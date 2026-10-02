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Kevin De Bruyne volta no tempo! Maestro belga brilha com dois gols em vitória dominante sobre a Turquia
De Bruyne inspira Bélgica no Maurice Dufrasne
A idade é evidentemente apenas um número para De Bruyne, que comandou um desmonte tático da Turquia na noite de sexta-feira. Jogando no Estádio Maurice Dufrasne, o meio-campista de 35 anos não mostrou sinais de desaceleração, ditando o ritmo do confronto da Liga A da Liga das Nações da Uefa desde o apito inicial.
A Bélgica entrou em campo sabendo que precisava de um resultado forte para manter sua posição no grupo, e seu capitão correspondeu com uma atuação vintage de precisão e força. O gol saiu logo aos 10 minutos. De Bruyne mostrou seu equilíbrio e sua visão de jogo característicos, passando por um defensor na entrada da área antes de escolher o momento perfeito para finalizar. Ele colocou a bola com precisão no canto inferior esquerdo, sem dar qualquer chance de reação ao goleiro turco.
O técnico italiano Vincenzo Montella tentou reagir com sua equipe, mas a Turquia teve dificuldades para encontrar ritmo diante de um sistema defensivo belga disciplinado. Apesar de ter talentos como Arda Guler e Baris Alper Yilmaz na formação inicial, os visitantes encontraram dificuldades para furar as linhas belgas.
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Noite marcante para a lenda belga
A influência de De Bruyne só aumentou à medida que a partida avançava para o segundo tempo. Aos 60 minutos, ele protagonizou o lance do jogo, soltando uma finalização de longa distância, sua marca registrada, que morreu no ângulo. Não foi apenas um gol para ampliar a vantagem; foi um momento histórico para o jogador. Com esse gol, o meio-campista chegou a 201 gols na carreira, uma marca impressionante para um jogador conhecido principalmente por sua capacidade criativa, e não por suas finalizações.
Agora defendendo o Napoli, o armador segue sendo um fator decisivo tanto em nível nacional quanto internacional. Sua contagem pela seleção chegou a 40 gols pelo seu país, consolidando ainda mais seu legado como um dos maiores de todos os tempos a vestir a camisa da Bélgica. Os torcedores em Liège presenciaram uma "atuação magnífica" do capitão.
Lukaku dá brilho ao placar final
Enquanto De Bruyne ficou com as manchetes, os coadjuvantes garantiram que não houvesse reação dos visitantes. Romelu Lukaku, que saiu do banco, precisou de pouco tempo para deixar o nome dele no placar. Aos 75 minutos, ele apareceu perfeitamente para completar um cruzamento da direita e fazer 3 a 0. Foi uma finalização típica de centroavante, que destacou a superioridade da Bélgica em profundidade de elenco e presença física na área, deixando o resultado além de qualquer dúvida no último quarto da partida.
A frustração da Turquia era evidente à medida que o relógio avançava. Depois de perder suas duas partidas anteriores na competição, esta terceira derrota consecutiva a deixa na lanterna da tabela, sem somar um único ponto por seus esforços. A seleção agora tem uma missão enorme pela frente se quiser evitar o rebaixamento da primeira divisão da Liga das Nações.
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Bélgica mira a liderança
A vitória leva a Bélgica aos seis pontos, mantendo a equipe firmemente na segunda colocação do Grupo A. A França lidera o grupo com sete pontos, depois de empatar com a Itália, que ocupa o terceiro lugar com quatro pontos, deixando a disputa totalmente em aberto após três rodadas da Liga das Nações.
Para a Turquia, o foco precisa mudar para os próximos compromissos, enquanto tenta desesperadamente encerrar sua sequência de derrotas. O técnico italiano precisará encontrar soluções rapidamente, especialmente em relação à fragilidade defensiva de sua equipe e à incapacidade de lidar com armadores de elite.
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