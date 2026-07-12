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Johan Manzambi deve recusar a proposta do Newcastle! O Aston Villa estaria “finalizando” a contratação do craque do Freiburg
O Villa ultrapassa os Magpies na disputa por transferências
O Aston Villa está prestes a fechar a contratação do meio-campista Manzambi, do Freiburg, o que representa um duro golpe para seus rivais da Premier League.
Embora o Newcastle United já tivesse chegado a um acordo abrangente com o Freiburg por um valor superior a 50 milhões de libras, o jogador de 20 anos ainda não havia se comprometido com o projeto do clube de Tyneside.
Essa hesitação permitiu que o Villa intensificasse seu interesse. O site The Athletic indica que o clube intensificou a busca por Manzambi após a notícia devastadora sobre Amadou Onana, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho durante a Copa do Mundo de 2026, defendendo a Bélgica. Manzambi poderia agora substituir diretamente Onana, e acredita-se que a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada tenha inclinado a balança a favor do Villa.
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Frustração no Newcastle ao ver mais um alvo escapar
O fracasso da negociação é um golpe duro para o técnico do Newcastle, Eddie Howe, que tem visto o clube enfrentar dificuldades para concretizar contratações importantes recentemente. Tem havido uma ansiedade compreensível entre a torcida do Newcastle em relação a Manzambi, considerando que o clube foi preterido pelo Liverpool na contratação de Victor Muñoz no mês passado.
O Newcastle se empenhou bastante: a diretoria manteve conversas presenciais com o Freiburg e também tentou convencer o jogador, sua equipe e sua família de que o St James’ Park seria o melhor lugar para seu desenvolvimento, mas agora parece que ele está prestes a se transferir para o Villa.
O fator Liga dos Campeões
Apesar do poder financeiro dos Magpies, eles não conseguiram oferecer a única coisa que Manzambi almejava: uma competição europeia de alto nível. O Newcastle não pode oferecer uma vaga na Liga dos Campeões, nem participar de nenhuma competição europeia, e isso os deixou novamente em desvantagem nessas negociações.
Manzambi queria esperar até que a Suíça fosse eliminada da Copa do Mundo antes de decidir seu futuro, o que só aconteceu no sábado, quando a seleção sofreu uma derrota na prorrogação para a Argentina.
- AFP
Estrela em ascensão da Bundesliga e da Copa do Mundo
Manzambi chega com a reputação de ser um dos jovens talentos mais promissores da Europa. Ele disputou 47 partidas na temporada 2025-26, marcando sete gols e dando nove assistências, enquanto o Freiburg terminava em sétimo lugar na Bundesliga, e desempenhou um papel de destaque na campanha do time até a final da Liga Europa. Ele se destacou contra o Villa nessa final, o que inicialmente despertou o interesse de Unai Emery.
Sua reputação cresceu ainda mais durante uma campanha de destaque na Copa do Mundo na América do Norte. Manzambi marcou duas vezes após entrar em campo nos últimos 19 minutos da vitória da Suíça por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Ele marcou novamente ao ser titular na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos anfitriões, na última partida da fase de grupos, destacando sua capacidade de atuar nos palcos mais importantes antes de a Suíça ser eliminada nas quartas de final.
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