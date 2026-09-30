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"'Lamine é o melhor' - Nico Williams faz afirmação de Bola de Ouro sobre Yamal"
Sensação adolescente inspira goleada em Sevilha
Williams defendeu as credenciais incontestáveis de Yamal para a Bola de Ouro depois que o jovem atacante marcou dois gols e deu mais uma assistência na vitória dominante da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia. Essa atuação de autoridade em Sevilha deu sequência direta ao embalo do fim de semana, após ele abrir o placar cedo contra a Inglaterra em Wembley. O próprio Williams fechou a vitória convincente, balançando as redes com um chute forte a um minuto do fim.
- Dave Shopland
Ponta oferece firme apoio individual
O brilho contínuo do ponta do Barcelona por clube e seleção reacendeu o debate sobre suas credenciais para a maior premiação individual do futebol. Falando aos repórteres na zona mista após o apito final, Williams insistiu: "Lamine merece a Bola de Ouro. Há muitas opiniões, mas qualquer pessoa que entenda de futebol e goste de futebol tem que saber que Lamine é o melhor."
Campanha estelar reforça candidatura ao pódio
O apoio público de Williams vem da campanha sensacional de Yamal, na qual ele manteve o título de La Liga, conquistou a Supercopa da Espanha e levou seu país ao título da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Depois de terminar como vice-campeão atrás de Ousmane Dembele no ano passado, o jovem de 19 anos agora é considerado um dos principais candidatos ao lado de rivais de elite como Kylian Mbappe e Harry Kane.
- Alberto Gardin
Os líderes europeus de velocidade aguardam a gala
A vitória em Sevilha ampliou a sequência invicta das campeãs do mundo para 40 partidas, consolidando a liderança no Grupo A3 da Liga das Nações. A equipe de Luis de la Fuente recebe a Tchéquia no sábado antes de encerrar a janela internacional com uma viagem à Croácia três dias depois.
Com a votação agora oficialmente encerrada, Yamal aguarda com expectativa até que o vencedor da Bola de Ouro seja coroado na cerimônia de gala em Londres, em 26 de outubro.
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