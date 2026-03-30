Juventus, Ottolini acompanha Manuel Ugarte, do Manchester United: Galatasaray de olho em Koopmeiners

Novo nome na lista de reforços da Juventus para o meio-campo. Os bianconeri estariam de olho em Manuel Ugarte. O jogador da seleção uruguaia, nascido em 2001, tem contrato até junho de 2029 com o Manchester United, clube que lhe paga um salário líquido de 4 milhões de euros por ano.





Chegado no verão de 2024 por 50 milhões de euros do PSG (que, um ano antes, havia pago 10 milhões a mais para contratá-lo do Sporting Lisboa), desde então acumulou 68 partidas com a camisa dos Red Devils, marcando 2 gols, dando 6 assistências e recebendo 16 cartões amarelos.



