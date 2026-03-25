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Lamine Yamal fica de fora da lista de Ivan Rakitic dos jogadores mais decisivos do Barcelona
Raphinha em vez de Yamal e Pedri
Numa campanha em que os holofotes raramente se desviaram das proezas recordistas do jovem fenômeno Yamal, Rakitic apresentou uma perspectiva diferente sobre a hierarquia do Barcelona. O ex-jogador da seleção croata, herói da conquista da Liga dos Campeões de 2015 pelo clube, insistiu que o ponta-direita brasileiro Raphinha é atualmente o membro mais indispensável do elenco. Embora reconheça o imenso talento das jovens estrelas, Rakitic apontou a contribuição versátil do jogador de 29 anos como o fator decisivo.
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O fator decisivo
Em declarações antes do confronto da La Liga contra o Atlético de Madrid, no dia 4 de abril, Rakitic afirmou que há uma diferença notável na qualidade geral do Barça dependendo da presença de Raphinha.
“Levando tudo em conta, ele me parece ser aquele que mais controla o time neste momento”, explicou Rakitic ao Mundo Deportivodurante o torneio “Legends Trophy” em Milão. “É claro que falamos muito sobre Pedri, Lamine Yamal, mas acho que existe um Barça com e outro sem Raphinha.”
Tensão em torno do jovem prodígio
Os comentários de Rakitic coincidem com um raro momento de turbulência para Yamal. O jogador de 18 anos ficou visivelmente irritado recentemente após ser substituído nos minutos finais de uma vitória apertada sobre o Rayo Vallecano, com o Diario Sport alegando que ele teria dito: “Sempre eu… é uma loucura.” Há indícios de que existe tensão entre Yamal e o técnico do Barça, Flick, embora publicamente o alemão tenha insistido que não tem problemas com um de seus principais jogadores.
- AFP
O confronto decisivo da Liga dos Campeões se aproxima
O Barcelona também enfrentará o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, depois de já ter sido eliminado da Copa del Rey pela equipe de Diego Simeone. É um confronto que voltará a colocar à prova a perspicácia tática de Flick contra a determinação experiente de Simeone. Rakitic, que sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no cenário europeu, espera um jogo de xadrez tático entre os dois treinadores quando se enfrentarem novamente após a pausa para os jogos internacionais.
“É sempre difícil, são times que se conhecem muito bem”, acrescentou Rakitic. “Acho que Hansi Flick, assim como Simeone, vão preparar bem seus times. Acho que vamos assistir a uma grande partida da Liga dos Campeões. Espero que o Barça passe de fase, mas acho que vai ser bem difícil.”