Lamine."
Flick defende seu craque
Apesar do barulho crescente na mídia, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, tratou rapidamente de minimizar qualquer conversa sobre um desentendimento ou uma atitude ruim antes do confronto com o Athletic Bilbao. Flick deu uma explicação médica para a substituição, explicando que o jogador não estava com 100 por cento da capacidade física durante a vitória do fim de semana.
"Ele teve um pequeno problema, uma dor de cabeça", disse Flick aos repórteres. "Lamine é um gênio, é compreensível. Ele teve três semanas de folga e treinou apenas alguns dias. É normal que não esteja no seu auge."
Flick fez questão de destacar rapidamente o papel decisivo do atacante na vitória de estreia, citando sua entrega defensiva e uma assistência para Raphinha. "Precisamos encontrar uma solução para que ele volte ao seu melhor, mas eu valorizo muito os 60 minutos dele", acrescentou o técnico. "Ele pressionou muito bem no primeiro gol e, no segundo, passou a bola para Raphinha. Ele nos dá mais opções. Nos ajudou muito e está bem. Vamos ver como ele evolui, mas precisamos dele porque é excepcional."
- Getty Images Sport
Mentalidade de campeão
O técnico do Barcelona também abordou a natureza competitiva do jogador, sugerindo que qualquer sinal de irritação ao ser substituído deve ser visto como uma característica positiva, e não como falta de disciplina. Flick acredita que o desejo de permanecer em campo a qualquer custo é parte do que faz do jogador de 19 anos um talento tão especial.
Flick concluiu sua defesa do caráter da estrela dizendo: "É normal que ele queira jogar. Quando você é um verdadeiro campeão, sempre busca conquistar o próximo título. Essa é a atitude dele. Todo jogador do time está faminto para vencer um terceiro título consecutivo da liga. Estamos prontos e vamos lutar por isso."
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