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Lamine Yamal e Rodri marcam, e Espanha vence a Tchéquia para manter campanha perfeita na Liga das Nações da Uefa
Domínio inicial dá o tom
A Espanha não demorou a impor seu domínio no Estadio Carlos Tartiere. Abriu o placar logo aos seis minutos, quando Lamine Yamal acertou um brilhante chute de pé esquerdo no ângulo após um passe preciso de Dani Olmo. A Espanha seguiu pressionando, e seus esforços foram recompensados novamente quando Rodri ampliou a vantagem aos 35 minutos. Rodri disparou uma finalização precisa de pé direito do centro da área, sem dar chances ao goleiro da Tchéquia, Antonín Kinsky, e levando a torcida da casa a comemorações efusivas.
- AFP
A Tchéquia ameaça uma reação no segundo tempo
Apesar da desvantagem de dois gols, a Tchéquia mostrou resiliência após o intervalo e conseguiu descontar. Aos 69 minutos, Jirí Sláma concluiu um rápido contra-ataque, finalizando rasteiro no canto inferior depois de ser acionado por Adam Hlozek. A Tchéquia pressionou em busca de um empate dramático, testando David Raya, mas acabou ficando aquém. A derrota significa que a Tchéquia agora perdeu sua terceira partida consecutiva no Grupo 3, permanecendo na lanterna da tabela sem somar um único ponto e sob séria ameaça de rebaixamento.
Merino garante os três pontos
À medida que a partida entrava em sua reta final, a Espanha retomou o controle e praticamente liquidou o confronto. Mikel Merino, que entrou no decorrer do jogo, aproveitou um contra-ataque tardio aos 89 minutos para marcar o terceiro gol. A vitória por 3 a 1 garante que a Espanha venceu os três jogos da fase de grupos, somando o máximo de nove pontos. A Espanha ocupa atualmente a primeira colocação, com uma vantagem de três pontos sobre a vice-líder Inglaterra, que tem seis pontos, enquanto a Croácia segue na terceira posição com apenas três pontos após a rodada mais recente.
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O que vem a seguir para a Espanha?
A Espanha agora buscará levar essa campanha perfeita para seu próximo jogo da Liga das Nações da Uefa, enquanto tenta garantir oficialmente sua vaga nas fases eliminatórias. Enquanto isso, a Tchéquia enfrenta uma batalha difícil e precisa desesperadamente buscar uma vitória vital para manter vivas suas esperanças de sobrevivência.
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