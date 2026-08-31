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Jude Bellingham e Kylian Mbappe brilham, e o Real Madrid de Jose Mourinho passa com facilidade pelo Malaga para seguir com 100% de aproveitamento
Bellingham brilha em goleada no Bernabéu
Bellingham deu sequência à sua fase sensacional, marcando um gol incrível para ajudar o Real Madrid a vencer o Malaga em La Liga, enquanto o técnico retornado Mourinho somou a terceira vitória seguida. O meio-campista da Inglaterra, que foi o motor da equipe durante toda a partida, abriu o placar aos 19 minutos com uma jogada de brilho individual. Recebendo a bola a 32 metros do gol, ele driblou três defensores adversários antes de finalizar na saída do goleiro do Malaga, Alfonso Herrero.
A influência do jogador de 23 anos não parou por aí, já que ele teve papel decisivo para ampliar a vantagem apenas sete minutos depois. Depois de Herrero espalmar uma finalização forte, a cabeçada de Bellingham no rebote fez a bola bater no goleiro do Malaga e entrar, forçando um gol contra.
- AFP
Mbappé e Guler dão o brilho final
Kylian Mbappe garantiu que a disputa estivesse praticamente encerrada antes da marca de meia hora, dando sequência à sua própria grande fase após um hat-trick recente contra a Real Sociedad. O francês exibiu seu faro de gol ao mandar de voleio um cruzamento no canto inferior esquerdo. Trent Alexander-Arnold, que retornou ao time titular como parte de cinco mudanças feitas por Mourinho, fez o cruzamento preciso pela direita para dar a assistência.
O placar foi fechado nos acréscimos pelo reserva Arda Guler, que se beneficiou de um contra-ataque em altíssima velocidade envolvendo Vinicius Jr. Após uma rápida troca de passes, Guler apareceu para completar para o gol de perto. Isso coroou uma noite perfeita para o Real Madrid, que dominou com 56,7 por cento de posse de bola e registrou 19 finalizações contra 14 do Malaga, reafirmando seu status de equipe a ser batida na Espanha nesta temporada enquanto busca destronar o arquirrival Barcelona.
Mourinho exalta Bellingham como "incrível"
Falando após o apito final, Mourinho fez muitos elogios ao seu jovem superastro. "Ele é um jogador incrível", afirmou o treinador. "Ele é muito exigente consigo mesmo e também é exigente com os outros. Eu não queria vê-lo defender quase como um segundo lateral-esquerdo." O técnico português, agora em sua segunda passagem pelo clube, parece ter encontrado o equilíbrio perfeito para o seu trio de ataque estrelado.
Ao abordar o entrosamento entre seus três homens de frente, Mourinho descartou relatos anteriores de atrito. "Jogadores muito, muito bons querem jogar juntos sempre, porque têm a mesma velocidade de pensamento, a mesma qualidade e sempre precisam ser compatíveis", explicou. "Disseram que eu não queria os três, mas o que eu digo é que sempre quero os melhores. Há empatia e trabalho coletivo. Todos eles são muito bons."
O próprio Bellingham falou sobre o impacto positivo da chegada de Mourinho, citando uma nova sensação de liberdade em campo. "Sinto novamente uma liberdade maior, uma liberdade maior para decidir quando recuar, quando avançar ou quando infiltrar na área", disse Bellingham antes do jogo. "Acho que esta é a melhor posição para mim, pois me permite mostrar todas as minhas capacidades."
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Início perfeito para o Special One
Desde seu retorno ao Bernabéu neste verão, Mourinho revitalizou uma equipe que parece faminta por títulos. O Real Madrid ocupa atualmente a liderança da tabela de La Liga, com nove pontos em três partidas. No entanto, o técnico segue cauteloso em relação ao caminho à frente, particularmente por causa do calendário que se aproxima. Mourinho observou que a pausa internacional de três semanas é uma preocupação para o ritmo de sua equipe.
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