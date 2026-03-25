Lamine Yamal fica de fora da lista de Ivan Rakitic dos jogadores mais decisivos do Barcelona

O Barcelona também enfrentará o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, depois de já ter sido eliminado da Copa del Rey pela equipe de Diego Simeone. É um confronto que voltará a colocar à prova a perspicácia tática de Flick contra a determinação experiente de Simeone. Rakitic, que sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no cenário europeu, espera um jogo de xadrez tático entre os dois treinadores quando se enfrentarem novamente após a pausa para os jogos internacionais.

“É sempre difícil, são times que se conhecem muito bem”, acrescentou Rakitic. “Acho que Hansi Flick, assim como Simeone, vão preparar bem seus times. Acho que vamos assistir a uma grande partida da Liga dos Campeões. Espero que o Barça passe de fase, mas acho que vai ser bem difícil.”