Na quarta rodada do Grupo 3 da Liga A da Nations League, a Inglaterra vence em casa a República Tcheca por 3 a 0. A seleção inglesa começa em cima, mas a vantagem só chega com um incrível gol contra de Coufal (27'). Depois, Harry Kane trata de deixar a vitória da seleção comandada por Thomas Tuchel bem encaminhada: 2 a 0 aos 40' e bis aos 57', para acabar de vez com o jogo.
Na classificação, a Inglaterra é segunda colocada com 9 pontos, atrás da Espanha, líder com 12 pontos após a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Croácia. Depois vêm a Croácia, com 3 pontos, e a República Tcheca, com 0.