Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083969017.jpgPressinphoto
Adhe Makayasa
Traduzido por

"'Lamine é o melhor' - Nico Williams faz afirmação de Bola de Ouro sobre Yamal"

L. Yamal
N. Williams
Espanha x Croácia
Espanha
Croácia
Liga das Nações A
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga

Nico Williams defendeu a candidatura de Lamine Yamal à Bola de Ouro depois de o prodígio adolescente dar mais uma aula na goleada da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia pela Liga das Nações. O ponta do Athletic Club marcou no fim, em Sevilha, antes de insistir que qualquer pessoa com uma apreciação genuína pelo esporte reconhece seu compatriota como o melhor jogador do mundo.

  • Sensação adolescente inspira goleada em Sevilha

    Williams defendeu as credenciais incontestáveis de Yamal para a Bola de Ouro depois que o jovem atacante marcou dois gols e deu mais uma assistência na vitória dominante da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia. Essa atuação de autoridade em Sevilha deu sequência direta ao embalo do fim de semana, após ele abrir o placar cedo contra a Inglaterra em Wembley. O próprio Williams fechou a vitória convincente, balançando as redes com um chute forte a um minuto do fim.

  • imago-sport-1083861522.jpgDave Shopland

    Ponta oferece firme apoio individual

    O brilho contínuo do ponta do Barcelona por clube e seleção reacendeu o debate sobre suas credenciais para a maior premiação individual do futebol. Falando aos repórteres na zona mista após o apito final, Williams insistiu: "Lamine merece a Bola de Ouro. Há muitas opiniões, mas qualquer pessoa que entenda de futebol e goste de futebol tem que saber que Lamine é o melhor."

  • Campanha estelar reforça candidatura ao pódio

    O apoio público de Williams vem da campanha sensacional de Yamal, na qual ele manteve o título de La Liga, conquistou a Supercopa da Espanha e levou seu país ao título da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Depois de terminar como vice-campeão atrás de Ousmane Dembele no ano passado, o jovem de 19 anos agora é considerado um dos principais candidatos ao lado de rivais de elite como Kylian Mbappe e Harry Kane.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083967247.jpgAlberto Gardin

    Os líderes europeus de velocidade aguardam a gala

    A vitória em Sevilha ampliou a sequência invicta das campeãs do mundo para 40 partidas, consolidando a liderança no Grupo A3 da Liga das Nações. A equipe de Luis de la Fuente recebe a Tchéquia no sábado antes de encerrar a janela internacional com uma viagem à Croácia três dias depois.

    Com a votação agora oficialmente encerrada, Yamal aguarda com expectativa até que o vencedor da Bola de Ouro seja coroado na cerimônia de gala em Londres, em 26 de outubro.