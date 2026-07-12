Johan Manzambi deve recusar a proposta do Newcastle! O Aston Villa estaria “finalizando” a contratação do craque do Freiburg

O Aston Villa está prestes a fechar a contratação do meio-campista Manzambi, do Freiburg, o que representa um duro golpe para seus rivais da Premier League.

Embora o Newcastle United já tivesse chegado a um acordo abrangente com o Freiburg por um valor superior a 50 milhões de libras, o jogador de 20 anos ainda não havia se comprometido com o projeto do clube de Tyneside.

Essa hesitação permitiu que o Villa intensificasse seu interesse. O site The Athletic indica que o clube intensificou a busca por Manzambi após a notícia devastadora sobre Amadou Onana, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho durante a Copa do Mundo de 2026, defendendo a Bélgica. Manzambi poderia agora substituir diretamente Onana, e acredita-se que a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada tenha inclinado a balança a favor do Villa.







