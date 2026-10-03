À medida que a partida entrava em sua reta final, a Espanha retomou o controle e praticamente liquidou o confronto. Mikel Merino, que entrou no decorrer do jogo, aproveitou um contra-ataque tardio aos 89 minutos para marcar o terceiro gol. A vitória por 3 a 1 garante que a Espanha venceu os três jogos da fase de grupos, somando o máximo de nove pontos. A Espanha ocupa atualmente a primeira colocação, com uma vantagem de três pontos sobre a vice-líder Inglaterra, que tem seis pontos, enquanto a Croácia segue na terceira posição com apenas três pontos após a rodada mais recente.