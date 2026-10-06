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Ao VivoIngressos
England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Kane cada vez mais candidato à Bola de Ouro: conduz a Inglaterra à vitória ao som de recordes

Inglaterra
H. Kane
Inglaterra x Tchéquia
Tchéquia
Liga das Nações A

Doblete do centroavante em sua 125ª partida pela Inglaterra

Na quarta rodada do Grupo 3 da Liga A da Nations League, a Inglaterra vence em casa a República Tcheca por 3 a 0. A seleção inglesa começa em cima, mas a vantagem só chega com um incrível gol contra de Coufal (27'). Depois, Harry Kane trata de deixar a vitória da seleção comandada por Thomas Tuchel bem encaminhada: 2 a 0 aos 40' e bis aos 57', para acabar de vez com o jogo.


Na classificação, a Inglaterra é segunda colocada com 9 pontos, atrás da Espanha, líder com 12 pontos após a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Croácia. Depois vêm a Croácia, com 3 pontos, e a República Tcheca, com 0.

  • Os números de Kane

    O grande protagonista da noite foi, obviamente, o Kane, de 33 anos, que alcança a marca recorde de 125 partidas com a camisa da Inglaterra e iguala outra lenda do futebol inglês, o goleiro Peter Shilton. Nesses 125 jogos, Kane marcou, com os dois gols desta noite, 91 gols pela Inglaterra. Outra grande atuação do centroavante da Inglaterra e do Bayern de Munique, que reforça sua candidatura para a conquista da Bola de Ouro de 2026.


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