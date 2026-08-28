Apesar do barulho crescente na mídia, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, tratou rapidamente de minimizar qualquer conversa sobre um desentendimento ou uma atitude ruim antes do confronto com o Athletic Bilbao. Flick deu uma explicação médica para a substituição, explicando que o jogador não estava com 100 por cento da capacidade física durante a vitória do fim de semana.

"Ele teve um pequeno problema, uma dor de cabeça", disse Flick aos repórteres. "Lamine é um gênio, é compreensível. Ele teve três semanas de folga e treinou apenas alguns dias. É normal que não esteja no seu auge."

Flick fez questão de destacar rapidamente o papel decisivo do atacante na vitória de estreia, citando sua entrega defensiva e uma assistência para Raphinha. "Precisamos encontrar uma solução para que ele volte ao seu melhor, mas eu valorizo muito os 60 minutos dele", acrescentou o técnico. "Ele pressionou muito bem no primeiro gol e, no segundo, passou a bola para Raphinha. Ele nos dá mais opções. Nos ajudou muito e está bem. Vamos ver como ele evolui, mas precisamos dele porque é excepcional."