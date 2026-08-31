Jude Bellingham e Kylian Mbappe brilham, e o Real Madrid de Jose Mourinho passa com facilidade pelo Malaga para seguir com 100% de aproveitamento

Falando após o apito final, Mourinho fez muitos elogios ao seu jovem superastro. "Ele é um jogador incrível", afirmou o treinador. "Ele é muito exigente consigo mesmo e também é exigente com os outros. Eu não queria vê-lo defender quase como um segundo lateral-esquerdo." O técnico português, agora em sua segunda passagem pelo clube, parece ter encontrado o equilíbrio perfeito para o seu trio de ataque estrelado.

Ao abordar o entrosamento entre seus três homens de frente, Mourinho descartou relatos anteriores de atrito. "Jogadores muito, muito bons querem jogar juntos sempre, porque têm a mesma velocidade de pensamento, a mesma qualidade e sempre precisam ser compatíveis", explicou. "Disseram que eu não queria os três, mas o que eu digo é que sempre quero os melhores. Há empatia e trabalho coletivo. Todos eles são muito bons."

O próprio Bellingham falou sobre o impacto positivo da chegada de Mourinho, citando uma nova sensação de liberdade em campo. "Sinto novamente uma liberdade maior, uma liberdade maior para decidir quando recuar, quando avançar ou quando infiltrar na área", disse Bellingham antes do jogo. "Acho que esta é a melhor posição para mim, pois me permite mostrar todas as minhas capacidades."







