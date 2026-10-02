Kevin De Bruyne volta no tempo! Maestro belga brilha com dois gols em vitória dominante sobre a Turquia

A idade é evidentemente apenas um número para De Bruyne, que comandou um desmonte tático da Turquia na noite de sexta-feira. Jogando no Estádio Maurice Dufrasne, o meio-campista de 35 anos não mostrou sinais de desaceleração, ditando o ritmo do confronto da Liga A da Liga das Nações da Uefa desde o apito inicial.

A Bélgica entrou em campo sabendo que precisava de um resultado forte para manter sua posição no grupo, e seu capitão correspondeu com uma atuação vintage de precisão e força. O gol saiu logo aos 10 minutos. De Bruyne mostrou seu equilíbrio e sua visão de jogo característicos, passando por um defensor na entrada da área antes de escolher o momento perfeito para finalizar. Ele colocou a bola com precisão no canto inferior esquerdo, sem dar qualquer chance de reação ao goleiro turco.

O técnico italiano Vincenzo Montella tentou reagir com sua equipe, mas a Turquia teve dificuldades para encontrar ritmo diante de um sistema defensivo belga disciplinado. Apesar de ter talentos como Arda Guler e Baris Alper Yilmaz na formação inicial, os visitantes encontraram dificuldades para furar as linhas belgas.